1,5 Mio. Euro für ein Wohnmobil? Das streckt drin im Action Mobil Global XRS 7400 Leopard

Camping bedeutet für viele: Verzicht. Kleiner Kühlschrank, klapprige Betten, Duschen wie im Gartenhäuschen. Doch das neueste Action Mobil Global XRS 7400 Leopard beweist: Es geht auch anders. Dieses Expeditionsmobil ist kein gewöhnliches Wohnmobil – es ist eine rollende Luxuswohnung, die selbst anspruchsvolle Reisende begeistert. Wir zeigen, was drinsteckt im neuesten "Leopard", der auf dem Caravan Salon Düsseldorf 2026 präsentiert wird – und wie er sich vom Vorgänger unterscheidet.

Wohnen wie zu Hause Mit einer Länge von 10,5 Metern, einer Breite von 2,47 Metern und einer Höhe von 3,80 Metern bietet das Fahrzeug Platz wie ein kleines Haus – aber auf vier Rädern. Der Innenraum erinnert an ein modernes Loft: Eine gemütliche Lounge-Couch, die sich mit wenigen Handgriffen in eine großzügige Sitzgruppe verwandelt, ein Esstisch für gemeinsame Mahlzeiten und eine Küche, die selbst Hobbyköche begeistert.

Doch was dieses Fahrzeug wirklich auszeichnet, ist der Detailreichtum. Die Küche ist mit einem Induktionskochfeld, Backofen mit Dampfgarfunktion und einer Mikrowelle ausgestattet – alles unsichtbar verbaut, um den Arbeitsbereich zu maximieren.

Action Mobil Die Küche des Leopard ist perfekt für Hobbyköche – und alle, die es werden wollen.



Dazu kommt ein Miele-Waschtrockner, der per App gesteuert wird und Ihnen sogar eine Nachricht aufs Smartphone schickt, wenn die Wäsche fertig ist. Kein lästiges Warten mehr in Selbstbedienungs-Waschsalons!

Und falls Sie mit der ganzen Familie unterwegs sind: Das Fahrzeug bietet für bis zu fünf Personen Schlafplätze und optional sogar Gurtsitzplätze – und das ohne Kompromisse.

Technik, die mitdenkt – und Sie entlastet Wer denkt, dass ein Expeditionsmobil auf Komfort verzichten muss, der irrt. Das Global XRS 7400 Leopard setzt auf smarte Technik, die den Alltag erleichtert. Die Solaranlage mit 2,1 kW Leistung versorgt das Fahrzeug mit Strom – selbst bei Schlechtwetter. Die Batterien mit einer Kapazität von bis zu 36.000 Wh sorgen dafür, dass Sie auch wochenlang autark stehen können, ohne auf Landstrom angewiesen zu sein.

Action Mobil Die Dusche kann Wasser sparen dank neuester Wasseraufbereitungs-Technik.

Doch das ist noch nicht alles: Die Dusche arbeitet mit einem geschlossenen Wasserkreislauf. Das bedeutet, dass das verbrauchte Wasser gefiltert, entkeimt und wiederverwendet wird. Duschkomfort wie zu Hause – und das ohne einen Tropfen Frischwasser zu verschwenden.

Wer es klassisch mag, kann die Dusche natürlich auch konventionell nutzen. Und mit Tankgrößen von 500 Litern Frischwasser, 150 Litern Grauwasser und 600 Litern Kraftstoff sind Sie für lange Reisen bestens gerüstet.

Sicherheit und Individualität Action Mobil fertigt jedes Fahrzeug nach Kundenwunsch an – von der Batteriekapazität über die Bettgröße hin zum Fahrgestell. Doch eines haben alle Modelle gemeinsam: absolute Sicherheit.

Die Zentralverriegelung für Schubladen, Türen und Stauraumklappen sorgt dafür, dass selbst im unwegsamen Gelände nichts verrutscht. Der hydraulische Motorradlift hebt bis zu 500 kg und schützt Ihr Motorrad vor Diebstahl oder Vandalismus.

Action Mobil Dank zahlreicher Sicherheits-Features können Sie hier ganz beruhigt schlafen.

Mit einem Radstand von 4.200/1.400 mm, einem zulässigen Gesamtgewicht von 26.000 kg (davon 6.500 kg Nutzlast) und einem 6x6-Antrieb ist das Fahrzeug für jedes Gelände gerüstet. Das Leergewicht von 19.500 kg zeigt: Hier wurde nicht an Material gespart – sondern an Komfort und Sicherheit gedacht.

Was kostet das Action Mobil "Leopard"? Das ausgestellte Fahrzeug hat einen Grundpreis von 1.381.713 Euro – doch das ist theoretischer Natur. Wer 2026 bestellt und 2029 ausgeliefert bekommt, muss mit 1.520.000 Euro rechnen.

Warum der Preis? Weil jedes Fahrzeug ein Unikat ist, das nach Ihren Wünschen gebaut wird. Und weil Action Mobil auf höchste Qualität, absolute Sicherheit und luxuriösen Komfort setzt.

Action Mobil Global XRS 7400 Leopard: Technische Daten

Action Mobil Das "Leopard"-Expeditionsmobil ist laut Action Mobil perfekt für Fernreisen, Expedition und Wissenschaft.

Basisfahrzeug: MAN TGS 6x6 (drei Achsen, Allradantrieb)

MAN TGS 6x6 (drei Achsen, Allradantrieb) Länge / Breite / Höhe: 10.500 mm × 2.470 mm × 3.800 mm

10.500 mm × 2.470 mm × 3.800 mm Radstand: 4.200 mm / 1.400 mm

4.200 mm / 1.400 mm Zulässiges Gesamtgewicht: 26.000 kg

26.000 kg Leergewicht: 19.500 kg

19.500 kg Nutzlast: 6.500 kg

6.500 kg Gurtsitzplätze/Schlafplätze: 4 (5 optional)/5

4 (5 optional)/5 Grundpreis: 1.381.713 Euro

1.381.713 Euro Preis des ausgestellten Fahrzeugs bei Bestellung 2026 / Auslieferung 2029: 1.520.000 Euro Was ist neu im Vergleich zum Vorgängermodell? Im Jahr 2022 haben wir bereits eine Version des Action Mobil Global XRS 7400 Leopard vorgestellt – doch das neue Modell und Unikat setzt noch einmal neue Maßstäbe. Während das Vorgängermodell bereits mit hohem Komfort und robuster Technik überzeugte, glänzt die aktuelle Version mit noch mehr Individualisierungsmöglichkeiten und verbesserter Energieeffizienz.

Mehr Leistung, weniger Verbrauch: Der Motor wurde auf 630 PS gebracht, verbraucht aber bis zu 2 Liter weniger als das Vorgängermodell.

Der Motor wurde auf 630 PS gebracht, verbraucht aber bis zu 2 Liter weniger als das Vorgängermodell. Größere Batteriekapazität: Die optionalen 36.000 Wh bieten noch mehr Autarkie.

Die optionalen 36.000 Wh bieten noch mehr Autarkie. Smartere Technik: Die App-Steuerung für den Waschtrockner und die verbesserte Solaranlage machen das Leben unterwegs noch einfacher.

Die App-Steuerung für den Waschtrockner und die verbesserte Solaranlage machen das Leben unterwegs noch einfacher. Mehr Komfort: Die Luftfederung und die nivellierbare Hinterachse sorgen für ein noch angenehmeres Fahrgefühl.