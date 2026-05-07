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TÜV im Urlaub kommt, jährliche HU nicht: Was die neuen EU-Pläne für Wohnmobile bedeuten

Neues für den Womo-TÜV
Neue EU-Pläne für den TÜV

Gute Nachrichten für Wohnmobil-Fahrer! Die EU plant eine TÜV-Modernisierung: Keine jährliche HU für ältere Fahrzeuge, "Urlaubs-TÜV" im Ausland und strengere Regeln gegen Tachobetrug.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.05.2026
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Hauptuntersuchung TÜV EU
Foto: Wittich

Jeder Camper kennt es: Alle zwei Jahre steht der Termin zur Hauptuntersuchung (HU) an. Jetzt plant die EU eine umfassende Modernisierung der Vorschriften. Der Verkehrsausschuss des Europäischen Parlaments hat dazu am 5. Mai 2026 seine Position festgelegt. Für Besitzer von Wohnmobilen und Campern gibt es dabei sowohl sehr gute Nachrichten als auch einige wichtige Neuerungen.

Die gute Nachricht zuerst: Keine jährliche HU für ältere Fahrzeuge

Der wohl wichtigste Punkt für viele Camper: Die Pläne der EU-Kommission, die Prüfintervalle für Fahrzeuge über zehn Jahre von zwei Jahren auf ein Jahr zu verkürzen, sind vom Tisch! Die Abgeordneten des Verkehrsausschusses lehnten diesen Vorschlag ab. Sie sehen die Maßnahme als nicht verhältnismäßig an und betonen,...

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