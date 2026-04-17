In Facebook-Gruppen, Foren und auf Stellplätzen taucht sie immer wieder auf: die Erzählung vom "Gasüberfall" im Wohnmobil. Demnach sollen Tatpersonen nachts über Lüftungsöffnungen oder Serviceklappen ein Betäubungs- bzw. "Narkosegas" in den Innenraum einleiten, damit die Reisenden im Campingfahrzeug betäuben – und anschließend unbemerkt Wertsachen entwenden. Am Morgen, so berichten Betroffene, seien dann etwa die Tür geöffnet, Schränke durchwühlt und Taschen weg. Manche schildern unspezifische Beschwerden wie Benommenheit oder Kopfschmerzen und deuten sie im Rückblick als Hinweis auf einen Gaseinsatz.Gleichzeitig spaltet das Thema die Camping-Community: Für die einen sind solche "Gasangriffe" eine reale, unterschätzte Gefahr – für die anderen eine hartnäckige Legende, die immer dann herangezogen wird, wenn ein Einbruch ohne klare Spuren passiert und niemand etwas bemerkt hat. Was ist dran an der Geschichte? Gibt es belastbare Hinweise, dass kriminelle Personen tatsächlich mit Betäubungsgasen arbeiten – oder sprechen Beweislage und medizinische Plausibilität eher dagegen?\n\t\t\t,\n\t\tUm das nicht bei Bauchgefühl und Anekdoten zu belassen, haben wir zwei Stellen gefragt, die das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven beurteilen können: das LKA Bayern für eine polizeiliche Einordnung – und eine Anästhesistin um die fachliche und medizinische Frage zu klären, wie realistisch eine "Raumbetäubung" in einem Wohnmobil unter Alltagsbedingungen überhaupt wäre.Unser Ziel: die verbreiteten Schilderungen neutral einzuordnen, typische Missverständnisse von nachweisbaren Fakten zu trennen – und am Ende konkrete Tipps zu geben, wie Camperinnen und Camper sich wirksam gegen Einbruch schützen können, unabhängig davon, ob "Narkosegas" als Tatmittel eine Rolle spielt.Was sagt die Polizei zu angeblichen Gasangriffen?Um die Frage zu klären, ob es sich beim "Gasüberfall" um ein reales Phänomen oder einen hartnäckigen Mythos handelt, haben wir beim Bayerischen Landeskriminalamt (BLKA) nachgefragt. Ihre Antwort ist eindeutig.Keine bestätigten Fälle in fünf JahrenDas BLKA hat für uns alle Eigentumsdelikte im Zeitraum 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2025 durchsucht, bei denen in der Vorgangsbeschreibung das Wort "Gas" auftaucht und gleichzeitig Wohnmobile, Camper oder Wohnwagen betroffen waren. Das Ergebnis: In diesem Zeitraum hat sich kein Delikt im Sinne der Anfrage ereignet – kein Fall, in dem der Einsatz von Betäubungs- oder Narkosegas tatsächlich belegt werden konnte.Das BLKA betont, dass das Phänomen durchaus bekannt sei. Über die Jahre habe es immer wieder Versuche gegeben, Rückstände von Gasen in Wohnmobilen oder Veränderungen im Blut der Geschädigten festzustellen – über das Kriminaltechnische Institut (KTI) oder die bayerischen Rechtsmedizinischen Institute. "Soweit hier bekannt, ist dabei niemals ein positiver Befund gelungen", so die Pressestelle des BLKA.Naturwissenschaftliche EinwändeDie Pressestelle nennt mehrere Gründe, warum das Szenario aus naturwissenschaftlicher Sicht höchst unplausibel erscheint. Ein hypothetisch eingeleitetes Gas müsste demnach:Farb-, geruch- und geschmacklos sein – andernfalls hätten Geschädigte konkrete Angaben dazu machen könnenNicht wesentlich schwerer als Luft sein – andernfalls würden am Boden aufhaltende Haustiere (meist Hunde) zuerst in tiefen Schlaf fallen. "Nach hiesiger Kenntnis ist jedoch niemals über eine außergewöhnliche Müdigkeit bzw. Narkotisierung von Hunden berichtet worden"Kein explosionsfähiges Gas-Luft-Gemisch bilden – entsprechende Unfälle sind nicht bekanntBesonders gewichtig ist der toxikologische Einwand: "Die Wirkung eines Giftstoffs zeigt sich immer zuerst an Kranken, Geschwächten und Kindern", so das BLKA. Die Schilderungen der Geschädigten legten jedoch nahe, dass dies gerade nicht der Fall war. Mehr noch: Schläfrig machende Gase würden bei sehr Kranken, stark Geschwächten und Säuglingen "aufgrund der Reduzierung der Atemfrequenz zu einem mindestens lebensbedrohlichen Zustand führen". Von derartigen Vorfällen ist dem BLKA nichts bekannt.Fazit des BLKA: "Zusammenfassend ist festzustellen, dass es für das geschilderte Phänomen ‚Einleiten eines schläfrig machenden bzw. narkotisierend wirkenden Gases' aus naturwissenschaftlicher Sicht keine Belege gibt."Was sagt die Medizin: Ist eine "Raumbetäubung" überhaupt möglich?Parallel zur polizeilichen Einschätzung haben wir Frau Prof. Dr. Vera von Dossow um eine fachliche Bewertung gebeten. Sie ist Direktorin der Klinik für Anästhesiologie und Schmerzmedizin am Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen in Bad Oeynhausen und 2. Stellvertretende Sprecherin der Sektion Anästhesie in der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin e.V. (DGAI).Selbst unter klinischen Bedingungen nur mit Präzisionstechnik möglich"Trotz vereinzelter Berichte über die illegale Zufuhr von Lachgas, welche in mehreren europäischen Ländern polizeilich erfasst wurden, ist das von Ihnen geschilderte Szenario eines gezielten ‚Narkosegas'-Überfalls auf schlafende Camper aus anästhesiologischer Sicht äußerst unwahrscheinlich", so Prof. von Dossow.Um mehrere Personen zuverlässig und unbemerkt zu betäuben, müsste ein geeigneter Wirkstoff über längere Zeit in ausreichender und zugleich stabil gehaltener Konzentration eingebracht werden. "Eine solche kontrollierte ‚Raumbetäubung' ist jedoch selbst unter klinischen Bedingungen nur mit präziser Technik, definierter Zufuhr und kontinuierlicher Überwachung sicher zu steuern."Das Problem mit Lachgas, Luftaustausch und DosierungLachgas, das in Online-Diskussionen gelegentlich als mögliches Tatmittel genannt wird, hat laut Prof. von Dossow "eine vergleichsweise geringe anästhetische Potenz" und wird in der Medizin niemals allein zur Vollnarkose eingesetzt. "Um überhaupt eine relevante Wirkung zu erzielen, wären sehr hohe Konzentrationen nötig, die gleichzeitig den Sauerstoff verdrängen würden. Eine sichere und gezielte Betäubung ist damit nicht möglich."Hinzu kommt: Wohnmobile und Wohnwagen sind keine geschlossenen Systeme. "Lüftungsöffnungen, Undichtigkeiten, Dachhauben und Luftbewegungen führen zu einem fortlaufenden Luftaustausch", erklärt die Anästhesistin. Unter solchen Bedingungen sei eher mit "einer unkontrollierten Verdünnung und ungleichmäßigen Verteilung" zu rechnen als mit einer gleichmäßigen, ausreichend hohen Konzentration für alle Insassen.Wahrnehmbarkeit und Nachwirkungen sprechen dagegenAuch die Vorstellung, mehrere Personen würden unbemerkt weiter schlafen, entspreche nicht der Realität: "Viele inhalative Anästhetika können – je nach Substanz und Konzentration – die Atemwege reizen oder andere wahrnehmbare Reaktionen auslösen. Die Vorstellung, mehrere Personen würden gleichmäßig und ohne jegliche Wahrnehmung weiter schlafen, entspricht daher nicht dem typischen Wirkprofil dieser Stoffe."Das häufig geschilderte Bild, dass Betroffene am nächsten Morgen ohne relevante Beschwerden aufwachen, passt medizinisch nicht: "Nach einer relevanten Exposition gegenüber inhalativen Substanzen oder auch bei Sauerstoffmangel wären eher Benommenheit, Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Verwirrtheit oder Erinnerungslücken zu erwarten."Was plausibler ist als ein ‚Gasangriff'"Deutlich plausibler sind andere Ursachen, die subjektiv als ‚Gasangriff' interpretiert werden können", so Prof. von Dossow. "Dazu zählt insbesondere Kohlenmonoxid", das beispielsweise durch Heizungen, Kocher oder Abgase entstehen kann. "Dieses Gas ist farb-, geruch- und geschmacklos und kann im Schlaf unbemerkt wirken. Typische Symptome sind Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Schwäche und Verwirrtheit."Auch Alkohol, Medikamente, ausgeprägte Übermüdung oder eine unzureichende Belüftung könnten entsprechende Wahrnehmungen begünstigen.Ihr Fazit: "Für den Camper-Alltag ist Kohlenmonoxid damit die deutlich realistischere und medizinisch relevante Gasgefahr."\n\t\t\t,\n\t\tEinbruch bleibt Einbruch – auch ohne GasWas unsere Recherche deutlich macht: Die Angst davor, morgens aufzuwachen und festzustellen, dass man beklaut wurde, ist real – unabhängig davon, wie kriminelle Personen vorgegangen sind. Und das Trauma, wenn ein Diebstahl passiert, ist nicht von der Hand zu weisen: die Verletzung der Privatsphäre, das Gefühl der Hilflosigkeit, der Verlust von Wertgegenständen oder persönlichen Dokumenten. All das ist für Betroffene belastend und verdient, ernst genommen zu werden.Die gute Nachricht: Einbrüche in Wohnmobile lassen sich durch konkrete Maßnahmen erschweren – und die meisten davon schützen, unabhängig davon, ob Täterinnen und Täter mit klassischen Methoden, Tricks oder theoretisch denkbaren (aber praktisch höchst unwahrscheinlichen) Mitteln arbeiten.Was Camperinnen und Camper konkret tun könnenDas BLKA hat uns konkrete Präventionshinweise gegeben, die wir hier zusammenfassen:Stellplatzwahl✓ Übernachten Sie möglichst nur auf gesicherten Campingplätzen – auch während Hin- und Rückfahrt✓ Parken Sie nur auf belebten und gut beleuchteten Park- und Rastplätzen, meiden Sie abgelegene Bereiche✓ Planen Sie Übernachtungen rechtzeitig und suchen Sie sich vor Anbruch der Dunkelheit einen Platz✓ Achten Sie auf den Zustand: Müll, leere Flaschen und Glasscherben können Hinweise auf eine unsichere Gegend seinMechanische Sicherung✓ Nutzen Sie Zusatzschlösser, Sicherungsriegel, Spanngurte und akustische Alarmanlagen✓ Lassen Sie bei kurzen Standzeiten Licht brennenWertsachen✓ Ausweispapiere, EC-Karten, Bargeld am besten in einem fest verankerten Wohnmobiltresor wegsperren✓ Wenn kein Tresor vorhanden: Wertgegenstände nicht offen liegen lassen, sondern mit in den Schlafbereich nehmenVerhalten im Ernstfall✓ Mobiltelefon geladen und griffbereit mit in den Schlafbereich nehmen, eingeschaltet lassen✓ Bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort den Notruf (in Deutschland 110) wählen✓ Merken Sie sich Merkmale verdächtiger Personen/Fahrzeuge – aber begeben Sie sich nicht in GefahrDie reale Gasgefahr: Kohlenmonoxid✓ Installieren Sie einen CO-Warnmelder – er kann Leben retten✓ Sorgen Sie für ausreichende Belüftung beim Heizen und Kochen✓ Lassen Sie Gasanlagen regelmäßig wartenWeitere Tipps finden sich im kostenlosen Faltblatt "Sicherheit rund um Ihren Urlaub" der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.deQuellen:Bayerisches Landeskriminalamt, Pressestelle, schriftliche Auskunft, April 2026Prof. Dr. Vera von Dossow, Direktorin der Klinik für Anästhesiologie und Schmerzmedizin am Herz- und Diabeteszentrum NRW, 2. Stellvertretende Sprecherin der Sektion Anästhesie (DGAI), schriftliche Stellungnahme, April 2026\n\t\t\t,\n\t\t