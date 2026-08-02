Hymer, VW oder Pössl - diese Marke baut tatsächlich den besten Campingbus

Sie suchen einen Campingbus, der zu Ihnen passt? Die promobil-Leserwahl der vergangenen drei Jahre zeigt: Es kommt darauf an, was Sie brauchen – und was Sie ausgeben möchten. Während eine Marke in der günstigen Klasse überzeugt, dominiert eine andere die Premium-Liga. Und dann ist da noch der Klassiker, der seit Jahren unschlagbar bleibt.

Hier erfahren Sie, welche Marken die besten Campingbusse bauen – und warum die Entscheidung zwischen günstig, kompakt und luxuriös so wichtig ist.

Wer baut die besten Campingbusse? Campingbusse sind die perfekte Wahl für alle, die flexibel bleiben wollen – ob für Wochenendtrips, Städtereisen oder längere Touren. Doch welche Marke überzeugt die Leser am meisten?

Die promobil-Leserwahl der letzten drei Jahre macht es deutlich:

In der Preisklasse bis 65.000 Euro führt Pössl mit dem Summit seit 2024 unangefochten. Weinsberg und Malibu folgen dicht dahinter.

führt Pössl mit dem Summit seit 2024 unangefochten. Weinsberg und Malibu folgen dicht dahinter. Ganz anders sieht es in der Premium-Klasse aus: Hier ist Hymer mit dem Grand Canyon S seit 2024 die erste Wahl. VW und Pössl folgen, aber Hymer bleibt der klare Favorit für alle, die bereit sind, mehr zu investieren.

aus: Hier ist Hymer mit dem Grand Canyon S seit 2024 die erste Wahl. VW und Pössl folgen, aber Hymer bleibt der klare Favorit für alle, die bereit sind, mehr zu investieren. Und dann gibt es noch die Kompakt-Campingbusse ohne Bad: Hier dominiert seit Jahren der VW California Ocean, gefolgt vom Mercedes Marco Polo. Pössl bietet mit dem Vanline Campstar eine günstigere Alternative auf Platz 3. Die beste Marke für günstige Campingbusse: Warum Pössl überzeugt

Timo Großhans Die neueste Version des beliebten Pössl Summit: Der Summit Shine 640 R Evo mit Elektro-Hubbett.

Wenn Sie einen Campingbus mit Bad bis 65.000 Euro suchen, führt kein Weg am Pössl Summit vorbei. Seit 2024 liegt er in der Leserwahl vorn – und das aus gutem Grund. Der Summit überzeugt mit einem robusten Aufbau, viel Stauraum und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Praktisch, unkompliziert und alltagstauglich. In unserem ausführlichen Test erörtert unsere Testredaktion, ob der Pössl Summit wirklich der beste Campingbus am Markt ist.

Und die anderen? Die Marke Weinsberg punktet mit dem Cara-Bus durch eine bessere Ausstattung, während die Marke Malibu mit ihrem Van durch einen modernen Look und clevere Details überzeugt. Dennoch: Am Ende setzt sich Pössl in der Leserwahl durch – weil er einfach alles mitbringt, was ein guter Campingbus braucht, ohne unnötige Extras.

Hier finden Sie die komplette Top 10 der Leserwahl 2026: Campingbusse unter 65.000 Euro.

Die beste Marke für Premium-Campingbusse: Hymer legt die Latte hoch

Ingolf-Pompe Hymer Grand Canyon S: Mit aufgestelltem Schlafdach kommt der Allrad-Camper auf eine Höhe von 3,84 Metern.



Sie wollen mehr Komfort und sind bereit, dafür tiefer in die Tasche zu greifen? Dann ist der Hymer Grand Canyon S die erste Wahl. Seit 2024 führt er die Leserwahl in der Premium-Klasse an – und das aus gutem Grund. Hochwertige Materialien, eine durchdachte Ausstattung und ein Fahrgefühl, das an einen Pkw erinnert, machen ihn zum idealen Begleiter für längere Reisen. Im großen promobil-Test beweist der Hymer Grand Canyon S ob er Abstriche macht oder nicht.

VW bietet mit dem Grand California eine starke Alternative: leichter, wendiger und mit dem typischen VW-Fahrspaß. Pössl folgt mit dem Roadstar, der vor allem durch sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt. Dennoch: Wer Luxus will, kommt an Hymer kaum vorbei.

Hier finden Sie die komplette Top 10 der Leserwahl 2026: Campingbusse über 65.000 Euro.

Die besten kompakten Campingbusse: Platzhirsch VW California

VW Der "Bulli" wird konstant weiterentwickelt: Die aktuelle 2027er-Generation des VW California gibt's in der einfachen Beach-Version ab 66.087 Euro - mit Travel-Assist und automatischer Ampelerkennung.

Seit Jahren führt hier der VW California Ocean die Leserwahl an: Er vereint das typische VW-Fahrgefühl mit einer cleveren Raumaufteilung, zuverlässiger Technik und einer Ausstattung, die keine Wünsche offenlässt. Hier haben wir die aktuelle Version des VW California Ocean als eHybrid im Test.

Der Mercedes Marco Polo folgt dicht dahinter und überzeugt mit noch mehr Luxus, einer hochwertigen Verarbeitung und einem Fahrkomfort, der fast schon an eine Limousine erinnert. Hier finden Sie den Marco Polo im Praxistest. Wer es günstiger mag, findet im Pössl Vanline Campstar eine solide Alternative – zwar etwas spartanischer, aber mit allem, was man für spontane Trips braucht. Hier können Sie nachlesen, wie sich der Campstar im promobil-Dauertest schlägt.

Hier finden Sie die komplette Top 10 der Leserwahl 2026: Kompakte Campingbusse.

Der Gesamtsieger Wenn wir die letzten drei Jahre betrachten, wird eines klar: Pössl ist der Gesamtsieger. Die Marke führt in der wichtigsten Kategorie – den günstigen Campingbussen mit Bad – und überzeugt durch Konstanz und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Außerdem taucht die Marke auch in den anderen Kategorien auf. Doch die Konkurrenz schläft nicht: Hymer dominiert die Premium-Klasse, und VW bleibt unschlagbar bei den Kompakt-Campingbussen.