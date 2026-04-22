Die Camping-Branche entwickelt sich stetig weiter. Auch zur neuen Saison stellen Hersteller wieder eine Reihe an neuen und praktischen Zubehörteilen vor. Von nützlichen Komfort-Upgrades für unterwegs über spezielle Lösungen für den Winter bis hin zu kleinen Helfern, die den Alltag im Camper erleichtern – wir haben einige interessante Neuheiten für Sie zusammengestellt.Crespo AP/740-Tex-Comfort: Faltstuhl trifft HochlehnerWer kennt es nicht: Entweder ist der Stuhl kompakt und unbequem oder bequem und sperrig. Crespo will diesen Kompromiss mit dem neuen Faltstuhl AP/740-Tex-Comfort beenden. Er kombiniert das geringe Packmaß eines Faltstuhls mit dem Sitzkomfort eines Hochlehners.Dank der 7-fach verstellbaren, hohen Rückenlehne und einer bequemen Polsterung sind entspannte Stunden garantiert. Die höhere Sitzfläche kommt besonders größeren Campern entgegen. Der Bezug ist robust, abnehmbar und wetterfest. Für den Transport verwandelt sich der Stuhl in ein kompaktes Paket, das sich in der mitgelieferten Tasche sogar als Rucksack tragen lässt. Hier im Fritz Berger Shop anschauen.\n\t\t\t,\n\t\tPreis: 180 Euro (inkl. Packtasche)Belastbarkeit: bis 140 kgPackmaß: 114 x 31 x 18 cmGewicht: 6,5 kgBesonderheit: Hoher Sitzkomfort bei kleinem FaltmaßCrespo AP/740-Tex-Comfort bei Fritz BergerCrespo AP/740-Tex-Comfort bei AmazonPerfect Van: Mobile Trockentrenntoilette für mehr FlexibilitätTrockentrenntoiletten sind auf dem Vormarsch. Perfect Van, bekannt für seine fest verbauten Modelle, legt Anfang 2026 eine mobile Variante nach. Der Fokus bei der Entwicklung lag auf hoher Stabilität und einem modernen, ansprechenden Design. Ein cleveres Detail ist die bewährte Abdeckklappe für den Feststoffbehälter, die für mehr Hygiene und Geruchskontrolle sorgt. Wer die Toilette dauerhaft an einem Ort nutzen möchte, kann sie dank Montagevorrichtung auch fest im Fahrzeug verschrauben.In diesem Artikel stellen wir verschiedene chemiefreie Kloalternativen fürs Camping vor.\n\t\t\t,\n\t\tPreis: Noch nicht bekanntVerfügbarkeit: Anfang 2026Besonderheit: Stabil, modern und optional fest installierbar\n\t\t\t,\n\t\tPushrack: Sicherer Transport für Ski & SnowboardWintercamper aufgepasst: Pushrack erweitert sein modulares Halterungssystem um eine Lösung für Wintersportler. Die neuen Halter für Skier und Snowboards lassen sich einfach an den weit verbreiteten Airline- oder Thule-Schienen befestigen – egal ob in der Heckgarage oder an der Außenwand. Die Halter sind aus robustem, pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt und halten die teure Ausrüstung sicher am Platz.\n\t\t\t,\n\t\tPreis: ab 75 Euro (für ein Paar Skier)Preis: ab 135 Euro (für breite Snowboards)Material: pulverbeschichtetes AluminiumBefestigung: Für Pushrack Airline- und Thule-SchienenAwiwa Frost: Umweltfreundlicher Schutz für das WassersystemFrostschäden am Wassersystem sind der Albtraum jedes Campers. Das neue Frostschutzmittel Awiwa Frost auf Propylenglykol-Basis schützt Frischwassertanks, Leitungen und die Toilette zuverlässig vor Schäden bei Minusgraden. Das umweltfreundliche Mittel wird unverdünnt in das System gepumpt. Laut Hersteller ist es materialschonend, wirkt korrosionshemmend und ist für die Leitungen unbedenklich. Der Fünf-Liter-Kanister kommt mit einem praktischen Dosierschlauch im Deckel.\n\t\t\t,\n\t\tPreis: ab 29,95 Euro (5 Liter)Basis: Propylenglykol (umweltfreundlich)Anwendung: Unverdünnt für Frischwassersysteme und ToilettenAwiwa Frost bei Camping WagnerAwiwa Frost bei AmazonYachticon Spinnen-Schreck: Spinnenfrei ohne ChemieSpinnweben im Gaskasten, an der Markise oder in den Staufächern? Der Yachticon Spinnen-Schreck verspricht Abhilfe auf pflanzlicher Basis. Die weiterentwickelte Formel soll Spinnen fernhalten, ohne dabei auf aggressive Chemie zurückzugreifen. Dadurch ist das Mittel frei von Abgabebeschränkungen und kann sorgenfrei im Innen- und Außenbereich angewendet werden.\n\t\t\t,\n\t\tPreis: ab 17,95 Euro (500 ml)Basis: PflanzlichEinsatz: Innen- und AußenbereichSpinnenschreck von Yachticon bei Fritz BergerSpinnenschreck von Yachticon bei AmazonSpinnenschreck von Yachticon bei Camping WagnerOmnia Einfüllhilfe: Kleckerschutz für den Camping-BackofenBeim Einfüllen von flüssigem Teig oder Aufläufen geht schnell mal etwas daneben und tropft direkt durch das Loch im Omnia auf die Herdplatte. Omnia hat dafür jetzt eine simple Lösung: einen passgenauen Deckel für die zentrale Öffnung der Backform. Er verhindert Kleckereien beim Befüllen und dient beim Servieren als schicke Abdeckung für das "Loch". Ist die Omnia Einfüllhilfe DAS Zubehörteil, auf das Sie gewartet haben?\n\t\t\t,\n\t\tPreis: 14,90 EuroFunktion: Verhindert Kleckern beim Befüllen, dient als AbdeckungMaterial: Kunststoff, schwarzOmnia Einfüllhilfe bei Fritz BergerOmnia Einfüllhilfe bei Camping WagnerOmnia Einfüllhilfe bei Amazon\n\t\t\t,\n\t\t