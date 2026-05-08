E-Bike-Wohnwagen mit Slide-Out-Technik und WC-Option. Alle Infos!

Ein seitlicher Auszug für mehr Platz, eine Liegefläche breiter als in manchem Campervan und die Option auf eine eigene Toilette – der Schweizer Hersteller Alpencamper hebt das Reisen mit dem Fahrrad-Wohnwagen auf ein neues Komfort-Niveau.

Wer mit dem E-Bike auf große Tour geht, kennt die Alternativen: Zelt oder Hotel. Doch eine kleine, aber feine Nische erobert die Herzen der Rad-Abenteurer: der Micro-Caravan für den Fahrradträger. Die Schweizer Manufaktur Alpencamper zeigt mit ihrem Modell "ECO Slide Out", was technisch möglich ist. Durch einen cleveren, ausziehbaren Erker verwandelt sich der kompakte Anhänger in ein erstaunlich geräumiges Mini-Schlafzimmer für zwei Personen.

Preis-Check & Daten: Alpencamper ECO Modelle Der innovative Fahrrad-Wohnwagen ist in vier verschiedenen Varianten erhältlich, die sich in Preis und Funktion unterscheiden.

Alle Preise sind Herstellerpreise aus der Schweiz, zzgl. MwSt. und Versand. Aktuelle Euro-Preise können je nach Wechselkurs variieren.

Die Innovation: 50 cm mehr Raum auf Knopfdruck

Alpencamper.ch Durch das Slide-Out-Element gewinnt das Bett deutlich an Komfort.

Das Highlight des "ECO Slide Out" ist der namensgebende seitliche Auszug. Während der Fahrt misst der handgefertigte Anhänger aus einem Aluminium-Verbundstoff-Rahmen und 3 cm dicken, isolierten Wänden schlanke 96 cm in der Breite. Am Ziel angekommen, lässt sich die linke Seitenwand um 50 cm ausfahren. Dadurch wächst die Liegefläche im Inneren auf eine beeindruckende Breite von 140 Zentimetern.

Diese Bettbreite übertrifft sogar die von aktuellen VW California Modellen und bietet zwei Erwachsenen bequem Platz. Die Liegelänge beträgt dabei durchgehende 2,08 Meter.

Durchdachter Innenraum: Stauraum, Tisch und WC-Fach

Alpencamper.ch Der Stauraum unter dem Bett. Hier ist Platz für Campingausrüstung.

Der Alpencamper ist bis ins Detail durchdacht. Unter der hochklappbaren Liegefläche verbirgt sich ein 270 Liter großer Stauraum für Gepäck und Ausrüstung. Tagsüber kann das Bettgestell zudem als Tisch genutzt werden.

Für ein deutliches Plus an Autarkie und Komfort sorgt das vorgesehene Fach für eine Trockentrenntoilette. Zur Standardausstattung aller Modelle gehören außerdem:

Ein isoliertes Kunststoff-Fenster (50x35 cm) mit Verdunklung und Insektenschutz

Eine batteriebetriebene LED-Innenbeleuchtung

Vier Kurbelstützen für einen sicheren Stand

Eine universelle Weber-Kupplung für die meisten Fahrradtypen Flex-Modelle: Vom Camper zum Lastenanhänger

Alpencamper.ch Das Flex-Modell ist zeitgleich ein Transportanhänger für das E-Bike.

Eine besonders praktische Lösung bieten die "Flex"-Varianten. Hier kann die komplette Wohnkabine mit wenigen Handgriffen vom Fahrgestell abgenommen werden. So verwandelt sich der Wohnwagen im Alltag in einen nützlichen Transportanhänger mit einer Ladefläche von 1,90 m x 0,97 m.

Gewicht und Zuladung: Leichtbau für maximale Reichweite Das Leergewicht der Alpencamper-Modelle beginnt bei extrem leichten 39 kg für den ECO Basic. Das Topmodell mit Slide-Out wiegt fahrbereit rund 52 kg. Das maximal zulässige Betriebsgewicht in der Schweiz liegt bei 100 kg. Daraus ergibt sich eine mögliche Zuladung von bis zu 61 kg beim Basismodell und immer noch stattlichen 48 kg beim Slide-Out-Modell – genug für persönliches Gepäck, Proviant und Camping-Zubehör.