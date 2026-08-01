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Kult-Kompaktcamper im Test: Ford Nugget 40 Jahre Edition zeigt sich sportlich

Ford Nugget 40 Jahre Edition im Test
Kult-Kompaktcamper mit L-Küche und Aufstelldach

Weiße Lackierung und schwarze Streifen erinnern an 1986. Innen bleiben Zweiraumaufteilung, L-Küche und viel Stauraum das Markenzeichen des Jubiläums-Nugget.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 01.08.2026
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Foto: Ingolf Pompe

Weiße Außenlackierung, dazu schwarze Längsstreifen als Kontrast: So präsentierte sich die erste Generation des Nugget im Jahr 1986. Diese Optik verpasst Ford auch dem Nugget-Editionsmodell anlässlich seines 40. Geburtstags. In Kombination mit den 17-Zoll-Leichtmetallrädern und dem schwarzen Aufstelldach wirkt der Klassiker ziemlich sportlich für sein – pardon – schon etwas fortgeschrittenes Alter.

Ford Nugget 40 Jahre Edition

  • Gurte/Schlafplätze: 5/4
  • Zul. Gesamtgewicht: 3300 kg
  • Länge/Breite/Höhe: 5,45/2,03/2,06 m
  • Grundpreis ab: 88.239 Euro

So weit die Äußerlichkeiten. Und wie sieht es im Innenraum aus? Da hebt sich der Editions-Nugget nicht vom Grundriss der aktuellen Generation ab: eine Zweiraumaufteilung mit L-Küche hinten und Dreiersitzbank davor....

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