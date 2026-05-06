Benchmark Breakaway: Kompromissloser 4x4-Sprinter für jedes Abenteuer

Wer einen Camper sucht, der den Spagat zwischen Stadtverkehr, Büro-Alltag und abgelegenen Schotterpisten meistert, findet in der Klasse der kompakten Allrad-Vans eine spannende Nische. Der Benchmark Breakaway aus den USA ist ein solcher Kandidat. Er basiert auf dem bewährten Mercedes-Benz Sprinter 170 4x4 und richtet sich an anspruchsvolle Nutzer, die ein Fahrzeug für den Wochenendtrip, die große Reise und den täglichen Einsatz suchen – ausgestattet mit kompromissloser Technik.

Die Basis: Ein Sprinter 4x4 auf Steroiden Die eigentlichen Stärken des Breakaway zeigen sich, sobald der Asphalt endet. Dafür wird der serienmäßige Sprinter gezielt zum echten Offroader aufgerüstet. Ein spezielles Profi-Fahrwerk sorgt für mehr Bodenfreiheit und bügelt schlechte Wege glatt. Grobstollige Geländereifen krallen sich dabei in jeden Untergrund, egal ob Schotter, Matsch oder Sand, und sorgen für sicheren Halt.

Benchmarkvehicles Ersatzrad, Dachreling, Außenleiter, Stauboxen – man sieht dem Breakaway den Abenteurer sofort an.

Für den Ernstfall ist der Camper bestens gewappnet: Eine extrem robuste Frontstoßstange schützt das Fahrzeug und beherbergt eine starke Seilwinde, mit der sich der Wagen selbst aus brenzligen Situationen befreien kann. Von unten schützt eine massive Metallplatte den Motor vor Schäden durch Steine oder Wurzeln. Zusätzliche Anbauten wie ein stabiler Dachträger mit LED-Beleuchtung, eine Heckleiter und ein Trägersystem für Fahrräder und eine große Staubox runden das Abenteuer-Paket ab.

Der Ausbau: Robuster Luxus im Detail

Benchmarkvehicles Die Küchenzeile auf der rechten Seite ist kürzer, da dort auch das Bad liegt.

Der Grundriss des Benchmark Breakaway folgt nur zum Teil dem bewährten Kastenwagen-Layout. Direkt hinter dem Cockpit befinden sich zwei weitere, vollwertige Sitze, vor dem linken sitzt ein kleiner Tisch. Dahinter schließen sich der Küchenblock und die gegenüberliegende Nasszelle mit vollwertiger Dusche an. Den Heckbereich nimmt das große Querbett ein, das dank der Karosserieverbreiterungen auch für größere Personen ausreichend Platz bietet und unter dem sich die geräumige Heckgarage befindet.

Damit es bei Hitze kühl und bei Kälte warm bleibt, ist der Wagen rundum mit natürlicher Schafwolle isoliert. Die Möbel sind aus einem besonders robusten und unempfindlichen Material gefertigt, während die Arbeitsflächen in der Küche und am flexibel schwenkbaren Esstisch aus edlem Nussbaumholz bestehen.

Benchmarkvehicles Die ausziehbare Plattform im Heckbereich ist ein Gamechanger.

In der Heckgarage gibt es eine stabile, ausziehbare Plattform, die das Beladen von Fahrrädern oder schwerem Gepäck zum Kinderspiel macht. Im Inneren sorgen spezielle Befestigungsschienen am Boden und den Wänden dafür, dass jede Ladung sicher verzurrt wird.

Technik-Check: Autarkie auf Expeditions-Niveau

Benchmarkvehicles Mirkowelle, Klimaanlage und Induktionskochfeld werden autark versorgt.

Die technische Ausstattung des Breakaway ist darauf ausgelegt, tagelang komplett unabhängig von Campingplätzen zu sein.

Stromversorgung: Das Herzstück ist ein riesiger Stromspeicher (630 Ah) mit moderner Lithium-Technik, der genug Energie für mehrere Tage liefert. Ein Wechselrichter macht daraus haushaltsüblichen Strom – 120-Volt-Strom ist dabei der Standard in den USA. Er versorgt die komplette Bordküche, in der ein Induktionskochfeld, ein großer Kühlschrank und sogar eine Mikrowelle fest eingebaut sind.

Wasser und Klima: Für lange Touren ist ein großer 132-Liter-Frischwassertank aus Edelstahl an Bord. Ein eingebautes Filtersystem sorgt dabei stets für sauberes Wasser. Auch auf Komfort muss man nicht verzichten: Der Breakaway hat eine vollwertige Innendusche mit einer cleveren, platzsparenden Tür sowie eine feste Toilette. Für die richtige Temperatur sorgt im Winter eine moderne Wasserheizung, die ähnlich wie eine Zentralheizung für angenehme und gleichmäßige Wärme sorgt. An heißen Tagen kühlt eine leistungsstarke Klimaanlage auf dem Dach den Innenraum herunter – und das auch ohne externen Stromanschluss. Ein zusätzlicher Dachlüfter sorgt jederzeit für Frischluft.

Daten & Preise: Benchmark Breakaway

Benchmarkvehicles Auf den ersten Blick schlicht, steckt hier Technik und Ausstattung nach us-amerikanischen Maßstäben drin.

Basisfahrzeug: Mercedes-Benz Sprinter 170, 4x4

Mercedes-Benz Sprinter 170, 4x4 Ausbau: Benchmark Vehicles (USA)

Benchmark Vehicles (USA) Konzept: Premium-Allrad-Camper für 2-4 Personen

Premium-Allrad-Camper für 2-4 Personen Preis (USA, ab): ca. 185.000 US-Dollar

ca. 185.000 US-Dollar Preis (umgerechnet ): ca. 172.000 Euro Der angegebene Preis gilt für das Fahrzeug in den USA. Für eine Zulassung in Deutschland fallen zusätzliche Kosten für Transport, Zoll (ca. 10 %) und Einfuhrumsatzsteuer (19 %) sowie für die technische Abnahme (Homologation) an.