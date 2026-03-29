Stützlast beim Wohnwagen: Richtig messen & Bußgelder vermeiden

Die meisten Camperinnen und Camper wissen zwar, dass Stützlast wichtig ist – aber was genau bei einer Kontrolle zählt, ist oft ein Buch mit sieben Siegeln. Dabei ist es eigentlich ganz einfach. Hier kommt die Wahrheit – ohne Juristendeutsch, dafür mit klarem Nutzen für Ihre nächste Reise.

Die Stützlast ist kein Hexenwerk, aber sie entscheidet mit über sichere und entspannte Reisen.

Das Wichtigste in Kürze: 1. Die Polizei misst bei einer Kontrolle zunächst die Achslast des Wohnwagens – nicht die Stützlast.

2. Die Stützlast zählt zum Gewicht Ihres Autos.

3. Ihr Fahrzeugschein ist Ihr bester Freund – lernen Sie ihn kennen!

Stützlast – was ist das eigentlich? Die Stützlast ist das Gewicht, mit dem die Deichsel Ihres Wohnwagens auf die Anhängerkupplung Ihres Autos drückt. Klingt simpel? Ist es auch. Aber wie beim Salz in der Suppe kommt es auf die richtige Menge an. Zu wenig – und die Suppe schmeckt fad. Zu viel – und sie brennt auf der Zunge. Bei der Stützlast heißt das: Zu wenig – und Ihr Gespann tanzt. Zu viel – und Ihr Auto stöhnt.

Die Stützlast ist also das Gewicht, das direkt auf die Kupplung drückt. Und das ist kein Zufall, sondern genau berechnet. Denn Ihr Auto hat ein Herstellerlimit – und das steht schwarz auf weiß in Ihrem Fahrzeugschein unter Punkt 13. Meist sind das 75 bis 100 Kilogramm. Aber Achtung: Nicht jedes Auto verträgt gleich viel. Ein kleiner Stadtflitzer hat da andere Grenzen als ein kräftiger SUV.

Warum die Stützlast so wichtig ist Die Stützlast ist wie die unsichtbare Kapitänin Ihres Gespanns. Sie entscheidet mit über zwei wichtige Punkte:

Sicherheit: Ein Gespann mit falscher Stützlast ist wie ein Fahrrad mit plattem Reifen – es fährt, aber es fühlt sich an, als würde es jeden Moment umkippen. Rechtliches: Die Polizei misst nicht nur die Geschwindigkeit, sondern wenn die Achslast des Wohnwagens im angekoppelten Zustand zu hoch oder im Grenzbereich ist, zusätzlich im abgekuppelten Zustand die Stützlast. Und die Stützlast hat ebenfalls klare Regeln. Zu wenig? Bußgeld. Zu viel? Auch Bußgeld. 1. Sicherheit: Was, wenn die Stützlast nicht stimmt? Hier zeigen wir, was passiert, wenn die Stützlast nicht korrekt ist. Es gibt auch hier wieder zwei Szenarien – von denen beide schlecht für die Fahrstabilität sind.

Hahn, Hersteller, Archiv Die Stützlast ist eine der wichtigsten Werte beim Caravan. Denn sie hat enormen Einfluss auf Fahrsicherheit und Zuladung.



Zu wenig Stützlast (unter 25 kg): Ihr Gespann beginnt zu pendeln – als würde es plötzlich Tango tanzen wollen. Und das ist kein Spaß, sondern lebensgefährlich.

Zu viel Stützlast: Ihr Auto wird zur schwerfälligen Ente. Die Lenkung fühlt sich an, als würden Sie durch Pudding steuern, und die Hinterachse ächzt, als wäre sie gerade einen Marathon gelaufen. Langfristig ruiniert das Ihre Pkw-Reifen, die Kupplung und Ihre Geduld.

Die Lösung: So behalten Sie die Kontrolle Die gute Nachricht: Sie müssen kein Physikgenie sein, um die Stützlast richtig einzustellen. Es reicht, wenn Sie:

Ihren Fahrzeugschein checken (Punkt 13 – da steht die maximale Stützlast). Die Stützlast messen (mit einer Waage oder einem Brett und einer Personenwaage). Klug packen (schwere Sachen nah an die Achse, leichte nach hinten). Hier zeigen wir die besten Stützlastwaagen für Camper.

Und dann? Dann können Sie sich zurücklehnen und die Fahrt genießen – ohne dass Ihr Wohnwagen plötzlich eigene Pläne hat.

2. Recht: Welcher Wert zählt bei der Polizeikontrolle? Die EU hat's versucht, es uns zu erklären. Mit der Verordnung Nr. 1230/2012. Klingt trocken wie Zwieback, ist aber Gold wert. Denn sie klärt: Bei Polizeikontrollen zählt nur die Achslast Ihres Wohnwagens. Die Stützlast? Die wird Ihrem Auto zugerechnet – als wäre sie ein zusätzlicher Koffer im Kofferraum.

Das bedeutet konkret:

Ihr Wohnwagen darf so schwer sein, wie es die Anhängelast Ihres Autos erlaubt (steht im Fahrzeugschein, Punkt 28 oder 29).

darf so schwer sein, wie es die erlaubt (steht im Fahrzeugschein, Punkt 28 oder 29). Aber: Wenn Ihr Wohnwagen eine höhere zulässige Gesamtmasse hat als die Anhängelast Ihres Autos, dann darf er um die Stützlast schwerer sein. Klingt kompliziert? Ist es auch. Hier ein Beispiel:

Sie fahren einen VW Golf mit 1.500 kg Anhängelast. Ihr Wohnwagen hat eine zulässige Gesamtmasse von 1.600 kg. Die Stützlast beträgt 100 kg. Dann dürfen Sie den Wohnwagen voll beladen – weil die 100 kg Stützlast "extra" sind. Ohne diese Regelung wären Sie schon bei 1.500 kg am Limit.

Der Fahrzeugschein: Ihr heimlicher Held Ihr Fahrzeugschein ist wie ein guter Freund – er sagt Ihnen die Wahrheit, auch wenn sie wehtut.

Hahn, Hersteller, Archiv Stützlast (13). 90 Kilogramm kann dieser Zugwagen stützen, die meisten Deichseln verkraften 100 Kilogramm. Der kleinere Wert gilt und sollte nicht unterschritten werden. (rot dargestellt)

Mehr Gewicht bei Anhängerbetrieb (22). Ein Bonus für Gespannfahrer: Die Hinterachslast fällt als Ausgleich für die Stützlast um 95 Kilo größer aus - allerdings nur im Rahmen der zulässigen Gesamtmasse. (orange dargestellt)



Drei Felder sind entscheidend:

Punkt 13: Maximale Stützlast. Hier steht, wie viel Gewicht Ihr Auto an der Kupplung verträgt. Meist 75–100 kg. Aber Achtung: Manche SUVs oder Vans erlauben mehr (z. B. 120 kg). Dann ist die Deichsel Ihres Wohnwagens der limitierende Faktor (meist max. 100 kg). Punkt 28/29: Anhängelast. Das ist das maximale Gewicht, das Ihr Auto ziehen darf. Aber: Die Stützlast wird nicht davon abgezogen – sie kommt on top. Feld 22: Die geheime Superkraft. Hier versteckt sich manchmal ein Sonderbonus: Manche Hersteller erlauben bei Anhängerbetrieb eine höhere Hinterachslast. Das bedeutet: Sie dürfen mehr Gewicht auf die Hinterachse Ihres Autos packen – und damit auch mehr Stützlast nutzen. Steht da nichts, gilt die normale Anhängelast. Steht da beispielsweise "Bei Anhängerbetrieb: erhöhte Hinterachslast", dann haben Sie Glück – und dürfen mehr zuladen. Was passiert bei einer Polizei-Kontrolle?

Die Urlaubsfahrt mit dem Wohnwagen wird plötzlich unterbrochen – die Behörden fordern Sie auf der Autobahn auf anzuhalten und zum nächsten Parkplatz zu fahren. Was geschieht?

In der Regel misst die Polizei zwei Dinge:

Die Achslast Ihres Wohnwagens (mit einer Waage). Das Gesamtgewicht Ihres Autos (inklusive Stützlast). Das bedeutet für Sie:

Wenn Ihr Wohnwagen zu schwer ist (Achslast überschritten), gibt’s Ärger.

Wenn Ihr Auto zu schwer ist (weil die Stützlast zu hoch ist), gibt’s auch Ärger. Aber: Wenn die Stützlast im Rahmen ist und die Achslast des Wohnwagens passt, sind Sie auf der sicheren Seite – selbst wenn der Wohnwagen eigentlich zu schwer für Ihr Auto wäre (dank der EU-Regelung, siehe oben Feld 22).

So finden sie die perfekte Stützlast Die Faustregel bei der Stützlast lautet: 5–7% des Gesamtgewichts Ihres Wohnwagens. Bei einem 1.500-kg-Wohnwagen sind das also 75–105 kg.

Aber Achtung: Das ist nur der Richtwert. Die gesetzlichen Vorgaben verlangen mindestens 4% des Anhängergewichts – allerdings ohne festen Kilogramm-Wert. Heißt: Bei einem leichten Wohnwagen können auch 25 kg reichen, bei einem schweren sind 100 kg Pflicht.

Der Maximalwert liegt meist bei 75–100 kg – begrenzt entweder durch Ihr Zugfahrzeug (Fahrzeugschein, Punkt 13) oder die Deichsel Ihres Wohnwagens. Ausnahme: Einige SUVs und Vans erlauben mehr als 100 kg – hier lohnt ein Blick in den Fahrzeugschein!