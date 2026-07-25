Außen: Stealth Camper, Innen: Landhausstil - Freedo 599 LU im Test

Alte Zöpfe abzuschneiden ist hier und da schmerzlich. Doch nur so entsteht oftmals ein neuer Look, der einer Person einen ganz anderen Charakter verleihen kann. Bei Freedo, der Tochtermarke von Affinity, einem Hersteller aus Polen, der zur schwedischen Kabe-Gruppe gehört, galt dieser revolutionäre Schritt dem Dogma, dass ein Campingbus mit Bad vier Gurtplätze haben und das Fahrerhaus stets in den Wohnraum einbezogen sein muss.
Freedo 599 LU
- Gurte/Schlafplätze: 2/2
- Zul. Gesamtgewicht: 3500 kg
- Länge/Breite/Höhe: 5,99/2,05/2,64 m
- Grundpreis ab: 71.600 Euro
Klar, das ergibt aus raumökonomischen Gründen auch Sinn, und vier Fahrplätze sind hin und wieder schon praktisch. Doch diese Vorgaben verhindern manches Mal, komplett neu zu denken. Zum Beispiel Grundrisse,...