Achtung Italien-Urlauber! Darum sollten Camper den E-Scooter zuhause lassen.

Für viele Wohnmobil-Urlauber gehört der kompakte E-Scooter zur Grundausstattung. Doch wer ihn diesen Sommer wie gewohnt in Italien oder Österreich nutzen will, dem drohen saftige Bußgelder bis hin zur Beschlagnahmung des praktischen Fahrzeugs.

Beide Länder haben ihre Vorschriften massiv verschärft, wobei Italien die mit Abstand radikalsten Änderungen eingeführt hat. Was in Deutschland erlaubt ist, wird jenseits der Alpen zur teuren Rechtswidrigkeit.

Italien: "Hardcore-Regeln" beenden die E-Scooter-Nutzung im Urlaub Italien hat die Nutzung von E-Scootern mit einer neuen Straßenverkehrsordnung quasi neu erfunden – und für ausländische Touristen extrem erschwert. Die Regeln gelten ausnahmslos für alle.

Obligatorisches Kennzeichen ab 16. Mai 2026: Jeder E-Scooter muss ein offizielles, personengebundenes Identifikationskennzeichen (contrassegno) vorweisen.

Jeder E-Scooter muss ein offizielles, personengebundenes Identifikationskennzeichen (contrassegno) vorweisen. Versicherungspflicht ab 16. Juli 2026: Zusätzlich wird eine Haftpflichtversicherung obligatorisch – diese Pflicht tritt jedoch erst zwei Monate nach der Kennzeichenpflicht in Kraft. Die bürokratische Falle für Urlauber: Was auf den ersten Blick wie eine reine Formalie klingt, entpuppt sich als unüberwindbare Hürde. Das gesamte System ist rein national ausgelegt. Wie der ÖAMTC bestätigt, erfordert die Online-Beantragung des Kennzeichens über das "Portale dell'Automobilista" eine italienische digitale Identität (SPID) oder eine italienische elektronische Identitätskarte (CIE) sowie eine italienische Steuernummer (Codice Fiscale). Da Touristen dies logischerweise nicht besitzen, ist eine legale Zulassung praktisch unmöglich. Die deutsche Versicherungsplakette wird in diesem System nicht als Kennzeichen anerkannt.

Weitere Pflichten:

Helmpflicht für alle: Unabhängig vom Alter muss jeder Fahrer einen Helm tragen.

Unabhängig vom Alter muss jeder Fahrer einen Helm tragen. Hohe technische Hürden: Blinker (vorne und hinten) sowie ein Bremslicht sind nun obligatorisch. Die meisten in Deutschland verkauften Modelle erfüllen diesen Standard nicht.

Blinker (vorne und hinten) sowie ein Bremslicht sind nun obligatorisch. Die meisten in Deutschland verkauften Modelle erfüllen diesen Standard nicht. Eingeschränkte Nutzungsbereiche: E-Scooter dürfen nur noch auf innerörtlichen Straßen mit maximal 50 km/h Tempolimit genutzt werden. Außerorts sind sie komplett verboten. In Fußgängerzonen gilt Schrittgeschwindigkeit von höchstens 6 km/h. Bußgelder im Überblick:

Das bedeutet für Camper: Da die Erfüllung der Zulassungsauflagen für Touristen praktisch unmöglich ist, wird jede Fahrt mit dem eigenen E-Scooter zur illegalen Handlung. Der ÖAMTC rät daher ausdrücklich davon ab, mit dem eigenen E-Scooter in Italien zu fahren.

Österreich: Strenger, aber ohne Zulassungs-Hürde Auch Österreich hat zum 1. Mai 2026 die Zügel angezogen, agiert aber mit mehr Augenmaß als der südliche Nachbar. E-Scooter werden nun offiziell als Fahrzeug eingestuft, es gelten aber weiterhin die Bestimmungen für Fahrräder.

Die neuen Vorschriften konzentrieren sich auf die Verkehrssicherheit, ersparen Haltern aber den bürokratischen Aufwand einer Zulassung.

Blinkerpflicht: Auch hier sind Blinker nun vorgeschrieben, ebenso wie eine Klingel oder Hupe.

Auch hier sind Blinker nun vorgeschrieben, ebenso wie eine Klingel oder Hupe. Helmpflicht: Gilt nur für Fahrer unter 16 Jahren.

Gilt nur für Fahrer unter 16 Jahren. Keine Kennzeichen- oder Versicherungspflicht: Der entscheidende Unterschied zu Italien. Standard-E-Scooter (bis 25 km/h) benötigen weiterhin keine spezielle Zulassung. Das bedeutet für Camper: Die größte Hürde in Österreich ist die technische Nachrüstung. Wer einen E-Scooter mit Blinkern besitzt oder nachrüsten kann, ist hier deutlich sicherer unterwegs als in Italien. Mehr zu den E-Scooter-Regeln in Österreich lesen Sie hier.

Fazit für Wohnmobil-Reisende: Den E-Scooter zu Hause lassen Für Italien-Reisen: Vom Mitführen des eigenen E-Scooters ist dringend abzuraten . Die Hürden für die obligatorische Zulassung (italienische Steuernummer, digitale ID) sind für ausländische Besucher in der Praxis nicht zu überwinden. Jede Fahrt mit dem eigenen Roller ist somit illegal. Die einzig sichere Alternative ist das (E-)Fahrrad oder das Mieten von zugelassenen Scootern vor Ort.

Vom Mitführen des eigenen E-Scooters ist . Die Hürden für die obligatorische Zulassung (italienische Steuernummer, digitale ID) sind für ausländische Besucher in der Praxis nicht zu überwinden. Jede Fahrt mit dem eigenen Roller ist somit illegal. Die einzig sichere Alternative ist das (E-)Fahrrad oder das Mieten von zugelassenen Scootern vor Ort. Für Österreich-Reisen: Prüfen Sie vor der Abreise, ob Ihr E-Scooter die technischen Anforderungen (insbesondere Blinker) erfüllt. Wenn ja, steht einer Nutzung unter Beachtung der Regeln nichts im Wege. Wenn nicht, ist auch hier Vorsicht geboten. Was für E-Bikes (Pedelecs bis 25 km/h) in den Ländern gilt Das klassische E-Bike oder Pedelec, das bis 25 km/h nur mit Tretunterstützung fährt, wird in allen EU-Ländern – auch Italien und Österreich – rechtlich wie ein ganz normales Fahrrad behandelt.

Die rechtliche Gleichstellung des Pedelecs mit dem Fahrrad ist der entscheidende Vorteil. Es ist ein etabliertes, positiv wahrgenommenes Verkehrsmittel, während der E-Scooter als problematischer Newcomer gilt, der nun hart reguliert wird.

Für Camper bedeutet das: Das E-Bike bis 25 km/h ist und bleibt der mit Abstand unkomplizierteste und rechtssicherste Elektro-Begleiter für den Urlaub in diesen Ländern.