Traum-Campervans aus Arizona von Papagovans: geflieste Dusche und Echtholz-Arbeitsplatte

Die Manufaktur Papagovans aus Mesa, Arizona, realisiert individuelle Campervan-Träume für den US-Markt. Auf den ersten Blick wirken die Basisfahrzeuge vertraut, doch die Ausbaukonzepte des Herstellers erfüllen klar US-amerikanische Superlative.

Jeder Ausbau ist ein Unikat, das auf Basis verschiedener Ausstattungslinien individuell an die Kundenwünsche angepasst wird. Dabei haben Interessenten die Wahl zwischen drei bewährten Plattformen: Mercedes-Benz Sprinter, RAM ProMaster (baugleich mit dem Fiat Ducato) oder Ford Transit. Das Aushängeschild der Marke ist der "El Capitan", ein Luxus-Ausbau ohne Kompromisse.

El Capitan – maximale Autarkie und volle Offroad-Kompetenz Von der voll gefliesten Innendusche bis zur leistungsstarken Autarkie-Ausstattung ist dieser Campingsbus für große Abenteuer mit maximalem Komfort konzipiert. Unabhäng machen Campende bis zu 125 Liter Frischwasser, eine beeindruckende 800-Ah-Lithium-Batteriebank sowie eine 400-Watt-Solaranlage. Der Preis startet bei ca. 118.000 Euro (127.395 US Dollar), zuzüglich Basisfahrzeug. Die Ausstattungslinie beinhaltet bereits Offroad-Upgrades wie All-Terrain-Reifen, den Dachaufbau, verschiedene Sicherheitsfeatures und maximale Freiheit bei der Inneneinrichtung.

Für jede seiner fünf Ausbaustufen liefert der Hersteller aus Arizona anschauliche Beispiele vergangener Projekte als Inspirationsquelle. Der Brinkmann Van ist ein Paradebeispiel für die üppige Ausstattungslinie El Capitan.

Der luxuriöse Offroader: "The Brinkman Van"

Papagovans Der Brinkmann Van von Papago ist ein gutes Beispiel für die maximale Ausbaustufe der Manufkatur aus Arizona.

Wer das Maximum an Luxus und Offroad-Fähigkeit sucht, findet im "The Brinkman Van" die passende Antwort. Dieser Ausbau auf Basis eines Allrad-Sprinters von 2026 verkörpert die absolute High-End-Stufe.

Papagovans Komfortable Betten mit Memory Foam Matratze sind Teil des Pakets.

Der Grundriss umfasst ein komfortables Heckbett, vor dem sich die voll ausgestattete Küchenzeile befindet. Sie fällt mit Details auf wie marokkanischen Fliesen an der Rückwand, einer massiven Echtholzarbeitsplatte und einem großen Edelstahlwaschbecken mit ausziehbarem Brausekopf. Eine Mikrowelle, ein Induktionskochfeld und eine Wasseraufbereitungsanlage sind eingebaut.

Papagovans Die Küche wirkt wie daheim ausgeschnitten: massive Holz-Arbeitsfläche ("Butchers block") ein Edelstahl-Waschbecken mit schwenkbarer Handbrause, Induktionskochfeld und sogar eine Mikrowelle.

Gegenüber der Küche ist eine Nasszelle mit gefliester Dusche und einer Laveo Dry Flush Toilette platziert. Zwischen dem Bad und dem Fahrerhaus bilden zwei weitere Sitze quer zur Fahrtrichtung mit einem kleinen Schwenktisch eine kompakte Sitzgruppe. Das Sideboard und ein Fernseher vermittelt Wohnzimmerfeeling.

Papagovans Die Sitzbank ist Richtung Tür gerichtet, für den perfekten Ausblick in die autarke Abgeschiedenheit der Wüste Arizonas.

Von außen wirkt das Fahrzeug wie ein Campingbus für Expeditionen: Zur umfangreichen Offroad-Ausstattung gehören ein Frontschutzbügel, Zusatzbeleuchtung, ein robuster Dachaufbau mit Leiter sowie ein Ersatzreifen und eine Staubox am Heck.

Der Einsteiger-Van: Die Weekender-Linie "Rainier"

Papagovans Sehr viel schlichter geht es im Einsteiger-Van zu.

Den Einstieg in die Welt von Papagovans markiert die "Weekender"-Linie "Rainier", die ab rund 41.000 Euro (zzgl. Basisfahrzeug) erhältlich ist. Auch hier ist mit 26,5 Litern Wasser, einer 200-Ah-Lithiumbatterie und 200 Watt Solar eine solide Grundausstattung für Kurztrips an Bord. Drei weitere Ausstattungsstufen trennen ihn vom El Capitan.