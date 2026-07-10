Kompakten Raum bestmöglich nutzen: der neue Pössl Summit Shine 640 R Evo mit Hubbett

Der Pössl Summit Shine 640 R Evo wurde im Rahmen der Pössl Adventure Days erstmals der Öffentlichkeit präsentiert – standesgemäß in einem Kieswerk, wo auch Offroad-Fahrten auf dem Programm standen. Das Kürzel "Evo" steht bei Pössl dabei vor allem für eines: ein elektrisches Hubbett. Das gibt es auch in der zweiten Neuheit: dem neuen Pössl Roadstar XL Evo. Doch das ist bei Weitem nicht das einzige, was der Campingbus auf dem Citroën-Basisfahrzeug zu bieten hat. Die Preise sollen auf dem Caravan Salon bekannt gegeben werden.

Kompakte Küche mit Schwenk-Mechanismus Gekocht wird auf einem Zweiflammer, der als Kombination mit einem Spülbecken ausgeführt ist. Praktisch: Gewürze und Kleinigkeiten lassen sich in offenen Ablagen mit Rüttelleiste verstauen – die sorgt dafür, dass während der Fahrt nichts herausfällt.

Seitlich am Küchenblock gibt es einen schwenkbaren Schrank, wie man sie vielleicht auch aus Eckschränken der heimischen Küche kennt. An der Rückseite der Küche ist eine Schrankklappe, welche die Gasflasche freigibt. Geheizt wird mit einer Dieselheizung, zum Kochen steht eine kleine 2,75-Kilogramm-Gasflasche bereit.

Wer auf der Suche nach Verstaumöglichkeiten ist, wird beim Pössl Summit Shine 640 R Evo fündig. Mehrere Schubladen bieten Platz für Besteck und Küchenutensilien, darunter auch eine besonders große Schublade im unteren Bereich. Zusätzlich gibt es ein Regalfach, an das man sich allerdings bücken muss. Für Töpfe und Gegenstände, die man nicht täglich braucht, ist das aber eine praktische Lösung. Auch der Kühlschrank ist hochgesetzt eingebaut – so kann man bequem im Stehen darauf zugreifen, ohne auf dem Boden herumkrabbeln zu müssen.

Das Raumbad: Clever gelöst mit Rollo-Türen Das Bad folgt dem klassischen Pössl-Raumbad-Konzept mit Rollo-Türen, die in Kunststoffleisten in der Duschwanne laufen. Der Clou: Die Dusche sitzt in der Mitte des Raumes, wodurch keine aufwendige Kabinenkonstruktion nötig ist. Die relativ große Duschtasse verfügt über zwei Abläufe – clever, denn so fließt das Wasser auch dann zuverlässig ab, wenn das Fahrzeug schräg steht. Ein Duschvorhang trennt den Duschbereich von Toilette und Waschbecken ab. Im geschlossenen Zustand lässt es sich ordentlich duschen, ohne dass ein klebriger Vorhang stört. Komplettiert wird das Bad durch eine klassische Kassettentoilette und Stauraum in den Oberschränken.

Gemütliche Dinette mit praktischen Extras In der Sitzgruppe des Summit Shine 640 R Evo fällt sofort die großzügige Kopffreiheit auf – möglich gemacht durch die entfernte Querstrebe. Dadurch fehlt zwar eine Ablage, dafür kann man besonders tief in die Sitzgruppe hineinrutschen. Die drehbaren Fahrerhaussitze lassen sich zur Dinette wenden, der große Tisch bietet ausreichend Platz. Die Sitzbank macht einen robusten Eindruck und sitzt sich bequem – auch längere Strecken sollten damit kein Problem sein. Unter dem erhöhten Podest verbergen sich zudem praktische Staufächer, in denen sich beispielsweise dreckige Schuhe schnell verstauen lassen.

Das Highlight: Elektrisches Längsbett mit Riesengarage Der große Trumpf des Pössl Summit Shine 640 R Evo ist: das elektrische Längsbett im Heck. Die dreigeteilte Matratze ist so konzipiert, dass sich die Teile beim Hochfahren zusammenfalten und nicht mit den seitlichen Dachstauschränken kollidieren. In der Liegeposition misst das Bett 1,80 Meter in der Länge und 1,65 Meter in der Breite – ausreichend für zwei Personen, wenn auch nicht üppig. Eine kleine Einschränkung gibt es: Durch die Konstruktion liegt man leicht in einer Mulde, was im Schwäbischen liebevoll als "Gräbele" bezeichnet wird.

Der wahre Vorteil zeigt sich aber per Knopfdruck: Fährt man das Bett nach oben, eröffnet sich darunter eine Heckgarage mit rund 135 bis 136 Zentimetern Höhe. Rechts und links lassen Fenster Licht herein, und der Stauraum ist groß genug für zwei Fahrräder oder jede Menge anderes Gepäck. Wer das Bett nicht komplett unter die Decke fahren möchte, kann es auf halber Höhe positionieren – eine mitgelieferte Leiter ermöglicht dann weiterhin den bequemen Einstieg ins Bett, während unten Stauraum zur Verfügung steht.