Brasilien liegt an der Ostsee! Und eignet sich super für Wohnmobile

Wer an Brasilien denkt, hat Palmen, Samba und Copacabana im Kopf. Doch keine Sorge: Hier geht es nicht um einen Langstreckenflug, sondern um einen der schönsten Wohnmobilstellplätze an der Ostsee. Der Name "Brasilien" verrät es schon – dieser Ortsteil von Schönberg (bei Kiel) liegt direkt am Meer, zwischen Dünen und Strandkörben. Und ja, die Sonne scheint hier fast genauso oft wie im echten Brasilien. Nur mit weniger Luftfeuchtigkeit und mehr Fischbrötchen.

Der Stellplatz Brasilien ist kein Campingplatz im klassischen Sinne, sondern ein kommunaler Parkplatz für Wohnmobile mit Service. Perfekt für alle, die das Meer vor der Tür haben wollen. Und das Beste? Sie parken nicht nur auf Wiesenuntergrund – sondern mitten im Urlaubsfeeling. Um an den Strand zu kommen, müssen Sie einfach nur den Seesternweg queren, schon stehen Sie mit den Füßen im Sand.

Wohnmobilstellplatz Brasilien: Ausstattung und Preise Der Stellplatz in Schönberg bietet Platz für rund 50 Wohnmobile und ist ganzjährig geöffnet. In der Hauptsaison (April bis Oktober) stehen moderne Sanitäranlagen mit Duschen, Toiletten und Waschmaschinen zur Verfügung. Wer im Winter kommt, muss auf Komfort verzichten – aber dafür hat man den Strand fast für sich allein.

24217 Schönberg (D) Stellplatz Brasilien 28 Bewertungen 10,00 EUR/Nacht Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Preise und Leistungen im Überblick:

Übernachtungspreis : Ca. 10–15 € pro Nacht (je nach Saison)

: Ca. 10–15 € pro Nacht (je nach Saison) Strom : CEE-Anschlüsse an den Stellplätzen (extra Gebühr)

: CEE-Anschlüsse an den Stellplätzen (extra Gebühr) Wasser/Entsorgung : Frischwasserzapfstelle und Grauwasser-Entsorgung

: Frischwasserzapfstelle und Grauwasser-Entsorgung Müll : Container vor Ort

: Container vor Ort Hundestrand: Nur 200 Meter entfernt – ideal für Vierbeiner Die Ausstattung ist einfach, aber zweckmäßig. Wer Luxus oder Animation sucht, ist hier falsch. Wer Lust hat auf einen sauberen, günstigen Platz mit direkter Strandlage, wird begeistert sein.

Für Hunde-Besitzende ist der Platz ebenfalls ein guter Ort. Vierbeiner sind im Übernachtungspreis bereits enthalten. Hier gibt es zwei Hundestrände in der Nähe.

Aktivitäten: Baden, Radfahren und Ostseefeeling Der Strand von Brasilien ist der perfekte Ort zum Abschalten und für Familien: flach abfallendes Wasser, feiner Sand und Strandkörbe zum Mieten. Wer Action sucht, kann hier Windsurfen, Wellenreiten, Kitesurfen, Wingfoilen und Stand-up-Paddeln – Verleihstationen gibt es direkt am Strand. Auch für Tretboote.

Fürs Radfahren und Wanderungen ist der Ostseeküsten-Radweg ein Traum. Er führt direkt am Stellplatz vorbei und bietet atemberaubende Ausblicke auf die Ostsee. Eine Reitschule mit Angeboten für Wanderreiten ist ebenfalls in Schönberg angesiedelt. Wer lieber zu Fuß unterwegs ist, kann den Naturlehrpfad Holm erkunden – eine kurze, aber lohnende Runde durch die Dünenlandschaft.

Von der Schönberger Seebrücke legt das Schiff MS Dana ab. Beliebt ist die Abendrundfahrt, um den Kieler Leuchtturm zu unternehmen.

Kultur und Ausflüge in der Nähe

Schönberg : Historischer Ortskern mit Wochenmarkt (donnerstags), Probstei- und Kindheitsmuseum und Klimapavillon.

: Historischer Ortskern mit Wochenmarkt (donnerstags), Probstei- und Kindheitsmuseum und Klimapavillon. Kiel : 30 Minuten entfernt – Schifffahrtsmuseum, Hafenrundfahrt, Shopping.

: 30 Minuten entfernt – Schifffahrtsmuseum, Hafenrundfahrt, Shopping. Laboe: 20 Minuten – Strand, U-Boot-Ehrenmal, Fischrestaurants. Praktische Tipps für Anreise und Aufenthalt Anreise mit dem Wohnmobil: Über die A1 bis Schönberg, dann der Beschilderung "Brasilien" folgen

Über die A1 bis Schönberg, dann der Beschilderung "Brasilien" folgen ÖPNV : Buslinie 31 (Kiel–Schönberg) hält in der Nähe

: Buslinie 31 (Kiel–Schönberg) hält in der Nähe Wettercheck: Die Ostsee kann windig sein – eine Windjacke gehört ins Gepäck. Morgens kann es neblig sein, besonders im Herbst und Winter. Von Brasilien nach Kalifornien Wer nach Brasilien reist, sollte unbedingt auch einen Abstecher nach Kalifornien machen – und nein, wir meinen nicht die USA. Der Nachbarortsteil von Schönberg heißt tatsächlich Kalifornien und liegt nur fünf Kilometer entfernt.

Dort gibt es hinter dem Strandbad Kalifornien und dem Strandspielplatz sogar einen FKK-Strand. Ein perfekter Abschluss für einen Urlaub, der mit Brasilien begann – ganz ohne Jetlag und für lau.