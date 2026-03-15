Camping im Räuberland: Die schönsten Wohnmobil-Stellplätze und Erlebnisse

Hier weckt Camperinnen und Camper nachts nicht der Straßenlärm, sondern das Knacken der Äste und vielleicht der Geist eines alten Räubers. Willkommen im Räuberland, der Region im südwestlichen Spessart. In den bayrischen Gemeinden Dammbach, Eschau, Heimbuchenthal, Leidersbach, Mespelbrunn und Rothenbuch wird Camping zum Abenteuer: zwischen ausgezeichneten Wanderwegen, geheimnisvollen Legenden und Natur.

Die Region zwischen Aschaffenburg und Würzburg ist kein Ort für Eilige. Morgens wachen Sie im Wohnmobil auf mit Blick auf den Wald, sind tagsüber auf prämierten Wanderpfaden unterwegs und sitzen abends am Lagerfeuer – mit einem Glas lokalem Apfelwein in der Hand. Und falls Sie Glück haben, erzählt jemand die Geschichte vom Schinderhannes, dem berühmtesten Spessart-Räuber.

Das Räuberland ist perfekt fürs Camping Der Spessart ist Deutschlands größtes zusammenhängendes Mischwaldgebiet – und das Räuberland ist seit 2016 offiziell eine "Qualitätsregion Wanderbares Deutschland". Das bedeutet: Hier stimmt nicht nur die Natur, sondern auch die Infrastruktur. Für Wohnmobilfahrer heißt das: gute Stellplätze, saubere Sanitäranlagen und gut gekennzeichnete Wanderrouten.

Photodisc So ursprünglich schön zeigt sich die Gegend um das Örtchen Rothenbuch.

Das Räuberland ist eine Region, die Geschichte lebendig hält. Ob Sie auf den Spuren der Räuber wandern, in einem historischen Gasthaus essen oder dich bei einer Erlebniswanderung überraschen lassen – hier wird jeder Tag ein kleines Abenteuer.

Hier kann man Wandern mit besonderen Erlebnissen verbinden. Bei Kräuterwanderungen & Oxymel-Touren können Sie lernen, welche Pflanzen heilen – und wie man daraus ein traditionelles Heilmittel macht. Außerdem können Sie Wandertouren mit Alpakas oder Eseln erleben. Perfekt für Familien – die Tiere tragen dein Gepäck, und du genießt die Natur.

Erlebnisse im Räuberland: Mehr als Wandern Abenteuerlustige können einen Räuberüberfall buchen: Ja, richtig gelesen. Bei einer geführten Wanderung wird der Trupp von "Räubern" überfallen – natürlich nur zum Spaß. Außerdem gibt es in Heimbuchental Adventuregolf: Hier können Sie eine unterhaltsame Mischung aus Minigolf und Golf auf einem 18-Loch-Platz erleben.

Auch Fahrradfans kommen hier nicht zu kurz. In Heimbuchental gibt's das Technikmuseum Pedalwelt mit den verrücktesten Fahrrädern der Welt. Auf über 300 Quadratmetern warten hüpfende Einräder und rollende Riesenräder. 40 der skurrilen Gefährte kann man auf einem Geschicklichkeitsparcours selbst testen. Perfekt für einen Ausflug mit Kindern ab 5 Jahren.

iStock Editorial Ikonisches Bauwerk inmitten der malerischen Natur: Wasserschloss Mespelbrunn im Elsava-Tal.

Eingebettet in einen stillen Weiher und umgeben von dichtem Wald, wirkt Schloss Mespelbrunn wie einem Märchenbuch entsprungen – eine der schönsten Renaissance-Anlagen Deutschlands. Die idyllische Wasserburg begeistert mit original erhaltener Einrichtung, prunkvollen Sälen und einer geheimnisvollen Schatzkammer. Ein Spaziergang durch den englischen Landschaftsgarten oder eine Führung durch die historischen Räume machen den Besuch zu einem unvergesslichen Ausflug.

Die besten Stellplätze im Räuberland

THOMAS LINKEL via Bayern Tourismus Neben Trekking- und Zeltplätzen bietet das Räuberland zahlreiche Stellplätze - von privat und von Gemeinden.

Übernachten kann man im Räuberland entweder auf kleinen, privaten Stellplätzen, die man beispielsweise in der promobil Stellplatz-Radar-App oder Stellplatzsuche findet. Ansonsten gibt es diese drei öffentlichen Stellplätze, die gut angebunden sind und die wichtigsten Annehmlichkeiten bieten.

Stellplatz am Alten Bahnhof (Heimbuchental) Nur 140 Meter vom Museum Pedalwelt entfernt liegt dieser Stellplatz.

63872 Heimbuchenthal (D) Am alten Bahnhof 11 Bewertungen Kostenlos Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge

Der Platz bietet nur 4 Stellflächen und ist sehr ruhig und gepflegt. In wenigen Minuten erreicht man zu Fuß das Technikmuseum oder den Nordic Walking Parcours. Bewertung aus der Stellplatz-Radar-App:

"Es gibt viele Angebote in der Natur – leider sind wir auf der Durchreise... aber die Kinder haben sich über den kleinen Spielplatz gefreut. Wir kommen sicher wieder hierhin, um mehr als eine Nacht zu bleiben."

Stellplatz Hofwiese (Leidersbach) Der Stellplatz Hofwiese wird von der Gemeinde Leidersbach betrieben und liegt mitten im Ort auf einem Parkplatz mit Bäumen.

63849 Leidersbach (D) Stellplatz Hofwiese 23 Bewertungen Kostenlos Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Es gibt W-LAN und markierte Stellplätze, in der Nähe befinden sich ein Spielplatz, eine Bäckerei, eine Metzgerei und ein Restaurant. Bis zum Räuberwanderweg Leidersbach mit Kugelbahn sind es 10 Minuten mit dem Auto.

Nachts ruhig, gut geschlafen. um 6:00 Läuten einmal die Kirchenglocken. Alles o.k. Danke der Gemeinde.

Stellplatz an der Freizeitanlage (Rothenbuch) Dieser Platz liegt direkt an der Freizeitanlage, im Übernachtungspreis sind zwei Erwachsene und Kinder inbegriffen.

63860 Rothenbuch (D) Stellplatz an der Freizeitanlage 7 Bewertungen 7,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Direkt am Platz startet ein Wanderweg. Direkt im Ort gibt es einen Gasthof und einen Getränkemarkt, allerdings keinen Supermarkt. Ein Spaziergang ans andere Ortsende zur Alten Mühle lohnt sich.

Der Platz liegt wunderbar ruhig am Ortsrand!

Lokal schlemmen und genießen In vielen Orten gibt es traditionelle Wirtshäuser, in denen schon die Räuber gegessen haben.

THOMAS LINKEL / Bayern Tourismus In den Ortschaften wie Rothenbuch finden Sie die echte Spessart-Küche.

Probieren Sie unbedingt die Spessart-Forelle frisch aus den Bächen der Region, eines der Wildgerichte aus heimischer Jagd und das Nationalgetränk des Spessarts, den Apfelwein.

Waldhotel Heppe in Dammbach: Deftiger Räuberteller und kostenloses Essen für Kinder bis 6.

Deftiger Räuberteller und kostenloses Essen für Kinder bis 6. Dammbacher Dorfladen – Hier können Sie sich mit frischen regionale Produkte für unterwegs eindecken.

– Hier können Sie sich mit frischen regionale Produkte für unterwegs eindecken. Gasthaus "Zum Löwen" in Eschau – Fränkische Küche am Kachelofen mit Hausmannskost.

– Fränkische Küche am Kachelofen mit Hausmannskost. Hohewart-Haus inmitten des Waldes – Waldlokal mit eigenem Bier, selbst geröstetem Kaffee und großer Terrasse.