Kompakt, aber mit Duschkabine: 7 neue Campingbusse mit Schwenkbad

Schwenkbäder (auch Vario- oder Swing-Bäder genannt) sind längst nicht mehr nur ein "Kastenwagen-Trick": Sogar in größeren Aufbauformen wie Teilintegrierten oder Alkoven tauchen sie mittlerweile auf – dort häufig, um trotz komfortablerer Grundrisse mehr Bewegungsfläche im Wohnbereich zu gewinnen. Im Campingbus ist das Konzept besonders naheliegend, weil hier jeder Zentimeter zählt: Ein klassisches Bad mit dauerhaft abgetrennter Duschkabine "frisst" schnell wertvolle Wohnraum- und Gangbreite.
Vorteile und Nachteile des Schwenkbads
Genau deshalb setzen viele Hersteller auf das Prinzip "Duschkabine nach Bedarf": Im Alltag bleibt der Sanitärraum kompakt (WC/Waschbecken), zum Duschen wird per schwenkbarer Wand oder drehbarem Modul eine weitgehend geschlossene ...