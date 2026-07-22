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Kompakt, aber mit Duschkabine: 7 neue Campingbusse mit Schwenkbad

Campingbusse mit Schwenkbad
Diese 7 Campingbusse nutzen den Platz-Trick

Neuheiten 2027

Schwenkbäder in Campingbussen sind 2027 wieder stark im Trend. Warum sich diese Badvariante so hartnäckig hält und für wen sie geeignet ist, lesen Sie hier.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 22.07.2026
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Pössl XL Evo, Campingbus, Sprinter, innen, Bad
Foto: Timo Großhans

Schwenkbäder (auch Vario- oder Swing-Bäder genannt) sind längst nicht mehr nur ein "Kastenwagen-Trick": Sogar in größeren Aufbauformen wie Teilintegrierten oder Alkoven tauchen sie mittlerweile auf – dort häufig, um trotz komfortablerer Grundrisse mehr Bewegungsfläche im Wohnbereich zu gewinnen. Im Campingbus ist das Konzept besonders naheliegend, weil hier jeder Zentimeter zählt: Ein klassisches Bad mit dauerhaft abgetrennter Duschkabine "frisst" schnell wertvolle Wohnraum- und Gangbreite.

Vorteile und Nachteile des Schwenkbads

Genau deshalb setzen viele Hersteller auf das Prinzip "Duschkabine nach Bedarf": Im Alltag bleibt der Sanitärraum kompakt (WC/Waschbecken), zum Duschen wird per schwenkbarer Wand oder drehbarem Modul eine weitgehend geschlossene ...

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