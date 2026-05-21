XXL-Camper mit Hürden: Bringen's die Auflieger für Pick-ups in Deutschland? (5th Wheeler)

Ein "5th Wheeler" ist eine spezielle Art von Wohnwagen. Er wird häufig Fifth-Wheel-Trailer, Aufliege-Caravan oder: Sattelwohnwagen genannt. Letztere Bezeichnung verrät: Der Anhänger wird nicht an eine normale Anhängerkupplung am Heck des Autos angehängt. Via Sattelkupplung befestigt man ihn auf der Ladefläche eines Pick-ups.

Man kann sich das Prinzip wie bei einem großen Sattelzug (Lkw) auf der Autobahn vorstellen, nur eben im Kleinformat für Camper. Der vordere Teil des Wohnwagens ragt dabei über die Ladefläche des Zugfahrzeugs. Hier ist wegen der niedrigen Stehhöhe häufig ein Bett und somit das Schlafzimmer untergebracht.

Ein Tiny House auf Rädern: Raumwunder und Autarkie Wer einen 5th Wheeler betritt, steht nicht in einem klassischen Wohnwagen, sondern in einer rollenden Vierzimmerwohnung. Das Geheimnis dieses immensen Raumgefühls sind sogenannte "Slide-outs" – elektrisch ausfahrbare Erker, die den Trailer auf dem Campingplatz massiv verbreitern. Plötzlich weichen enge Multifunktionsecken echten, abgetrennten Räumen.

Der 5th Wheeler lockt mit Wohnkomfort: Man kocht an einer Kücheninsel, schläft im Master-Schlafzimmer mit King-Size-Bett, duscht in einer geräumigen Kabine und lässt den Abend auf echten Relax-Sesseln vor dem elektrischen Kamin ausklingen. Selbst Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen oder große Side-by-Side-Kühlschränke fahren problemlos mit.

Das wirklich Spektakuläre an diesen Gefährten ist jedoch die Kombination: 5th Wheeler bieten dank riesiger Wassertanks und Solaranlagen den völligen Autarkie eines kleinen Hauses, lassen sich aber durch den cleveren Koppelpunkt auf der Ladefläche extrem spurtreu, aerodynamisch und sicher über die Autobahn ziehen.

Besonderheiten der 5th-Wheeler auf dem deutschen Markt Genau diese enorme Wohnqualität ist der Hauptgrund, warum Menschen sich diese riesigen Gefährte wünschen – und die damit verbundenen bürokratischen Hürden in Deutschland in Kauf nehmen.

Denn während 5th Wheeler in Nordamerika extrem weitverbreitet sind und von riesigen Trucks (wie Ford F-350 oder RAM 2500) gezogen werden, gibt es hierzulande einige rechtliche und praktische Herausforderungen:

Die Bremsanlage (Das größte TÜV-Problem): US-Modelle haben elektrische Bremsen. Diese sind in Deutschland (und der EU) für Anhänger dieser Gewichtsklasse in der Regel nicht zulässig. Für eine TÜV-Zulassung müssen Import-Fahrzeuge aufwendig und teuer auf eine Druckluftbremse (wie beim Lkw) oder eine spezielle, zugelassene elektro-mechanische Bremse umgerüstet werden.

US-Modelle haben elektrische Bremsen. Diese sind in Deutschland (und der EU) für Anhänger dieser Gewichtsklasse in der Regel nicht zulässig. Für eine TÜV-Zulassung müssen Import-Fahrzeuge aufwendig und teuer auf eine Druckluftbremse (wie beim Lkw) oder eine spezielle, zugelassene elektro-mechanische Bremse umgerüstet werden. Größe und Gewicht: Amerikanische Modelle sind oft zu breit (in Europa sind max. 2,55 Meter erlaubt) und sehr schwer. Das Zugfahrzeug muss eine entsprechende Sattellast und Anhängelast eingetragen haben.

Amerikanische Modelle sind oft zu breit (in Europa sind max. 2,55 Meter erlaubt) und sehr schwer. Das Zugfahrzeug muss eine entsprechende Sattellast und Anhängelast eingetragen haben. Führerschein: Mit dem normalen Klasse-B-Führerschein kommt man hier nicht weit. Man benötigt mindestens die Klasse BE (für europäische, leichtere Gespanne), oft aber C1E (leichte Lkw mit Anhänger) oder sogar CE, da das Gesamtgewicht des Zuges schnell über 7,5 Tonnen liegt.

Mit dem normalen Klasse-B-Führerschein kommt man hier nicht weit. Man benötigt mindestens die Klasse BE (für europäische, leichtere Gespanne), oft aber C1E (leichte Lkw mit Anhänger) oder sogar CE, da das Gesamtgewicht des Zuges schnell über 7,5 Tonnen liegt. Europäische Alternativen: Es gibt mittlerweile europäische Hersteller (z.B. Homar, Tischer oder britische Marken wie Celtic Rambler), die 5th Wheeler speziell für den europäischen Markt und für gängige "kleinere" Pick-ups (VW Amarok, Ford Ranger, Toyota Hilux) bauen. Diese haben oft schon EU-konforme Bremsen und Maße. Das zulässige Gesamtgewicht (zGG) und die Sattellast Um all diese massiven Möbel, Waschmaschinen und Kücheninseln zu transportieren, braucht es eine entsprechende Basis. Hier trennen sich die europäischen von den US-Modellen:

Die US-Giganten (Luxury & Full-Profile):

Gewicht: Leer wiegen diese rollenden Häuser oft schon 4,5 bis 6 Tonnen. Das zulässige Gesamtgewicht (zGG) liegt meist zwischen 6 und 9 Tonnen (teilweise bis zu 12 Tonnen bei extremen Modellen).

Leer wiegen diese rollenden Häuser oft schon 4,5 bis 6 Tonnen. Das zulässige Gesamtgewicht (zGG) liegt meist zwischen 6 und 9 Tonnen (teilweise bis zu 12 Tonnen bei extremen Modellen). Die Sattellast: Das ist das Gewicht, das auf die Ladefläche des Pick-ups drückt (meist 15 bis 25 % des Trailergewichts). Bei einem 7-Tonnen-Trailer sind das locker 1,4 Tonnen. Das Problem in Deutschland: Normale Pick-ups wie ein Ford Ranger oder VW Amarok haben nur ca. 1 Tonne Nutzlast insgesamt. Sie würden unter einem US-Trailer schlichtweg zusammenbrechen. Daher braucht man für diese US-Modelle zwingend Heavy-Duty-Trucks (wie RAM 2500/3500, Ford F-250/F-350), die zwillingsbereift sind und als Lkw zugelassen werden.

Die Europäer (z.B. Celtic Rambler, Kabe, Homar):

Europäische 5th Wheeler sind in Leichtbauweise konstruiert. Hier wird auf schwere Vollholzschränke und Haushaltsgeräte verzichtet, zugunsten von hochwertiger Wohnmobil-Technik.

Gewicht: Ihr zGG liegt oft genau zwischen 3,5 und 5 Tonnen.

Ihr zGG liegt oft genau zwischen 3,5 und 5 Tonnen. Die Sattellast: Sie sind so austariert, dass die Sattellast bei nur ca. 700 bis 900 kg liegt. Damit können sie ganz legal von den hier üblichen "kleinen" Pick-ups (VW Amarok, Toyota Hilux, Isuzu D-Max) gezogen werden, die auf eine entsprechende Sattelkupplung umgerüstet wurden. Vor- und Nachteile eines 5th Wheelers Überragende Fahrstabilität: Da der Koppelpunkt über der Hinterachse des Autos liegt und nicht dahinter, ist ein Schlingern (wie beim normalen Wohnwagen) physikalisch fast unmöglich. Sie lassen sich auch bei Wind sehr sicher fahren.

Da der Koppelpunkt über der Hinterachse des Autos liegt und nicht dahinter, ist ein Schlingern (wie beim normalen Wohnwagen) physikalisch fast unmöglich. Sie lassen sich auch bei Wind sehr sicher fahren. Wendigkeit: Trotz ihrer Länge sind sie erstaunlich wendig beim Rückwärtsfahren und Rangieren, da der Drehpunkt weiter vorne liegt.

Trotz ihrer Länge sind sie erstaunlich wendig beim Rückwärtsfahren und Rangieren, da der Drehpunkt weiter vorne liegt. Enormes Raumgefühl: Sie bieten oft Slide-outs (ausfahrbare Erker) und hohe Decken. Das Wohngefühl ähnelt mehr einer Wohnung als einem Campingwagen.

Sie bieten oft Slide-outs (ausfahrbare Erker) und hohe Decken. Das Wohngefühl ähnelt mehr einer Wohnung als einem Campingwagen. Mobilität am Ziel: Auf dem Campingplatz koppelt man den Anhänger ab und hat einen ganz normalen Pick-up für Ausflüge und Einkäufe zur Verfügung (anders als beim großen Wohnmobil). Hohe Kosten: Anschaffung, Import und TÜV-Umbau summieren sich schnell. Gut ausgestattete, gebrauchte Europa-Modelle starten oft bei 50.000 Euro, während große US-Neuimporte inkl. Umrüstung schnell die 100.000-Euro-Marke sprengen. Dazu kommt noch der Preis für das starke Zugfahrzeug.

Anschaffung, Import und TÜV-Umbau summieren sich schnell. Gut ausgestattete, gebrauchte Europa-Modelle starten oft bei 50.000 Euro, während große US-Neuimporte inkl. Umrüstung schnell die 100.000-Euro-Marke sprengen. Dazu kommt noch der Preis für das starke Zugfahrzeug. Infrastruktur in Europa: Viele deutsche und südeuropäische Campingplätze, enge Dorfstraßen und Passstraßen sind nicht für 10 bis 14 Meter lange und breite US-Gespanne gemacht.

Viele deutsche und südeuropäische Campingplätze, enge Dorfstraßen und Passstraßen sind nicht für 10 bis 14 Meter lange und breite US-Gespanne gemacht. Zugfahrzeug-Bindung: Man ist zwingend auf einen Pick-up oder Pritschenwagen als Alltagsauto angewiesen. Für wen eignet sich ein 5th Wheeler in Deutschland? Ein 5th Wheeler ist ein absolutes Nischenprodukt in Deutschland, aber für folgende Zielgruppen ideal:

Dauercamper und "Full-Timer": Menschen, die monatelang oder dauerhaft in ihrem Camper leben (Digitale Nomaden, Rentner, die im Süden überwintern). Für sie ist der immense Wohnkomfort gepaart mit der Möglichkeit, das Zugauto separat zu nutzen, unschlagbar.

Menschen, die monatelang oder dauerhaft in ihrem Camper leben (Digitale Nomaden, Rentner, die im Süden überwintern). Für sie ist der immense Wohnkomfort gepaart mit der Möglichkeit, das Zugauto separat zu nutzen, unschlagbar. Besitzer von Pick-ups: Wer ohnehin privat oder gewerblich einen starken Pick-up (z.B. Dodge Ram, Ford F-150 oder europäische Modelle) fährt und diesen nicht nur als Zugmaschine, sondern auch leer nutzen möchte.

Wer ohnehin privat oder gewerblich einen starken Pick-up (z.B. Dodge Ram, Ford F-150 oder europäische Modelle) fährt und diesen nicht nur als Zugmaschine, sondern auch leer nutzen möchte. Gewerbetreibende und Schausteller: Häufig werden 5th Wheeler von Menschen genutzt, die viel auf Montage, Messen oder Märkten unterwegs sind und ein rollendes Zuhause brauchen.

Häufig werden 5th Wheeler von Menschen genutzt, die viel auf Montage, Messen oder Märkten unterwegs sind und ein rollendes Zuhause brauchen. Motorsportler und Reiter: Es gibt 5th Wheeler, die im hinteren Teil eine "Garage" für Motorräder, Karts oder sogar Pferde haben ("Toy Hauler"), während vorne gewohnt wird.

Es gibt 5th Wheeler, die im hinteren Teil eine "Garage" für Motorräder, Karts oder sogar Pferde haben ("Toy Hauler"), während vorne gewohnt wird. Menschen mit Angst vor dem Wohnwagen-Schlingern: Wer sich beim Ziehen eines klassischen Wohnwagens unsicher fühlt, große Wohnmobile aber nicht mag, findet hier das sicherste Fahrverhalten aller Wohnanhänger. Tipp für Interessierte: Modelle im Detail Sie wollen wissen, wie solche Modelle in der Praxis aussehen? Hier finden Sie spannende Testberichte und Reportagen: