Handy leer und Steckdose im Wohnmobil tot? Diese simplen Dinge sollten Sie zuerst prüfen

Der erste Campingurlaub schien perfekt. Bis mein Blick auf das Smartphone fiel: ein Prozent Akku. Kein Problem, dachte ich mir, steckte das Netzteil in die Steckdose des Wohnmobils und genoss die Sonne. Doch als ich mittags auf das Display schaute, blieb es schwarz. Das Handy war leer. War die Steckdose defekt oder der Wohnmobil-Akku schon nach einem Tag leer?
Als absolute Camping-Einsteigerin kam mir die einfachste Ursache überhaupt nicht in den Sinn. Mir fehlte schlicht das Wissen über einen unscheinbaren, aber wichtigen Helfer: den Wechselrichter. Ohne dieses Gerät, das die 12-Volt-Spannung der Bordbatterie in 230 Volt umwandelt, funktionieren die normalen Haushaltssteckdosen im Wohnmobil nämlich nur, wenn das Fahrzeug außen an den Landstrom ...