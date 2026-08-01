Kult-Kompaktcamper im Test: Ford Nugget 40 Jahre Edition zeigt sich sportlich

Weiße Außenlackierung, dazu schwarze Längsstreifen als Kontrast: So präsentierte sich die erste Generation des Nugget im Jahr 1986. Diese Optik verpasst Ford auch dem Nugget-Editionsmodell anlässlich seines 40. Geburtstags. In Kombination mit den 17-Zoll-Leichtmetallrädern und dem schwarzen Aufstelldach wirkt der Klassiker ziemlich sportlich für sein – pardon – schon etwas fortgeschrittenes Alter.