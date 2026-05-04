Serienreifes Offroad-Abenteuer auf VW-Crafter-Basis: Sunlight IBEX

Die Neugier in der Camping-Community war riesig, jetzt liefert Sunlight die ersehnten Fakten: Nach der erfolgreichen Präsentation des 4x4-Konzeptfahrzeugs IBEX im Sommer 2025 steht der Serienstart fest. Ab August 2026 wird der Offroad-Camper auf VW-Crafter-Basis bestellbar sein. Die Allgäuer Marke hat nun erste offizielle Details zum Serienmodell preisgegeben.

Vom Konzept zur Serie: Das ist neu

Der IBEX kommt mit einer starken Basis: Allradantrieb, 8-Gang-Automatikgetriebe, kraftvolle 163 PS und eine kompakte Länge von rund sechs Metern sind gesetzt. Für den souveränen Auftritt stellt Sunlight gleich vier Lackfarben zur Wahl, die die Elemente der Natur aufgreifen: Desert Sand, Lava Black, Stormy Grey und das eisige Glacier Blue. Die bekannte topografische Folierung wurde ebenfalls angepasst und dient nun als Referenz an die großen Forscher und Entdecker.

Ein wichtiger Punkt, der schon in der Konzeptphase bekannt wurde: Eine Höherlegung des Chassis wird es im Serienmodell nicht geben, weder serienmäßig noch optional.

Praxiserprobt und Offroad-tauglich

Das IBEX Concept Car war in den letzten Monaten nicht untätig. Unter anderem bei viral gegangenen Testeinsätzen mit dem Filmemacher Denis Barbas auf Island wurde das Fahrzeug auf Herz und Nieren geprüft. Das wertvolle Feedback aus diesen Härtetests ist direkt in die Entwicklung des Serienmodells eingeflossen.

Das Ergebnis: Ab Werk ist ein starkes Offroad-Ausstattungspaket lieferbar, das unter anderem eine leistungsstarke Light Bar und robuste 18-Zoll-Offroadbereifung umfasst. Bereits serienmäßig an Bord sind die extra robuste GFK-Dachkonstruktion mit einer teilintegrierten Markise sowie eine hochwertige elektrische Offroad-Trittstufe für den bequemen Einstieg.

Durchdachter Innenraum für zwei Abenteurer

Auch im Inneren gibt es clevere Neuerungen. Dank spezieller Heckverbreiterungen wächst das Querdoppelbett auf eine komfortable Liegefläche von 2,00 x 1,36 Metern. Ein besonderes Highlight ist der neue, ausziehbare Kühlschrank. Er bietet nicht nur viel Stauraum, sondern ist sowohl von innen als auch bequem von außen zugänglich – perfekt für eine schnelle Erfrischung.

"Wir verstehen uns als Marke, die Menschen ermöglichen möchte, ihren Traum vom Abenteuer zu leben", erklärt Martin Schlenker, SUNLIGHT Head of Marketing. "Jetzt freuen wir uns, mit dem IBEX einen großartigen 4×4 Camper Van für anspruchsvolle Entdecker zu präsentieren. Der IBEX ist gemacht für besondere Orte, für besondere Erlebnisse – und kommt zu einem fairen Preis." Der allerdings ist noch nicht offiziell nachzulesen.

Sunlight Ibex 4x4 Serienmodell: Die Daten im Überblick

Basisfahrzeug: VW Crafter, 4MOTION Allradantrieb

VW Crafter, 4MOTION Allradantrieb Motorisierung: 2,0 l TDI, 120 kW (163 PS), Euro VI-E

2,0 l TDI, 120 kW (163 PS), Euro VI-E Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe

8-Gang-Automatikgetriebe Maße (L x B x H): ca. 6,00 x 2,04 x 2,94 m

ca. 6,00 x 2,04 x 2,94 m Stehhöhe: 1,98 m

1,98 m Schlafplätze: 2

2 Sitzplätze: 4

4 Farben: Desert Sand, Lava Black, Stormy Grey, Glacier Blue.

Desert Sand, Lava Black, Stormy Grey, Glacier Blue. Preis: noch nicht bekannt