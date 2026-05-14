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Camper leasen statt kaufen? Auf diese versteckten Kosten müssen Sie achten

Traum-Camper auf Zeit
Wann und für wen lohnt sich ein Camper-Leasing?

Einsteigen, ans Meer fahren und den Camper ganz entspannt in Monatsraten abstottern. Leasing scheint die absolute Traum-Lösung sein – oder doch nicht?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 14.05.2026
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f_VW California Camping
Foto: Ingolf Pompe

Neben dem klassischen Barkauf und der Finanzierung über einen Kredit taucht für manch zukünftigen Camper eine dritte Option auf: das Wohnmobil-Leasing.

Doch lohnt sich das wirklich? Oder tappt man da als Privatperson in eine teure Kostenfalle? Wir haben uns für Sie tief in den Markt gewühlt. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen die drei beliebtesten Leasing-Modelle, was Leasing konkret kostet und wo die echten Vor- und Nachteile liegen.

Was ist Wohnmobil-Leasing überhaupt?

Das Prinzip beim Wohnmobil ist im Grunde identisch mit dem klassischen Auto-Leasing. Sie kaufen das Fahrzeug nicht, sondern "mieten" es für einen längeren, vertraglich festgelegten Zeitraum.

Zu Beginn leisten Sie in der Regel eine Anzahlung (auch Sonderzahlung genannt). Danach ...