Architektur-Roadtrip für Camper von Stuttgart nach Südtirol in 10–14 Tagen

Architektur-Liebhaberinnen und -Liebhaber führt diese Wohnmobil-Route von Stuttgart über Bregenz und Innsbruck bis nach Südtirol. Unterwegs warten architektonische Wunderwerke, doch es bleibt nicht beim Blick von außen. Ob Museumsbau, Bibliothek, Kunsthaus oder Talstation: Die meisten Architektur-Highlights dieser Route sind öffentlich zugänglich und lassen sich als Räume erleben – beim Museumsbesuch, Schlendern, Lesen.