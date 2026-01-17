Hymer bleibt der beste: Top-Campingbusse mit Bad über 60.000 Euro

Ausgebaute Kastenwagen, die über 60.000 Euro kosten, gehören zur Premiumklasse der alltagstauglichen Campingfahrzeuge. Sie bieten eine perfekte Mischung aus Funktionalität und Komfort – setzen aber dank ihres höheren Preises noch stärker auf Design, erstklassige Qualität und eine besonders umfangreiche Ausstattung. Diese Fahrzeuge richten sich an Camperinnen und Camper, die trotz der sportlichen Aufbauform Campingbus keine Kompromisse eingehen wollen in puncto Komfort.

In der großen promobil-Leserumfrage haben unsere Leserinnen und Leser die besten Modelle 2026 in dieser Kategorie gewählt. Den ersten Platz sichert sich wieder der Hymer Grand Canyon S, der mit luxuriösem Interieur und modernster Technik überzeugt. Der durch sein ikonisches Design und stete Zuverlässigkeit bekannte VW Grand California kann in diesem Jahr einen Platz aufsteigen und erhält die Silbermedaille. Platz drei geht an den neu eingezogenen Pössl Roadstar, den ersten Campingbus der bayerischen Traditionsmarke auf Sprinter-Basis.

Diese Fahrzeuge zeigen, was in der Oberklasse der Campingbusse möglich ist!

Hier sehen Sie die ersten drei Platzierungen und in der Bildergalerie alle 10 Plätze.

Platz 1: Hymer Grand Canyon S

Hymer Platz 1: Der Hymer Grand Canyon S landet mit 25,7 Prozent der Stimmen erneut auf Platz 1.



Der Hymer Grand Canyon S konnte seinen Platz verteidigen. In einem Test überzeugt er mit umfangreicher technischer Ausstattung und hohe Qualität. Mit 25,7 Prozent der Stimmen landete er wieder auf Platz eins.

Platz 2: VW Grand California

VW Platz 2: Mit 12,7 Prozent der Stimmen kann der VW Grand California einen Platz aufrücken.



Nach mehreren Jahren am Ende des Treppchens schafft es der VW Grand California diesmal mit 12,7 Prozent der Stimmen auf den zweiten Platz. Ende des Jahres machte der ikonische Camper jedoch durch einen Skandal auf sich aufmerksam. Ob ihn das in der nächsten Wahl die Silbermedaille kostet?

Platz 3: Pössl Roadstar

Timo Großhans Platz 3: Der Pössl Roadstar zieht ganz neu in die Liste ein und landet mit 11,9 Prozent auf dem dritten Platz.



Ganz neu aufs Siegertreppchen zieht der Pössl Roadstar ein und belegt prompt den dritten Platz. Das erste Sprinter-Bus von Pössl überzeugte durch ein großes Querbett im Heck. Den umkämpften Campingbus-Markt betrat er 2025 mit einer interessanten Preisaktion.

Import-Campingbusse mit Bad über 60.000 Euro

Ingolf Pompe Importmodelle Platz 1: Erneut auf dem Goldtreppchen steht ein Modell von Adria. Der Adria Supertwin konnte 26,3 Prozent der Leserinnen und Leser für sich gewinnen.



In beiden Import-Kategorien, bei den Import-Campingbussen über 60.000 Euro und unter 60.000 Euro, landen Modelle des Adria Twin wieder einmal auf den ersten Plätzen. Und das mit starken Abständen zu den Zweitplatzierten! Bei den teuren Campingbussen kommt das Modell Adria Supertwin auf 26,3 Prozent der Stimmen. Die Modelle auf Platz zwei und drei tauschen dieses Jahr ihre Plätze: der Kabe Abisko Van steigt mit 16,9 Prozent auf den zweiten Platz auf und der Laika Ecovip CV bildet mit 15 Prozent der Stimmen das Schlusslicht.