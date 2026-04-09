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Architektur-Roadtrip für Camper von Stuttgart nach Südtirol in 10–14 Tagen

Architektur-Roadtrip von Stuttgart nach Südtirol
Zwischen Designtempeln und Dolomitengipfeln

11 Stopps in 10–14 Tagen: Architektur-Highlights von Stuttgart über Bregenz und Innsbruck bis nach Südtirol – hier können Sie Architektur erleben.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.04.2026
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Bergisel Innsbruck
Foto: Avatarmin via GettyImages

Architektur-Liebhaberinnen und -Liebhaber führt diese Wohnmobil-Route von Stuttgart über Bregenz und Innsbruck bis nach Südtirol. Unterwegs warten architektonische Wunderwerke, doch es bleibt nicht beim Blick von außen. Ob Museumsbau, Bibliothek, Kunsthaus oder Talstation: Die meisten Architektur-Highlights dieser Route sind öffentlich zugänglich und lassen sich als Räume erleben – beim Museumsbesuch, Schlendern, Lesen.

Wer gerne moderne Architektur erlebt und Kultur mit Alpenpanorama verbinden möchte, findet hier einen Roadtrip, der sich flexibel fahren lässt: als entspanntes Gesamtpaket oder als Best-of mit ausgewählten Stopps.

Diese Route ist für 10 bis 14 Tage gedacht, beinhaltet maximal 11 Stopps und ca. 1.000 km Fahrstrecke insgesamt. Sie ...