Der teuerste Mini-Wohnwagen Europas? Warum der Raidhoo Tundra jeden Blizzard übersteht

Eisige Temperaturen, heulende Winde, meterhoher Schnee – und Sie liegen gemütlich im warmen Wohnwagen. Klingt wie ein Traum? Für Besitzerinnen und Besitzer des Raidhoo Tundra soll das die Realität sein.

Dabei ist die Wohn-Kabine gerade mal 2,50 Meter lang und der Anhänger hat ein Maximalgewicht von 750 kg – so kann man den Wohnwagen mit einem ganz normalen B-Klasse-Führerschein einfach anhängen, ohne sich über eine Extra-Fahrerlaubnis Gedanken machen zu müssen. Wir zeigen, was die Macher des norwegischen Raidhoo Tundra alles versprechen.

Tundra Arctic Edition: Ein Wohnwagen wie eine Thermoskanne Der norwegische Mini-Camper in Tränenform trotzt nicht nur arktischen Bedingungen, sondern überlebt sogar einen Vorschlaghammer-Angriff – ohne einen Kratzer. Der Tundra ist nicht nur robust, wie ein Hammerangriff auf die Außenhaut in einem Youtube-Video beweisen soll (siehe Video unten), sondern auch perfekt isoliert.

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Mit 50 mm Armacell-Dämmstoff in Dach und Boden und 20 mm in den Wänden soll die Wärme drinnen bleiben – selbst bei -20°C. Das Material, das sonst in der Nordsee-Ölindustrie eingesetzt wird, sorgt dafür, dass sich kein Kondenswasser bildet und keine Zugluft durchkommt, außerdem hält es die Heizkosten niedrig.

Was macht den Tundra-Caravan so besonders? Der größte Unterschied des Raidhoo Tundra steckt nicht in der Küche oder im Birkenholz, sondern in der Hülle. Raidhoo setzt auf eine Monocoque-Kabine aus einem Stück: Die Außenhaut besteht aus einer nahtlosen, einteiligen GFK-Schale (6–8 mm stark). Vorteil: Es gibt keine klassischen Verbindungsstücke zwischen Seitenwand und Dach – und genau dort fangen bei vielen Wohnwagen über die Jahre gern die Undichtigkeiten an. Raidhoo dreht die Logik um: Weniger Nähte, weniger Schwachstellen, dazu eine robuste Struktur, die auch mechanische Belastungen wegstecken soll.

Raidhoo.no Der Teardrop-Caravan Tundra ist aerodynamisch, robust, ready to go - mit nur 750 kg zulässigem Gesamtgewicht.



Passend dazu wirbt der Hersteller mit einer "limited lifetime warranty" einer lebenslangen Garantie gegen Lecks an der sogenannten Roof Line – also entlang der Linie, wo das Heckabschluss-Teil endet und das Dach beginnt sprich: oberhalb der hinteren Klappe, nach vorn laufend bis zum Beginn des Metallbereichs an der Front. Diese Garantie gilt nur für den oder die erste Besitzerin und ist nicht übertragbar. Und sie hat klare Ausnahmen: Nicht abgedeckt sind Lecks durch Dachdurchführungen (z. B. nachträglich montierte Lüfter, Fenster, Dachträger), ebenso Seitwand-Durchbrüche (Türen, Fenster, Einlässe/Auslässe).

Wie viel Wohnraum bietet der Mini-Wohnwagen? Der Raidhoo Tundra folgt einem radikal reduzierten, aber durchdachten Grundrisskonzept, das auf 2,50 Metern Länge alles unterbringt, was man fürs Campen braucht. Das Prinzip ist einfach: Drinnen schläft und entspannt man sich, draußen kocht und lebt man.

Die vordere Hälfte des Tundra ist als geschlossene Schlafkabine konzipiert. Hier dominiert eine dreiteilige Matratze (ca. 200 × 136 cm), die auf einem massiven Birkenholz-Rahmen aufliegt. Wer mit mehr als zwei Personen reist, kann ein optionales Aufstelldach mit zwei weiteren Schlafplätzen nachrüsten.

Raidhoo.no Dank dreiteiliger Matratze lässt sich das Bett zur Sitzgruppe umbauen.

Die Innenhöhe beträgt nur 1,10 Meter – das bedeutet: Aufrechtes Stehen ist nicht möglich, aber Sitzen, Liegen und Bewegen im Knien oder Hocken funktionieren problemlos. Der Mittelteil der Matratze ist herausnehmbar – und genau hier steckt der Umbau-Trick. Statt hier nur zu schlafen, lässt sich der Raum tagsüber in eine kleine Sitzgruppe verwandeln.

Stauraum ist in die Seiteneinbauten integriert: Schubladen, Netze und Fächer bieten Platz für Kleidung, Campingausrüstung und persönliche Dinge. Die natürliche Birkenholz-Optik mit wasserbasierter Beschichtung sorgt für eine warme, wohnliche Atmosphäre. Nachts oder in der Dämmerung sorgen dimmbare LED-Leselichter und eine Ambiente-LED-Beleuchtung für die richtige Stimmung.

Raidhoo.no Die geöffnete 68 cm breite Heckklappe gibt den Blick frei auf die Küche – inklusive 300-Ah-Lithium-Batterie und 100-W-Solarpanel-Anschluss.



Die hintere Hälfte des Tundra ist der Außenküche vorbehalten – und die sitzt unter der großen Heckklappe, die als Wetterschutz dient. Im Ausziehmodul steckt alles, was man zum Kochen und Leben braucht: Ein Gasherd mit zwei Flammen und Stauraum mit Schubladen und Schränken zeichnen die Mini-Küche aus. Die Arbeitsfläche lässt sich mit einer ausklappbaren Tisch-Erweiterung vergrößern. Eine 25-Liter Kompressorkühlbox hält Lebensmittel und Getränke frisch. Ein Spülbecken mit Frischwasseranschluss ist ebenfalls vorhanden.

Bordtechnik: Strom, Heizung, Gas – aber kein WC Der Raidhoo Tundra bewusst spartanisch ausgestattet – besonders, was Sanitärkomfort angeht. Ein WC oder eine Nasszelle sucht man im Tundra vergeblich.

Raidhoo.no Der norwegische Teardrop-Caravan Raidhoo Tundra soll selbst bei grauen Himmel Urlaubsfeeling zaubern. Scheint die Sonne, laden Solarpanels die Bordbatterie auf.



Eine Diesel-Heizung sorgt dafür, dass es auch bei Minusgraden warm bleibt. In der Konfiguration wird weder Warmwasseranlage noch Druckpumpe erwähnt – hier setzt Raidhoo offenbar auf Minimalismus.

Beim Strom setzt der Tundra auf Autarkie mit einem 100-W-Solarpanel auf dem Dach, das Energie liefert. Die 300-Ah-Lithium-Ionen-Bordbatterie speichert diese.

Mini-Caravan, großer Preis Je nach Umrechnungs-Rate kostet der Tundra umgerechnet rund 27.500 Euro – das ist kein Schnäppchen. Doch Abenteurern, die keine Kompromisse machen wollen, ist es diesen Preis eventuell wert.

Raidhoo Tundra (2026): Technische Daten und Preis Länge (inkl. Deichsel): 3,80 Meter

(inkl. Deichsel): 3,80 Meter Höhe : 1,93 Meter

: 1,93 Meter Breite : 1,90 Meter

: 1,90 Meter zulässiges Gesamtgewicht: 750 kg

750 kg Schlafplätze : 2

: 2 Grundpreis: ab 27.500 Euro