Camper leasen statt kaufen? Auf diese versteckten Kosten müssen Sie achten

Neben dem klassischen Barkauf und der Finanzierung über einen Kredit taucht für manch zukünftigen Camper eine dritte Option auf: das Wohnmobil-Leasing.

Doch lohnt sich das wirklich? Oder tappt man da als Privatperson in eine teure Kostenfalle? Wir haben uns für Sie tief in den Markt gewühlt. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen die drei beliebtesten Leasing-Modelle, was Leasing konkret kostet und wo die echten Vor- und Nachteile liegen.

Was ist Wohnmobil-Leasing überhaupt?

Das Prinzip beim Wohnmobil ist im Grunde identisch mit dem klassischen Auto-Leasing. Sie kaufen das Fahrzeug nicht, sondern "mieten" es für einen längeren, vertraglich festgelegten Zeitraum.