Carthago bringt erstmals Face-to-Face-Grundriss im C2-Tourer I 146 FF-RB-LE

Der Face-to-Face-Grundriss gehört zu den beliebtesten Layouts im Wohnmobilbau – doch ausgerechnet Carthago hatte bislang keinen Integrierten mit gegenüberliegenden Sitzbänken im Programm. Das ändert sich ab Modelljahr 2027: Der neue C2-Tourer I 146 FF-RB-LE misst 7,30 Meter. Zunächst baut Carthago den Face-to-Face-Grundriss ausschließlich auf Mercedes-Benz Sprinter.

Clevere Raumnutzung dank neuem Konzept Die gegenüberliegenden Längssitzbänke schaffen laut Carthago maximale Bewegungsfreiheit durch eine üppige Durchgangsbreite – möglich wird das durch den klapp- und verschiebbaren Wohnraumtisch sowie den Verzicht auf das klassische L-Sofa. Wer dennoch vier Gurtplätze in Fahrtrichtung benötigt, kann die beiden Längssitzbänke einfach zu Einzelsitzen umbauen. Der Zugang zum Doppelboden über die Seitensitzbänke bleibt dabei erhalten.

Auch die L-Küche wurde angepasst: Der quer stehende Schenkel sitzt nicht am Ende der Sitzbank, sondern schmiegt sich an die Waschraumwand. Das schafft gegenüber der Aufbautür einen großzügigen Freiraum – laut Carthago ideal als Liegeplatz für einen Hund. Praktisch: Eine Einhängeleiste für die Spülenabdeckung schafft zusätzliche Arbeits- und Stellfläche. Der 133-Liter-Absorberkühlschrank sitzt rechts neben der Aufbautür.

Leichtbau mit 3,5 Tonnen Der C2-Tourer ist sowohl als 3,5-Tonner (lightweight) als auch als 4,2-Tonner (comfort) erhältlich. Dabei soll die konsequente Leichtbau-Technik dafür sorgen, dass beide Versionen gut funktionieren.

Der Beweis dafür, dass der 7,30-Meter-lange Integrierte unter 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht genügend Zuladungskapazität hat, ist die Liste möglicher Zusatzausstattung. Die lightweight-Version erlaubt laut Carthago optionales Zubehör wie Automatikgetriebe, Markise, SAT-Anlage sowie das Basis-Plus-, Media- und Chassispaket inklusive Leichtmetallrädern. Einbußen bei Komfort und Qualität soll es dabei nicht geben.

Carthago C2-Tourer I 146 FF-RB-LE (2027): Alle Infos Basis: Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz Sprinter Maße: 7,30 m Länge × 2,17 m Breite

7,30 m Länge × 2,17 m Breite Zulässiges Gesamtgewicht: 3,5 t (lightweight) oder 4,2 t (comfort)

3,5 t (lightweight) oder 4,2 t (comfort) Preis: k. A. Hier finden Sie weitere Integrierte mit Längsbank und Einzelbetten.

Das kommt neu im C-Tourer für die nächste Saison Zum Modelljahr 2027 führt Carthago die neue Stilwelt "Imperia" ein – mit Oberflächen in Esche Casino, grifflosen Dachstaukästen in Weiß matt und einer schwebenden Küchenarbeitsfläche. Graue Akzente harmonieren mit dem neuen grauen Fußboden. Generell erhalten alle Stilwelten textile Fensterverkleidungen im Wohnraum.

Folgende weitere Neuerungen stehen in der Baureihe an:

Neues Außendekor für Teilintegrierte: Die C1-Tourer-Modelle erhalten das Außendekor der integrierten C2-Tourer. Optional ist das Fahrerhaus statt in Weiß auch in Schwarzmetallic erhältlich.

Die C1-Tourer-Modelle erhalten das Außendekor der integrierten C2-Tourer. Optional ist das Fahrerhaus statt in Weiß auch in Schwarzmetallic erhältlich. Digitales Bordmanagement: Alle C1- und C2-Tourer bekommen ein digitales Bordmanagementsystem mit 7-Zoll-Touchpanel und Smartphone-App zur Fernsteuerung.

Alle C1- und C2-Tourer bekommen ein digitales Bordmanagementsystem mit 7-Zoll-Touchpanel und Smartphone-App zur Fernsteuerung. Große Auswahl: Insgesamt bietet die C-Tourer-Reihe neun Grundrisse auf Fiat Ducato oder Mercedes-Benz Sprinter, jeweils als lightweight 3,5 t oder comfort 4,2 t – mit Ausnahme der längsten Modelle, die nur als comfort 4,2 t verfügbar sind.