Außen: Stealth Camper, Innen: Landhausstil - Freedo 599 LU im Test

Alte Zöpfe abzuschneiden ist hier und da schmerzlich. Doch nur so entsteht oftmals ein neuer Look, der einer Person einen ganz anderen Charakter verleihen kann. Bei Freedo, der Tochtermarke von Affinity, einem Hersteller aus Polen, der zur schwedischen Kabe-Gruppe gehört, galt dieser revolutionäre Schritt dem Dogma, dass ein Campingbus mit Bad vier Gurtplätze haben und das Fahrerhaus stets in den Wohnraum einbezogen sein muss.