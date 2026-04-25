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Überraschender Hotspot fürs Camping: Italienisches Städchen mit 7 Stell- & 2 Campingplätzen

Camping- und Stellplätze in Pompei
Warum diese italienische Kleinstadt so beliebt ist

Pompei ist ein Hotspot für Camperinnen und Camper. Wir verraten Ihnen die besten Stellplätze und was Sie hier erleben können.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.04.2026
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Pompeii, UNESCO Weltkulturerbe, Kampanien, Italien
Foto: Luis Pina/robertharding via Gettyimages

Knapp über 20.000 Einwohner. Sieben Stellplätze. Zwei Campingplätze. Und eine halbe Million Besucher pro Jahr. Pompei ist ganz bestimmt kein Geheimtipp mehr – aber ein absolutes Muss für den nächsten Campingurlaub in Italien. Warum? Weil nirgends sonst die perfekte Mischung aus Geschichte, Dolce Vita und Wohnmobil-Freundlichkeit so gut funktioniert wie hier.

Pompei ist kein Museum. Es ist ein Ort, der unter die Haut geht. Ein Ort, der Gäste aus ganz Europa anzieht – weil hier Geschichte nicht in Vitrinen liegt, sondern unter Ihren Füßen. Vor knapp 2000 Jahren explodierte der Vulkan Vesuv und die Lava ließ die antike Stadt erstarren. Thermen, Tempel und sogar die Abdrücke der Opfer im Gips sind bis heute erhalten. Wer hier steht, spürt: Geschichte ist kein langweiliges Schulbuch, sondern ein Krimi in 3D.

Mehr als Steine und Geschichte

Doch das Unglück im Jahr 79 nach Christus konnte das Leben nicht ersticken: Die Stadt lebt – mit Märkten, Cafés und einer entspannten italienischen Atmosphäre. Außerdem ist sie perfekt auf Camperinnen und Camper ausgelegt: Stellplätze mit Blick auf die Berge, Campingplätze mit Pool und Pizzaofen, und alles fußläufig zu einer der berühmtesten Ausgrabungsstätten der Welt.

Reise-Tipp: Golf von Neapel, Pompeji
Steffen Zink

Kaum vorstellbar, dass Pompeji fast 1700 Jahre unter einer dicken Ascheschicht verschüttet war.

Und dann ist da noch der Vesuv: Wer Lust auf eine Wanderung hat, kann den Vulkan besteigen (oder zumindest bis zum Kraterrand fahren). Die Aussicht? Atemberaubend.

Die Umgebung: Dolce Vita pur

Pompei liegt perfekt zwischen dem quirligen Neapel, der verführerischen Amalfiküste und den stattlichen Bergen.

Reise-Tipp: Golf von Neapel, Circumvesuviana
Steffen Zink

Eine perfekte Verkehrsanbindung bietet die Schnellbahn Circumvesuviana. Parkt man auf einem der Plätze in Pompeji, ist man nach jeweils 35 Minuten Fahrzeit entweder in Neapel oder am Tor zur Amalfiküste, in Sorrento – bequemer geht’s nicht.

Hier ein paar Ideen für Tagesausflüge:

  • Neapel (30 km): Pizza essen, wo sie erfunden wurde. Oder im Archäologischen Nationalmuseum die Schätze aus Pompeji bestaunen.
  • Amalfiküste (40 km): Positano, Ravello, Amalfi – traumhafte Küstenstraßen, bunte Häuser und das tiefblaue Meer.
  • Herculaneum (20 km): Die kleine Schwester von Pompeji. Weniger überlaufen, aber genauso faszinierend.
  • Paestum (80 km): Griechische Tempel, die älter sind als das Kolosseum. Und Mozzarella, der direkt von der Büffelfarm kommt.

Campingplätze in Pompei

In Pompei können alle, die etwas mehr Infrastruktur wünschen, zwischen zwei Campingplätzen wählen.

1. Camping Zeus: Der Klassiker

80045 Pompei(IT)
Camping Zeus
8 Bewertungen
24,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
  • Lage: Direkt am Rand der Ausgrabungen, 10 Minuten zu Fuß zum Eingang.
  • Ausstattung: Pool, Restaurant, Supermarkt, Strom, Wasser, Entsorgung.
  • Besonderheit: Familienfreundlich, mit Spielplatz und Animation. "Ideale Lage, direkt am Bahnhof, auch nach Neapel oder zum Vesuv."

2. Camping Spartacus: Der Gemütliche

80045 Pompei(IT)
Camping Spartacus
12 Bewertungen
26,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
  • Lage: Etwas außerhalb, mit Shuttle-Service zu den Ausgrabungen.
  • Ausstattung: Kleiner Pool, Bar, Strom, Wasser, Entsorgung.
  • Besonderheit: Schattigen Plätzen unter Olivenbäumen. Vorsicht: "Sehr kleine Stellplätze, aber gut befahrbar."

Stellplätze in Pompei

Insgesamt sieben Stellplätze listet die Stellplatz-Radar-App für Pompei auf.

3. Womo-Stellplatz Camping Pompeji: Der Praktische

80045 Pompeii(IT)
Camping Pompei
7 Bewertungen
35,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
Hunde erlaubt
  • Lage: 500 Meter vom Eingang der Ausgrabungen entfernt.
  • Ausstattung: Strom, Wasser, Entsorgung, Sanitäranlagen.
  • Besonderheit: Kein Schnickschnack, aber perfekt für eine Nacht. Wer nur schnell die Ruinen sehen will, ist hier richtig.

4. La Terrazza di Hermes: Der Charmante

80045 Pompei(IT)
La Terrazza Di Hermès
21 Bewertungen
35,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
  • Lage: In einer ruhigen Seitenstraße, 15 Minuten zu Fuß zu den Ausgrabungen.
  • Ausstattung: Strom, Wasser, Entsorgung, kleine Terrasse.
  • Besonderheit: Familiengeführt, mit persönlichem Service. "Ein wunderschöner Platz mit Sicht auf den Vesuv."

5. Parcheggio Pompei Zone: Der Günstige

80045 Pompei(IT)
Parcheggio Pompei Zone
3 Bewertungen
25,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
  • Lage: Zentral, aber ohne Luxus.
  • Ausstattung: Strom und Wasser vorhanden. "Sanitär etwas veraltet, aber sauber."
  • Besonderheit: Billig, aber laut. Wer nur eine Nacht bleibt und früh weiterfährt, kommt hier klar.

6. Stellplatz Villa Julia: Der Grüne

80045 Pompei(IT)
Stellplatz Villa Julia
35,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
WLAN vorhanden
  • Lage: Etwas außerhalb, aber mit Busanbindung.
  • Ausstattung: Strom, Wasser, Entsorgung, schattige Plätze.
  • Besonderheit: Agritourismo mit Zimmervermietung. Wer Natur mag, ist hier richtig.

7. Parking Raiola: Der Einfache

80045 Pompei(IT)
Parking Raiola
2 Bewertungen
24,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
Hunde erlaubt
  • Lage: Nahe der Autobahnausfahrt, praktisch für Durchreisende.
  • Ausstattung: Nur Strom.
  • Besonderheit: Kein Komfort, aber günstig und schnell erreichbar. "Sehr ruhig, aber sehr, sehr enge Einfahrt."

8. Area Sosta Ametrano: Der Unkomplizierte

80045 Pompei(IT)
Area Sosta Ametrano
13 Bewertungen
18,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
  • Lage: 1 km vom Zentrum entfernt.
  • Ausstattung: Strom, Wasser, Entsorgung.
  • Besonderheit: Kein Schnickschnack, aber sauber und zentral.

9. Agricampeggio La Giuliana: Der Ländliche

80045 Pompei(IT)
Agricampeggio La Giuliana
43 Bewertungen
25,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
  • Lage: 3 km vom Zentrum, aber mit Busanbindung.
  • Ausstattung: Strom, Wasser, Entsorgung, Pool, Restaurant.
  • Besonderheit: Ein Bauernhof mit Weinbergen und Olivenbäumen. "Ein kleiner Limoncello auf Kosten des Hauses machte die Begrüßung perfekt. "

Tipps für den Besuch der antiken Stadt Pompei

Das müssen Sie vor dem Besuch in Pompei wissen.

  • Eintritt: Pompei-Express (antike Stadt) 20 Euro, Pompei + 25 Euro (antike Stadt inklusive Vorstadtvillen). Für EU-Bürgerinnen und -Bürger zwischen 18 und 25 Jahren gilt ein reduzierter Eintrittspreis für 2 Euro.
  • Öffnungszeiten: 9–19 Uhr (im Winter kürzer). Empfehlung: Legen Sie Ihren Besuch auf die Morgenstunden!
  • Besucherbegrenzung: 20.000 Peronen täglich. Buchen Sie schon im Voraus Ihre Tickets.
  • Dauer: Mindestens 3–4 Stunden – aber man könnte auch einen ganzen Tag hier verbringen.
  • Essen: Im "Garum"-Restaurant (benannt nach der römischen Fischsauce) gibt’s moderne italienische Küche mit antiker Note. Das Restaurant "President" hat 2026 einen Michelin-Stern erkocht – hier gibt's die regionalen Genüsse Kampaniens auf höchstem kulinarischem Niveau.
  • Umweltzone: Die Umweltzone ZTL in Pompei gilt für die Altstadt (erkennbar an Schildern mit rotem Kreis). Wohnmobile dürfen hier nicht fahren!

Fazit