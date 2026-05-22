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Handy leer und Steckdose im Wohnmobil tot? Diese simplen Dinge sollten Sie zuerst prüfen

Was tun, wenn die 230-V-Steckdose kalt bleibt?
Kein Strom auf der Steckdose? Das können Sie tun.

Ein leerer Handy-Akku und eine scheinbar defekte Steckdose gehören vielleicht zu den häufigsten Überraschungen auf der ersten Wohnmobilreise. So läuft die 230-Volt-Steckdose wieder.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 22.05.2026
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Foto: Andreas Becker

Der erste Campingurlaub schien perfekt. Bis mein Blick auf das Smartphone fiel: ein Prozent Akku. Kein Problem, dachte ich mir, steckte das Netzteil in die Steckdose des Wohnmobils und genoss die Sonne. Doch als ich mittags auf das Display schaute, blieb es schwarz. Das Handy war leer. War die Steckdose defekt oder der Wohnmobil-Akku schon nach einem Tag leer?

Als absolute Camping-Einsteigerin kam mir die einfachste Ursache überhaupt nicht in den Sinn. Mir fehlte schlicht das Wissen über einen unscheinbaren, aber wichtigen Helfer: den Wechselrichter. Ohne dieses Gerät, das die 12-Volt-Spannung der Bordbatterie in 230 Volt umwandelt, funktionieren die normalen Haushaltssteckdosen im Wohnmobil nämlich nur, wenn das Fahrzeug außen an den Landstrom ...

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