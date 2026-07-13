Neue Offroad-Camper-Version 2027: Clever Vans Runner 636 Active Adventure Edition

Der Clever Runner 636 Active ist schon seit dem Modelljahr 2026 der perfekte Begleiter für alle, die unterwegs nicht auf Komfort verzichten wollen – doch die Adventure Edition für 2027 setzt noch einen drauf. Hier geht es um Freiheit ohne Kompromisse im Campingbus.

Mit 6,36 Metern Länge bietet der Runner genug Platz für eine vollwertige Küche, ein komfortables Bad und eine riesige Heckgarage, die dank elektrischem Hubbett sogar Bikes, Boards oder Campingausrüstung schluckt. Die Adventure Edition macht daraus ein echtes Offroad-Statement.

Optik & Robustheit: Bereit für jedes Terrain Schon auf den ersten Blick fällt auf: Dieser Runner ist kein Standard-Camper. Das markante Seitendesign mit robusten Akzenten, die seitlichen Bretter für Schlamm oder Sand und der Bügel mit integrierten LED-Lichtern verleihen ihm einen echten Abenteuer-Look.

Dazu kommt die höhere Bodenfreiheit – eine Faust passt problemlos zwischen Reifen und Radkasten – und die Bilstein-Dämpfer sowie Blattfedern, die selbst holprige Pisten zum Kinderspiel machen. Außerdem bringt der Adventure Edition Offroad-Reifen mit, sodass der Runner auch abseits befestigter Straßen überzeugen kann.

50 % Reifen, 50 % Technik: Mit Höherlegung, Bilstein-Dämpfern und Offroad-Reifen soll der Runner 636 Active jedes Terrain meistern.



Technik & Fahrspaß: Clever unterwegs Unter der Haube steckt ein 3,5-Tonnen-Chassis aus dem Stellantis-Konzern. Das könnten: sein Fiat Ducato, Citroën Jumper oder – wie in diesem Fall – der Peugeot Boxer. Der sorgt mit einem 4-Zylinder-Turbodiesel (Euro 6e) und 90-Liter-Tank für ausreichend Power.

Serienmäßig gibt es Tempomat, ESP und eine manuelle Klimaanlage, doch wer mehr will, kann mit dem Autonomous-Driving-Level-2-Paket sogar adaptive Geschwindigkeitsregelung und Spurassistenten ordern. Die Truma Combi 6 Diesel-Heizung und eine 100-Ah-Lithiumbatterie sorgen dafür, dass es auch bei Abenteuern in kälteren Gefilden gemütlich bleibt.

Innenraum: Cleveres Design für maximalen Komfort

Timo Großhans Der Runner 636 Active Adventure Edition beweist, dass Abenteuer und Komfort kein Widerspruch sein müssen.



Drinnen setzt Clever auf hochwertige Materialien und durchdachte Details. Die Küche glänzt mit HPL-Arbeitsplatten, einem Kompressor-Kühlschrank und einem 2-Flammen-Gaskocher, während das Bad mit duschvorhangfreier Dusche und Schwenktoilette punktet.

Das klappbare Lattenrost im Heckbett schafft nicht nur eine große Liegefläche, sondern auch eine riesige Garage für Abenteuer-Equipment. Und dank LED-Spots, USB-Anschlüssen und optionalem Panoramafenster wird selbst ein Regentag zum Wohlfühlmoment.

Timo Großhans Die riesige Heckgarage des Runner schluckt Bikes, Campingausrüstung und sogar ein kleines Surfbrett.



Für wen lohnt sich die Adventure Edition? Die Adventure Edition des Runner 636 Active ist kein Camper für Gemütliche. Wer nur auf Campingplätzen steht und Wert auf maximalen Komfort legt, ist mit dem Serienmodell (siehe hier) besser bedient.

Wer Abenteuer sucht, unbefestigte Straßen nicht scheut und Wert auf einen robusten, stylischen Begleiter legt, findet hier möglicherweise ein Traumfahrzeug. Mit der höheren Bodenfreiheit, dem Offroad-Fahrwerk und dem markanten Design ist der Runner bereit für Sardinien-Pisten, Kiesgruben und unvergessliche Roadtrips.