Architektur-Roadtrip für Camper von Stuttgart nach Südtirol in 10–14 Tagen

Architektur-Liebhaberinnen und -Liebhaber führt diese Wohnmobil-Route von Stuttgart über Bregenz und Innsbruck bis nach Südtirol. Unterwegs warten architektonische Wunderwerke, doch es bleibt nicht beim Blick von außen. Ob Museumsbau, Bibliothek, Kunsthaus oder Talstation: Die meisten Architektur-Highlights dieser Route sind öffentlich zugänglich und lassen sich als Räume erleben – beim Museumsbesuch, Schlendern, Lesen.
Wer gerne moderne Architektur erlebt und Kultur mit Alpenpanorama verbinden möchte, findet hier einen Roadtrip, der sich flexibel fahren lässt: als entspanntes Gesamtpaket oder als Best-of mit ausgewählten Stopps.
Diese Route ist für 10 bis 14 Tage gedacht, beinhaltet maximal 11 Stopps und ca. 1.000 km Fahrstrecke insgesamt. Sie ...