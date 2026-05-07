TÜV im Urlaub kommt, jährliche HU nicht: Was die neuen EU-Pläne für Wohnmobile bedeuten

Jeder Camper kennt es: Alle zwei Jahre steht der Termin zur Hauptuntersuchung (HU) an. Jetzt plant die EU eine umfassende Modernisierung der Vorschriften. Der Verkehrsausschuss des Europäischen Parlaments hat dazu am 5. Mai 2026 seine Position festgelegt. Für Besitzer von Wohnmobilen und Campern gibt es dabei sowohl sehr gute Nachrichten als auch einige wichtige Neuerungen.