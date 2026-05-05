Stau-Chaos für Wohnmobile erwartet: Was Camper jetzt wissen müssen

Schlechte Nachrichten für alle Camper, die am letzten Juni-Wochenende mit dem Wohnmobil in Richtung Süden aufbrechen wollen: Die wichtige und mautfreie Fernpassroute wird am Samstag, den 27. Juni 2026, von 10:00 bis 12:00 Uhr vollständig gesperrt. Am selben Tag wird zudem die Brennerautobahn ebenfalls voll gesperrt.

Grund sind in beinden Fällen angemeldete Demonstration von Bürgerinitiativen. Der Zeitpunkt könnte für Reisende kaum ungünstiger sein, denn er fällt exakt auf den Beginn der Sommerferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland, wenn die erste große Reisewelle im Südwesten Deutschlands rollt.

Zwei Stunden Sperre – stundenlanger Stau Auch wenn die Sperrung auf den ersten Blick kurz erscheint, warnen die Behörden vor massiven Auswirkungen. Die Vollsperrung betrifft die neuralgischen Abschnitte bei Reutte und Nassereith. Die Erfahrung zeigt, dass sich Staus auf der hochbelasteten Strecke bereits weit vor Beginn der Sperre aufbauen und sich erst Stunden nach der Freigabe wieder auflösen.

Die Tiroler Landesregierung rät daher dringend, die Route an diesem Tag großräumig zu umfahren. Für Wohnmobil-Fahrer ist die richtige Wahl der Ausweichstrecke dabei entscheidend.

Ausweichrouten für Wohnmobile im Check Die Fernpassroute ist eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen und wird gerade von Campern geschätzt, da sie eine mautfreie Alternative zu den Autobahnen darstellt. An Spitzentagen queren bis zu 30.000 Fahrzeuge den Pass. Fällt diese Option weg, müssen Sie auf vignettenpflichtige Autobahnen ausweichen.

Option 1: Über Lindau/Bregenz (A96/A14) Die westliche Umfahrung führt über die A96 nach Lindau und von dort auf die österreichische Rheintalautobahn A14. Diese Route ist für Wohnmobile gut befahrbar, bedeutet aber einen erheblichen Umweg und ist an Reisetagen ebenfalls stark belastet. Achtung: Für die A14 benötigen Sie eine Vignette!

Die westliche Umfahrung führt über die A96 nach Lindau und von dort auf die österreichische Rheintalautobahn A14. Diese Route ist für Wohnmobile gut befahrbar, bedeutet aber einen erheblichen Umweg und ist an Reisetagen ebenfalls stark belastet. Für die A14 benötigen Sie eine Vignette! Option 2: Über München/Kufstein (A8/A93/A12) Die östliche Alternative führt über München und die Inntalautobahn A12. Auch diese Strecke ist eine klassische Stau-Route, insbesondere rund um München und an der Grenze bei Kufstein. Auch hier gilt: Vignettenpflicht auf der A12!

Die östliche Alternative führt über München und die Inntalautobahn A12. Auch diese Strecke ist eine klassische Stau-Route, insbesondere rund um München und an der Grenze bei Kufstein. Auch hier gilt: auf der A12! Keine Alternative für Gespanne & schwere Mobile: Zirler Berg Die vermeintlich kurze Ausweichstrecke über Mittenwald, Seefeld und den Zirler Berg (B177) ist für die meisten Camper keine Option. Die Strecke hat ein Gefälle von bis zu 16 % und ist für Gespanne in Fahrtrichtung Süden (bergab) komplett gesperrt. Auch Fahrer schwerer Wohnmobile sollten diese anspruchsvolle und stauanfällige Route meiden. Von Reisen durch Tirol in Richtung Italien ist am 30.6. generell abzuraten. Denn für die Brennerautobahn gibt es derzeit keine wirklich praktische Erfahrung. Die Tauernautobahn liegt schon zu weit im Osten und der Reschenpass im Westen hat bei weitem nicht die Kapazität der Brennerautobahn.

Hintergrund: Protest gegen Ausbaupläne Die Demonstrationen richten sich gegen das "Fernpass-Paket" der Tiroler Landesregierung. Dieses sieht den Bau eines neuen Scheiteltunnels sowie einer zweiten Röhre für den Lermoosertunnel vor. Ziel ist eine Verbesserung des Verkehrsflusses. Kritiker befürchten jedoch, dass der Ausbau nur noch mehr Verkehr anziehen wird.

Die Fertigstellung der Tunnel ist frühestens für 2029 geplant. Mit der Eröffnung soll dann auch eine Maut für die Pkw-Nutzung eingeführt werden, die bei rund 14 Euro liegen könnte. Die Behörden schließen weitere Demonstrationen im Laufe des Sommers, auch im August, nicht aus.