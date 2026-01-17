Das sind die beliebtesten Kompakt-Campingbusse 2026

Kompakte Campingbusse in "Bulli-Größe" erfreuen sich weiterhin größter Beliebtheit bei Campingfans – und das hat gute Gründe! Denn dank ihrer cleveren Raumaufteilung und der eingebauten Technik sind sie echte Multitalente. Kein anderes Campingfahrzeug kann Funktionalität im Alltag und ein komfortables Campingerlebnis so gut vereinen wie die ausgebauten Busse.

Trotz ihrer Wendigkeit, die auch enge Straßen bezwingt, gibt es im Innenraum genug Platz, um Gepäck zu verstauen und gemütliche Tage auf dem Campingplatz zu verbringen. Auch abseits der befestigten Campingplätze sind die Kompaktvans eine besonders gute Wahl: Abenteurlustige Camperinnen und Camper können, solange es das Gesetz erlaubt , quasi überall ihr Lager aufschlagen. Perfekt für Roadtrips mit kurzen Aufenthalten und Abstechern ins Unbekannte!

In unserer großen Leserumfrage wurden dieses Jahr wieder die besten kompakten Campingbusse gewählt. Angeführt wird unsere Liste weiterhin vom allseits beliebten VW California Ocean, der auch uns in einem ersten Test durch seine Zuverlässigkeit und das tolle Fahrgefühl überzeugt hat. Die Plätze 2 und 3 blieben bei der diesjährigen Wahl unverändert, hier finden sich zwei Modelle auf Basis der Mercedes‑V‑Klasse wieder: der Marco Polo, bekannt durch ein äußerst cleveres Stauraumsystem, und der über eine sehr besondere Küche verfügende Pössl Vanline-Campstar.

Hier zeigen wir die drei beliebtesten Kompakt-Campingbusse unserer promobil-Leserinnen und Leser. In der Bildergalerie finden Sie die Top 10.

Platz 1: VW California Ocean

VWN Presse Platz 1 geht zum vierten Mal in Folge an den VW California Ocean. Er erhält 25,1 Prozent der Leserstimmen.



Bereits seit 2023 steht der VW California unangefochten auf dem ersten Platz im Ranking. Mit 25,1 Prozent der Stimmen der Leserinnen und Leser gaben ihm über ein Viertel aller Beteiligten ihre Stimme. Fast 2 Prozent mehr als im letzten Jahr! Das 2025er-Modell des VW California Ocean basiert auf dem neuen VW Multivan. In einem ersten Test haben wir den VW California Ocean mit nach Slowenien genommen.

Platz 2: Mercedes Marco Polo

Mercedes-Benz Platz 2: Der Mercedes Marco Polo verteidigt den zweiten Platz. Unterstützung gab es mit insgesamt 20,4 Prozent der Stimmen.



Auch der Mercedes Marco Polo auf Basis einer V-Klasse verteidigt seinen Platz. Wie letztes Jahr landet der komfortable Camper auf Platz 2 und erhielt 20,4 Prozent der Stimmen. In einem ausführlichen Vergleichstest haben wir den Marco Polo gegen den VW California antreten lassen.

Außerdem hat Mercedes mit dem Vision V-Konzept eine futuristische neue Basis vorgestellt. Was bedeutet das für den Campingbus der Zukunft?

Platz 3: Pössl-Vanline Campstar

Ingolf Pompe Platz 3: Der Pössl-Vanline Campstar schafft es erneut auf Platz 3. Insgesamt erhielt er 18,7 Prozent der Stimmen.



Mit 18,7 Prozent landet der Pössl-Vanline Campstar wieder auf Platz 3 und erhält die Bronzemedaille. Wie der Marco-Polo basiert das Modell von Pössl auf einer Mercedes V-Klasse, kommt aber nicht ganz ohne Probleme durch unseren Test. Hier finden Sie das Fazit zum großen Dauertest des Pössl Campstar.

Importmodelle

In der Subkategorie Kompakt-Campingbusse Importmodelle stößt der Tonke ID.Buzz Explorer den Adria Active vom Treppchen und erhält 42,3 Prozent der Stimmen. Vom dritten auf den zweiten Platz rückt der Dreamer Cap Land auf und erhält 18,2 Prozent. Der dritte Platz geht an den Holidays von Citroën mit 17 Prozent der Stimmen.