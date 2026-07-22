Kompakt, aber mit Duschkabine: 7 neue Campingbusse mit Schwenkbad

Schwenkbäder (auch Vario- oder Swing-Bäder genannt) sind längst nicht mehr nur ein "Kastenwagen-Trick": Sogar in größeren Aufbauformen wie Teilintegrierten oder Alkoven tauchen sie mittlerweile auf – dort häufig, um trotz komfortablerer Grundrisse mehr Bewegungsfläche im Wohnbereich zu gewinnen. Im Campingbus ist das Konzept besonders naheliegend, weil hier jeder Zentimeter zählt: Ein klassisches Bad mit dauerhaft abgetrennter Duschkabine "frisst" schnell wertvolle Wohnraum- und Gangbreite.