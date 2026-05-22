Handy leer und Steckdose im Wohnmobil tot? Diese simplen Dinge sollten Sie zuerst prüfen

Der erste Campingurlaub schien perfekt. Bis mein Blick auf das Smartphone fiel: ein Prozent Akku. Kein Problem, dachte ich mir, steckte das Netzteil in die Steckdose des Wohnmobils und genoss die Sonne. Doch als ich mittags auf das Display schaute, blieb es schwarz. Das Handy war leer. War die Steckdose defekt oder der Wohnmobil-Akku schon nach einem Tag leer?