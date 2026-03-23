Deutschlands beste Camping-Schnäppchen: Diese Plätze beweisen Top-Camping für kleines Geld

Luxus-Camping für unter 30 Euro pro Nacht? Klingt utopisch – ist in Deutschland aber Realität! Die neue Pincamp-Preisanalyse 2026 zeigt: Luxus-Camping in Deutschland ist bis zu 40 % günstiger als in klassischen Urlaubsländern wie Spanien oder Kroatien. Und das bei gleicher Qualität.

Selbst eine Musterfamilie zahlt auf deutschen Campingplätzen in der Hochsaison im Schnitt nur 41 Euro pro Nacht, während es in Südeuropa schnell das Doppelte wird. Und das Beste? Keine stundenlange Anreise, geringere Spritkosten und keine Verständigungsprobleme – einfach einpacken und losfahren. Kein Wunder, dass immer mehr Camperinnen und Camper ihr Glück vor der eigenen Haustür entdecken!

Wo kann man in Deutschland am günstigsten campen? In der Pincamp-Studie kam heraus: Die günstigsten Bundesländer fürs Camping sind Thüringen, Hessen und Sachsen-Anhalt. Ausgerechnet in den ost- und mitteldeutschen Bundesländern gibt’s Top-Ausstattung, Natur und Service zum Schnäppchenpreis.

Grund genug, die Top-Campingplätze aus der Stellplatz-Radar App herauszufiltern. Hier hinterlassen echte Userinnen und User ihre Bewertung. Diese drei Plätze beweisen: Camping muss nicht teuer sein. Hier finden Sie die günstigen Garanten für einen schönen Campingurlaub – plus: weitere Top-Plätze in den drei Bundesländern.

1. Der Top-Campingplatz in Thüringen Erfurt lockt mit mittelalterlichem Charme, doch wer hier campen will, muss nicht auf Komfort verzichten. Der Campingpark Erfurt liegt direkt am Erfurter Seenland – nur zehn Minuten von der Altstadt entfernt. Per Radweg können Gäste im Nu zu Dom und Krämerbrücke.

99099 Erfurt (D) Campingpark Erfurt 62 Bewertungen 30,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Eine User-Bewertung schreibt: "Toller Platz mit Bereichen Campinghütten, Zeltwiese und Womo/Wohnwagen, sehr sauberen Sanitäranlagen, tollem Service und guter Anbindung an Buslinie."

Was den Platz zum Geheimtipp macht? Moderne Sanitäranlagen, Waschmaschinen, Familienbad und sogar eine Hundedusche. Für Entspannung sorgen ein beheizter Pool (Mai bis September) und eine Sauna. Die Stellplätze? Großzügig (bis 120 m²), mit 16A-Strom, schnellem WLAN und eigenen Grillplätzen.

Weitere Top-Plätze in Thüringen

Thüringen Nutzen Sie die Attribute um Ihre Top 10 zu filtern: Strom Wasser große Fahrzeuge kostenlos familienfreundlich aktiv 99099 Erfurt (D) Campingpark Erfurt 62 Bewertungen 30,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt 1 99947 Weberstedt (D) Campingplatz am Tor zum Hainich 22 Bewertungen 26,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt 2 07570 Weida (D) Naturcampingplatz Weida 18 Bewertungen 22,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt 3 Platz 4-10 anzeigen Die Bewertungen stammen aus der Stellplatz-Radar-App App downloaden

2. Der Top-Campingplatz in Hessen Wer Erholung braucht, wird auf dem Campingplatz Diemelaue fündig. Der Platz liegt eingebettet in eine grüne Auenlandschaft, nur fünf Minuten vom Fluss entfernt. Baden, Kanu fahren oder einfach die Seele baumeln lassen – hier geht’s naturnah zu.

34385 Bad Karlshafen (D) Campingplatz Diemelaue 24 Bewertungen 18,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Eine Bewertung des Platzes lautet: "Wer Ruhe sucht, ist hier genau richtig, ein wunderbarer kleiner familiärer Campingplatz, man steht teilweise direkt am Wasser und kann morgens schon in die Diemel springen."

Doch keine Sorge: Komfort kommt nicht zu kurz. Die Sanitäranlagen glänzen mit Fußbodenheizung, Babywickelraum und behindertengerechten Duschen. Highlight: Ein gemütlicher Aufenthaltsraum mit Kamin und Bücherecke – perfekt für regnerische Tage. Die Stellplätze sind schattig, mit Strom (10A) und Frischwasser-Entsorgung.

Weitere Top-Plätze in Hessen

Hessen Nutzen Sie die Attribute um Ihre Top 10 zu filtern: Strom Wasser große Fahrzeuge kostenlos familienfreundlich aktiv 34385 Bad Karlshafen (D) Campingplatz Diemelaue 24 Bewertungen 18,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt 1 65385 Rüdesheim am Rhein (D) Campingplatz am Rhein 33 Bewertungen 17,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt 2 53424 Remagen (D) Campingplatz Goldene Meile 17 Bewertungen 26,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt 3 Platz 4-10 anzeigen Die Bewertungen stammen aus der Stellplatz-Radar-App App downloaden

3. Der Top-Campingplatz in Sachsen-Anhalt Direkt am Saale-Radweg liegt der Campingplatz Schifferklause – ein Platz, der sich anfühlt wie aus dem Märchen. Bernburg mit seinem historischen Schloss und Tierpark ist nur 15 Minuten entfernt. Das Mitbringen von Hunden ist erlaubt.

06406 Bernburg (Saale) (D) Schifferklause 18 Bewertungen 24,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Eine Bewertung im Stellplatz-Radar beschreibt den Platz folgendermaßen: "Schöner, eher kleiner und ruhiger Platz mit Sicht auf die Saale. Herzliche Betreiber, Restaurant auf Platz mit leckerem Essen und ebenso herzlicher Bedienung."

Die Ausstattung überzeugt: Saubere Sanitäranlagen, Waschmaschine und Trockner. Highlight: Bootsverleih und Angelplätze befinden sich direkt am Platz. Die Stellplätze sind groß, eben und mit 16A-Strom ausgestattet.

Weitere Top-Plätze in Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt Nutzen Sie die Attribute um Ihre Top 10 zu filtern: Strom Wasser große Fahrzeuge kostenlos familienfreundlich aktiv 39114 Magdeburg (D) Wohnmobilstellplatz am Winterhafen Magdeburg 239 Bewertungen 18,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt 1 06869 Coswig (D) Stellplatz an der Marina Coswig 155 Bewertungen 20,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt 2 39590 Tangermünde (D) Wohnmobilstellplatz Tangermünde 122 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt 3 Platz 4-10 anzeigen Die Bewertungen stammen aus der Stellplatz-Radar-App App downloaden