Günstiger Camper aus Frankreich: Challenger Sport Edition V 114 (2027) mit Vario-Bad

Wer sagt, dass Kastenwagen immer gleich aussehen müssen? Challenger beweist mit der neuen Sport Edition für seine Kastenwagen-Baureihe das Gegenteil: Drei frische Citroën-Varianten ab 51.490 Euro, die nicht nur optisch was hermachen, sondern auch im Alltag richtig punkten. Wir zeigen die kleinste Version:

Challenger Sport Edition V114 Der V114 ist der unangefochtene Liebling aller, die keinen Kompromiss zwischen Komfort und Kompaktheit machen wollen: Mit nur 5,99 Metern Länge schlängelt er sich durch jede Stadt und parkt selbst auf dem engsten Waldparkplatz. Drinnen wartet ein gemütlicher Wohnbereich für vier Personen, eine funktionale Küche und ein praktisches Bad – alles, was das Camper-Herz begehrt.

Das Highlight? Das klappbare Doppelbett im Heck, das nicht nur Platz zum Schlafen bietet, sondern sich auch hochklappen lässt, um Stauraum für Fahrräder oder Gepäck freizugeben. Perfekt für alle, die mobil bleiben und trotzdem nicht auf Gemütlichkeit verzichten wollen.

Aktuell kommen viele ungewöhnliche Grundrisse für Campingfahrzeuge aus Frankreich, Italien und Spanien: Hier zeigen wir 9 kreative Campingfahrzeug-Neuheiten.

Platzwunder im Bad Das neue Vario-Bad für alle Sport-Editions ist ein echter Gamechanger: Eine schwenkbare Wand macht die Dusche größer, und vor dem Waschbecken bleibt endlich genug Platz für die Ellenbogen. Der Durchgang ins Heck? Breiter. Endlich kein Gedränge mehr beim morgendlichen Routinecheck.

Challenger Die schwenkbare Wand macht das Bad zur Duschkabine.



Design, Möbel und Technik Zweifarbiges Dekor bringt Schwung in den Innenraum, und die tieferen Oberschränke schlucken mehr Gepäck als je zuvor. Der Multifunktionstisch in der Sitzgruppe ist der neue Lieblingsplatz für Kaffee, Laptop oder Brettspiel.

Und die bündigen S7-Rahmenfenster bis zu den Hecktüren? Die machen nicht nur optisch was her, sondern bringen auch mehr Licht ins Spiel.

Ein Kompressor-Kühlschrank in der Küche hält die Vorräte frisch, die Dieselheizung wärmt auch an kühlen Abenden, und die Premium-Matratzen sorgen für einen Schlaf, als wäre man zu Hause.

Die Challenger-Vans 2027: Leichtbau und 6 Grundrisse

Challenger Der Grundriss V114 ist einer von 6 Grundrissen von Challenger, und eines von drei Modellen, die als Sport-Edition ausgestattet werden.

Mit der IRP 350/360-Aufbaustruktur setzt Challenger künftig komplett auf holzfreie Seitenwände, Heck, Dach und Boden. Das Ergebnis: mehr Stabilität bei weniger Gewicht. Wer clever packt, spart Sprit und hat trotzdem alles dabei. Genauere technische Angaben hat der Hersteller bislang nicht veröffentlicht.

2027 hat Challenger sechs Van-Grundrisse im Programm. Ob Querbett, Doppelstock oder Einzellängsbetten – für jeden ist etwas dabei. Besonders praktisch: der V210 mit Heckgarage für zwei Fahrräder. Perfekt für alle, die auch unterwegs mobil bleiben wollen.