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Deutschlands beste Camping-Schnäppchen: Diese Plätze beweisen Top-Camping für kleines Geld

Günstig campen
Versteckte Camping-Paradiese in Deutschland

Thüringen, Hessen & Sachsen-Anhalt sind die günstigsten Camping-Bundesländer. Wir verraten ihre Top-Campingplätze!

ArtikeldatumVeröffentlicht am 23.03.2026
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Campingplatz Diemelaue
Foto: Stellplatz-Radar// Campingplatz Diemelaue

Luxus-Camping für unter 30 Euro pro Nacht? Klingt utopisch – ist in Deutschland aber Realität! Die neue Pincamp-Preisanalyse 2026 zeigt: Luxus-Camping in Deutschland ist bis zu 40 % günstiger als in klassischen Urlaubsländern wie Spanien oder Kroatien. Und das bei gleicher Qualität.

Selbst eine Musterfamilie zahlt auf deutschen Campingplätzen in der Hochsaison im Schnitt nur 41 Euro pro Nacht, während es in Südeuropa schnell das Doppelte wird. Und das Beste? Keine stundenlange Anreise, geringere Spritkosten und keine Verständigungsprobleme – einfach einpacken und losfahren. Kein Wunder, dass immer mehr Camperinnen und Camper ihr Glück vor der eigenen Haustür entdecken!

Wo kann man in Deutschland am günstigsten campen?

In der Pincamp-Studie kam heraus: Die günstigsten Bundesländer fürs Camping sind Thüringen, Hessen und Sachsen-Anhalt. Ausgerechnet in den ost- und mitteldeutschen Bundesländern gibt’s Top-Ausstattung, Natur und Service zum Schnäppchenpreis.

Grund genug, die Top-Campingplätze aus der Stellplatz-Radar App herauszufiltern. Hier hinterlassen echte Userinnen und User ihre Bewertung. Diese drei Plätze beweisen: Camping muss nicht teuer sein. Hier finden Sie die günstigen Garanten für einen schönen Campingurlaub – plus: weitere Top-Plätze in den drei Bundesländern.

1. Der Top-Campingplatz in Thüringen

Erfurt lockt mit mittelalterlichem Charme, doch wer hier campen will, muss nicht auf Komfort verzichten. Der Campingpark Erfurt liegt direkt am Erfurter Seenland – nur zehn Minuten von der Altstadt entfernt. Per Radweg können Gäste im Nu zu Dom und Krämerbrücke.

99099 Erfurt (D)
Campingpark Erfurt
62 Bewertungen
30,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

Eine User-Bewertung schreibt: "Toller Platz mit Bereichen Campinghütten, Zeltwiese und Womo/Wohnwagen, sehr sauberen Sanitäranlagen, tollem Service und guter Anbindung an Buslinie."

Was den Platz zum Geheimtipp macht? Moderne Sanitäranlagen, Waschmaschinen, Familienbad und sogar eine Hundedusche. Für Entspannung sorgen ein beheizter Pool (Mai bis September) und eine Sauna. Die Stellplätze? Großzügig (bis 120 m²), mit 16A-Strom, schnellem WLAN und eigenen Grillplätzen.

Weitere Top-Plätze in Thüringen

Thüringen

Nutzen Sie die Attribute um Ihre Top 10 zu filtern:

StromWassergroße Fahrzeugekostenlosfamilienfreundlichaktiv
99099 Erfurt (D)
Campingpark Erfurt
62 Bewertungen
30,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
1
99947 Weberstedt (D)
Campingplatz am Tor zum Hainich
22 Bewertungen
26,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
2
07570 Weida (D)
Naturcampingplatz Weida
18 Bewertungen
22,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
3
Platz 4-10 anzeigen

Die Bewertungen stammen aus der Stellplatz-Radar-App

App downloaden

2. Der Top-Campingplatz in Hessen

Wer Erholung braucht, wird auf dem Campingplatz Diemelaue fündig. Der Platz liegt eingebettet in eine grüne Auenlandschaft, nur fünf Minuten vom Fluss entfernt. Baden, Kanu fahren oder einfach die Seele baumeln lassen – hier geht’s naturnah zu.

34385 Bad Karlshafen (D)
Campingplatz Diemelaue
24 Bewertungen
18,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

Eine Bewertung des Platzes lautet: "Wer Ruhe sucht, ist hier genau richtig, ein wunderbarer kleiner familiärer Campingplatz, man steht teilweise direkt am Wasser und kann morgens schon in die Diemel springen."

Doch keine Sorge: Komfort kommt nicht zu kurz. Die Sanitäranlagen glänzen mit Fußbodenheizung, Babywickelraum und behindertengerechten Duschen. Highlight: Ein gemütlicher Aufenthaltsraum mit Kamin und Bücherecke – perfekt für regnerische Tage. Die Stellplätze sind schattig, mit Strom (10A) und Frischwasser-Entsorgung.

Weitere Top-Plätze in Hessen

Hessen

Nutzen Sie die Attribute um Ihre Top 10 zu filtern:

StromWassergroße Fahrzeugekostenlosfamilienfreundlichaktiv
34385 Bad Karlshafen (D)
Campingplatz Diemelaue
24 Bewertungen
18,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
1
65385 Rüdesheim am Rhein (D)
Campingplatz am Rhein
33 Bewertungen
17,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
2
53424 Remagen (D)
Campingplatz Goldene Meile
17 Bewertungen
26,50 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
3
Platz 4-10 anzeigen

Die Bewertungen stammen aus der Stellplatz-Radar-App

App downloaden

3. Der Top-Campingplatz in Sachsen-Anhalt

Direkt am Saale-Radweg liegt der Campingplatz Schifferklause – ein Platz, der sich anfühlt wie aus dem Märchen. Bernburg mit seinem historischen Schloss und Tierpark ist nur 15 Minuten entfernt. Das Mitbringen von Hunden ist erlaubt.

06406 Bernburg (Saale) (D)
Schifferklause
18 Bewertungen
24,50 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Hunde erlaubt

Eine Bewertung im Stellplatz-Radar beschreibt den Platz folgendermaßen: "Schöner, eher kleiner und ruhiger Platz mit Sicht auf die Saale. Herzliche Betreiber, Restaurant auf Platz mit leckerem Essen und ebenso herzlicher Bedienung."

Die Ausstattung überzeugt: Saubere Sanitäranlagen, Waschmaschine und Trockner. Highlight: Bootsverleih und Angelplätze befinden sich direkt am Platz. Die Stellplätze sind groß, eben und mit 16A-Strom ausgestattet.

Weitere Top-Plätze in Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt

Nutzen Sie die Attribute um Ihre Top 10 zu filtern:

StromWassergroße Fahrzeugekostenlosfamilienfreundlichaktiv
39114 Magdeburg (D)
Wohnmobilstellplatz am Winterhafen Magdeburg
239 Bewertungen
18,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
1
06869 Coswig (D)
Stellplatz an der Marina Coswig
155 Bewertungen
20,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
2
39590 Tangermünde (D)
Wohnmobilstellplatz Tangermünde
122 Bewertungen
15,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
Hunde erlaubt
3
Platz 4-10 anzeigen

Die Bewertungen stammen aus der Stellplatz-Radar-App

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Fazit

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