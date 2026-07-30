6-Meter-Campingbus mit Längsbett – aber ohne Bad: Rocket Camper One L

"Und wo ist eigentlich der L?" – Eine einfache Kundenfrage auf einer Messe wurde zum Startschuss für ein neues Modell von Rocket Camper. Mit dem Rocket One L schließt der Hersteller nun die Lücke zwischen dem kompakten M und dem großen XL – und liefert dabei ein überzeugendes Argument: ein echtes Längsbett im Sechs-Meter-Kastenwagen.

Längsbett statt Kompromiss Das Herzstück des Rocket One L ist das Längsbett im Heck. Die Liegefläche misst 1,90 × 1,76 Meter und lässt sich bei Bedarf auf stolze 1,90 × 2,21 Meter erweitern – damit bietet der Camper auch Menschen jenseits der Zwei-Meter-Marke ausreichend Platz zum Ausstrecken. Für Paare ergibt sich ein weiterer Vorteil: Ein bequemer Einstieg ist von vorn möglich, das nächtliche Überklettern entfällt.

Bewusst ohne festes Bad Der Rocket One L verzichtet auf eine fest installierte Nasszelle – eine Entscheidung, die Rocket Camper mit echter Nutzungserfahrung begründet. Der Vorteil: mehr nutzbarer Wohnraum und keine dauerhaft blockierten Bereiche.

Eine flexible Toilettenlösung ist dennoch integriert und lässt sich bei Bedarf diskret nutzen, ohne das offene Raumkonzept zu stören: ein Staufach für eine tragbare WC-Box. Außerdem gibt es an der Spüle, die auf der Fahrerseite angesiedelt ist, eine Klappe um eine Duschbrause nach draußen vors Fahrzeug zu hängen. Der Frisch- und Abwassertank fassen jeweils 48 Liter.

Der Innenraum folgt dem Prinzip "weniger ist mehr". Statt einzelner abgetrennter Bereiche entsteht ein zusammenhängender Lebensraum, in dem Kochen, Schlafen, Sitzen und Verstauen ineinander übergehen. Funktionen sind im Zentrum des Fahrzeugs gebündelt, Stauraum entsteht dort, wo andere Konstruktionen Platz verschenken würden. Das Ergebnis: ein aufgeräumter Innenraum ohne überladene Optik.

Rocket Camper Alles hängt zusammen im Rocket One L: Wohnraum, Küche und Bett.

Aufstelldach für zusätzliche Schlafplätze Wer mehr Kapazität benötigt, findet im optionalen Aufstelldach Platz für zwei weitere Personen. Die Liegefläche dort beträgt 1,30 × 1,98 Meter. Damit eignet sich der Rocket One L sogar für kleine Familien oder Reisende mit Gästen.

Solide Basis und ordentliche Zuladung Mit 5,99 Metern Außenlänge bleibt der Kastenwagen stadttauglich und parkplatzfreundlich. Der Wendekreis von 14,1 Metern sowie 2 bis 4 gurtsichere Sitzplätze unterstreichen die Alltagstauglichkeit. Trotzdem bietet der Innenraum mit 1,90 Meter Stehhöhe und 1,87 Meter Breite ausreichend Bewegungsfreiheit.

Einen Campingbus für groß gewachsene Personen hat Rocket Camper übrigens ebenfalls im Programm, mit dem Rocket Camper Space.

Als Basisfahrzeug dient der Peugeot Boxer 2.2 BlueHDi mit 103 kW (140 PS) und 6-Gang-Schaltgetriebe. Bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 3.500 kg und einer Masse im fahrbereiten Zustand von 2.920 kg bleiben rund 580 kg Zuladung – ein solider Wert für diese Fahrzeugklasse. Wer einen Anhänger ziehen möchte, kann gebremst bis zu 2.500 kg mitnehmen.

Kein Schnäppchen Mit einem Einstiegspreis von 76.140 Euro positioniert sich der Rocket One L im oberen Preissegment der Sechs-Meter-Kastenwagen. Zum Vergleich: Etablierte Wettbewerber auf gleicher Basis bieten für ähnliches Geld oft eine vollwertige Nasszelle und teils stärkere Motorisierungen. Wer hier zuschlägt, zahlt also einen Aufpreis für das durchdachte Raumkonzept, die konsequente Längsbett-Lösung und die Manufaktur-Philosophie des kleinen Herstellers. Ob einem das den Mehrpreis wert ist, muss jeder selbst entscheiden – ein günstiger Einstieg ins Vanlife sieht jedenfalls anders aus.

Rocket Camper L: Daten und Preis Basis: Peugeot Boxer 2.2 BlueHDi, 103 kW/140 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe

Peugeot Boxer 2.2 BlueHDi, 103 kW/140 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe Länge/Breite/Höhe: 5,99/2,05/2,65 m

5,99/2,05/2,65 m Personen (Fahrt/Schlaf): 2–4

2–4 Zul. Gesamtgewicht: 3.500 kg

3.500 kg Zuladung: ca. 580 kg

ca. 580 kg Preis: ab 76.140 Euro