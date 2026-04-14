Clevere Spül-Gadgets fürs Wohnmobil: Diese Helfer überzeugen im Test

Abwaschen gehört im Campingalltag nicht gerade zu den Highlights – erst recht nicht, wenn das Spülbecken im Reisemobil klein ist, die Abtropffläche fehlt oder nach dem Grillen hartnäckige Rückstände warten. Viele Camper weichen deshalb auf dem Campingplatz gern auf die großen Spülbecken im Waschhaus aus. Auf Stellplätzen, beim Freistehen oder in anderen autarken Situationen lässt sich das jedoch nicht immer machen – dann muss der Abwasch eben doch in der Bordküche erledigt werden. Genau dafür gibt es Zubehör, das den knappen Platz besser nutzt: vom Universalstöpsel über eine flexible Einweichschüssel hin zu festem Spülmittel, Abtropfmatten und einem maßgefertigten Spülbeckeneinsatz. promobil.de hat mehrere dieser Helfer getestet – inklusive Stärken, Schwächen und aktueller Preise.

Bo-trail Sink Plug Universalstöpsel

Philipp Heise Der Bo-Trail Sink Plug aus Gummi passt sich jedem Spülbecken an.



Mit seinen elf Zentimetern Durchmesser passt sich der Bo-Trail Sink Plug aus Gummi jedem Spülbecken an. Der Wasserdruck des eingelassenen Wassers reicht, um den Abfluss luft- und vor allem wasserdicht zu verschließen. Nach dem Spülen wird der Universalstöpsel einfach an der zentralen Lasche angehoben und entnommen. Das Material ist pflegeleicht und lässt sich selbst nach der Reinigung eines Grillrostes einfach abwaschen.

Preis: ab 4 Euro

ab 4 Euro Kaufen: Hier können Sie den Bo-trail Sink Plug kaufen.

Hier können Sie den Bo-trail Sink Plug kaufen. Bewertung: empfehlenswert Cadac Soft Soak Spülschüssel & Bürste

Christian Becker Das Spülen der 40er und 50er Grillplatten gelingt mit der großen Soft Soak Schüssel deutlich einfacher.



Ist eine praktische Spülhilfe für die Grillplatten der verschiedenen CADAC-Grill-Geräte.

eine praktische Spülhilfe für die Grillplatten der verschiedenen CADAC-Grill-Geräte. Für alle, die schon mal beim Spülen der großen Grillplatten mit zu kleinen Spülbecken im Reisemobil oder auf Campingplätzen gekämpft haben.

alle, die schon mal beim Spülen der großen Grillplatten mit zu kleinen Spülbecken im Reisemobil oder auf Campingplätzen gekämpft haben. Preis : je nach Größe zwischen ab 20 und 35 Euro, die Bürste 10 Euro.

: je nach Größe zwischen ab 20 und 35 Euro, die Bürste 10 Euro. Kaufen : Gibt es bei unserem Partnershop Camping Wagner. Hier können Sie die Cadac Spülschüssel direkt kaufen.

: Gibt es bei unserem Partnershop Camping Wagner. Hier können Sie die Cadac Spülschüssel direkt kaufen. Bewertung: empfehlenswert Kann auch zum Einweichen der verschmutzen Grillplatten über Nacht genutzt werden. Die Schüsseln bestehen aus flexiblem, hitzebeständigem Silikon. Es gibt sie in vier Größen. Die ebenfalls erhältliche Soft Soak Bürste erleichtert das Reinigen der Grillroste.

Kann nicht komfortabel getragen werden, wenn Wasser in der Schüssel ist – die Griffe sind dafür zu klein. Am Stellplatz sollte ein Abwasserauslass also nah sein. Die Bürste mit praktischem Deckel funktioniert auf glatten Platten nicht so gut wie auf den geriffelten Versionen.

Klar-Seifen: festes Spülmittel

Philipp Heise Die Seifendose aus Metall ist ein überaus praktisches Zubehör.



Ist : Spülmittel in fester, handseifenähnlicher Form.

: Spülmittel in fester, handseifenähnlicher Form. Für : den einfachen Abwasch zwischendurch.

: den einfachen Abwasch zwischendurch. Kostet : einzeln 5,80 Euro. Für ein Set mit einer Spülbürste aus Holz und mit wechselbarem Kopf zahlt man 22,50 Euro. Die Seifendose schlägt mit 12,80 Euro zu Buche, im Set mit Spülseife kostet sie 15 Euro.

: einzeln 5,80 Euro. Für ein Set mit einer Spülbürste aus Holz und mit wechselbarem Kopf zahlt man 22,50 Euro. Die Seifendose schlägt mit 12,80 Euro zu Buche, im Set mit Spülseife kostet sie 15 Euro. Kaufen: Hier können Sie Klar-Seifen direkt kaufen. Kann: aufgrund der kompakten Maße und der festen Konsistenz leicht mitgenommen und verstaut werden. Sorgen ums Auslaufen sind passé. In der passenden Seifendose aus Emaille trocknet das Spülmittel dank doppeltem Boden schnell und kann vor Abfahrt problemlos und lässig in den Oberschrank geworfen werden. Will man nicht im Fahrzeug, sondern draußen sein Geschirr spülen, kann das Spülmittel von Klar-Seifen in der Hosentasche mitgenommen werden. Das Spülmittel wartet mit feinem Rosmarin-Aroma auf. Sowohl das Aroma als auch das enthaltene Natron sind natürliche Stoffe. Somit ist diese Spülseife umweltverträglich, wie auch das Spülwasser selbst. Ideal auch für autarke, naturnahe Camper.

Kann nicht: genau dosiert werden, wenn man klassisch im gefüllten Spülbecken spülen möchte. Gibt man es zum Wasser dazu, entsteht kein Schaum, sondern eine weiße Brühe. Dadurch muss man manches Geschirr zweimal spülen. Der Hersteller empfiehlt daher das Spülen mit Bürste und unter laufendem Wasser, so wie auf dem Bild links unten. Das klappt gut, verbraucht allerdings deutlich mehr Wasser.

Metaltex Abtropfmatten Gravity-Duo & Slim

Metaltex Für saubere Arbeitsflächen: Eine Seite dient mit schräger Fläche und Ausguss zur direkten Wasserableitung in die Spüle (unten). Die andere Seite dient als Auffangschale (oben).

Die Abtropfmatten von Metaltex sind multifunktionale 2-in-1-Abtropfmatten mit Gefälle oder Auffangrand für Tassen (Gravity-Slim 40 x 8 cm) oder den gesamten Abwasch (Gravity-Duo 40 x 33 cm).

Sie können je nach Bedarf abtropfendes Wasser sammeln oder gezielt in die Spüle ableiten. Dafür haben beide Modelle ein Gefälle. Ist in der Küche gerade kein Platz, können die Abtropfmatten auch umgedreht auf dem Tisch verwendet werden. Die Struktur gewährleistet, dass das Spülwasser abtropfen kann, während der Rand das Auslaufen verhindert. In der Praxis haben sich die Matten bewährt, weil sich damit die vorhandene Abtropffläche erweitern oder flexibel verlagern lässt. Auch im Waschhaus auf dem Campingplatz sind die Matten nützlich. Mit ihrer Schlaufe lassen sich die Matten auch aufhängen.

Die Matten können nicht gerollt, gefaltet oder ausgewrungen werden, wie es bei textilen Abtropfmatten möglich ist. Dafür kann die Matte nach dem Trockenreiben oder Abwischen direkt verstaut werden und muss nicht erst zum Trocknen aufgehängt werden.

Die Abtropfmatten kosten aktuell rund 14 Euro (Modell Duo) bei Amazon.

Spülbeckeneinsatz Perfect Van

Philipp Heise Vielseitig einsetzbar: Die zusätzliche Fläche kann als Abtropffläche oder als zusätzliche Arbeitsfläche genutzt werden.

Ein maßgefertigter Spülbeckeneinsatz aus schwarzem, lebensmittelechten ABS-Kunststoff für verschiedene Spülenmodelle, der sich mit einem passenden Schneidebrett ergänzen lässt.

Er kann Kratzer und Verschleiß am Originalspülbecken vermeiden und lässt sich dank eigenem Stöpsel samt Inhalt etwa zum Entsorgen von Nudelwasser oder zum Sammeln des benutzten Geschirrs und Gang zur Spülmöglichkeit auf dem Campingplatz entnehmen. Der Boden des Spülbeckeneinsatzes ist entsprechend konstruiert, so dass das Spülwasser schnell abfließen kann.

Er kann nicht für Flüssigkeiten genutzt werden, die über 80 Grad heiß sind! Wer also Nudelwasser abgießen oder auffangen will, sollte nach dem Kochen noch einige Momente warten. Ein konstruk- tionsbedingter, aber kleiner Nachteil ist die gerningfügige Verkleinerung des nutzbaren Spülbeckenvolumens.

Er kostet momentan rund 70 Euro und ist für verschiedene Spülenmodelle verfügbar.