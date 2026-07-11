Karmann Davis Campingbusse 2027: Mehr Platz, besseres Design – lohnt sich das Update?

Die Davis-Baureihe von Karmann gibt es jetzt in einer überarbeiteten Version für 2027. Die Palette wurde verschlankt: Statt vieler Varianten gibt es nur noch vier Grundrisse, alle in der Außenlackierung Lanzarote Grey.

Die beiden bewährten Ausstattungslinien Trendstyle und Lifestyle bleiben, aber unter der Haube tut sich einiges. Wer sich für einen neuen Campervan interessiert, sollte jetzt genau hinschauen: Hier gibt es mehr Bewegungsfreiheit, mehr Stauraum und ein frisches Design – ohne dass die Preise explodieren.

Das ist neu beim Karmann Davis Der Durchgang im Wohnbereich ist jetzt 8 cm breiter, die Oberschränke bis zu 16 cm tiefer. Die Küche bietet eine durchgehende Arbeitsplatte mit ausziehbarer Verlängerung, die nutzbare Fläche wächst damit fast um die Hälfte.

Die Waschräume wurden flexibler, mit schwenkbarer Duschwand. Dazu kommen neue Organizer-Elemente, textile Wandverkleidungen und eine verbesserte Ambiente-Beleuchtung.

Davis Trendstyle 2027 Basisfahrzeug: Citroën Jumper

Citroën Jumper Charakter: Basismodell

Basismodell Grundrisse : 4

: 4 Preis: ab 53.190 Euro Die sportlich-kompakte Linie Trendstyle startet bei knapp über 53.000 Euro. Es gibt vier Grundrisse: den kurzen 540 TS mit Querbett, den 590 TS (ebenfalls mit Querbett), den 591 TS mit Doppelstockbetten im Heck und den 620 TS mit Einzelbetten.

Sophia Pfisterer Küche, Wohnbereich und Querbett verschmelzen im Davis 591 Trendstyle zu einem großzügigen Raum.



Neu sind durchgehende Oberschränke mit mintgrünen Akzenten, eine Multifunktionswand in der Küche und Isofix in der Dinette. Die Fenster sind ab 2027 rahmenbündig, die Arbeitsplatte ausziehbar für mehr Platz beim Kochen.

Für wen? Der Trendstyle eignet sich für alle, die einen fertig ausgestatteten, alltagstauglichen Campervan wollen – ohne lange Konfigurationsorgien.

Davis Lifestyle 2027 Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Fiat Ducato Charakter: Premium-Feeling, optional mit Aufstelldach

Premium-Feeling, optional mit Aufstelldach Grundrisse : 3

: 3 Preis: ab 57.600 Euro Die Premium-Linie Lifestyle beginnt bei 57.600 Euro. Hier stehen drei Grundrisse zur Wahl: der 590 LS mit Querbett, der 620 LS mit Einzelbetten und der 630 LS mit höhenverstellbarem Querbett. Wer mehr Schlafplätze braucht, hat bei den Lifestyle-Campingbussen die Option auf ein Aufstelldach mit zusätzlichem Bett.

Sophia Oroszi Der schmale Durchgang zwischen Küche und Bad im 630 Lifestyle wurde für 2027 verbreitert und wirkt durch die helle Gestaltung luftig.



Das Design im Innenraum ist komplett modernisiert: Corian in der Küche, eine Soft-Touch-Decke und ein neues Waschraum-Konzept mit Schwenkwand. Die Dinette hat einen seitlich montierten Tisch ohne störendes Bein, was mehr Beinfreiheit bringt. Praktisch sind die 220-V-Steckdose in der Heckgarage und der Außenwasseranschluss am Heck.

Für wen? Wer mehr Design, mehr Komfort und mehr Individualität sucht, wird bei den Davis-Lifestyle-Campingbussen fündig.

Hier geht's zu einem Test des Vorgängermodells Karmann Davis 610 Lifestyle.

Optionale Pakete und ein Grundriss-Tipp Wer mehr Komfort will, kann mit Paketen nachrüsten. Beim Trendstyle gibt es das Plus-Paket mit Captain-Chair-Sitzen, Rückfahrkamera und Markise. Beim Lifestyle sind Concept-, Smart-, Energy- und Warm-Up-Pakete erhältlich – von der Klimaanlage bis zur Lithium-Batterie.

Sophia Oroszi Viel Platz dank neuem Design - der Davis Lifestyle hat ein zeitgemäßes Update bekommen.

Tipp: Wer viel unterwegs ist oder mit Kindern reist, sollte beim 591 TS (Doppelstockbetten) oder 630 LS (höhenverstellbares Querbett) genauer hinschauen. Beide Modelle bieten viel Platz und Flexibilität – mehr Fotos von den Modellen siehe oben in der Bildergalerie.