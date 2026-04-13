Ohne Buchung kein Durchkommen für Camper: Tirol kontrolliert Abfahrverbote hart

Tirol macht ernst: Mehr als 411.000 Fahrzeuge hat das Land in der Wintersaison 2025/2026 von Ausweichrouten zurück auf die Hauptverkehrsachsen geschickt. Wer bei Stau dem Navi auf die Nebenstrecke folgte, wurde gestoppt, zurückgeschickt – oder kassierte ein Bußgeld. Die Polizei und andere Kontrollbehörden gingen dabei sehr konsequent vor. Sie schickten auch Reisende mit Wohnmobil oder Wohnwagen zurück, die sich eine Ausweichfahrt auf Nebenrouten mit der Ausrede erschleichen wollten, als Ziel den nächsten Camping- oder Stellplatz zu haben. Der Passierschein für Campende ist während der Hauptsaison die gültige Buchungsbestätigung bei einem Tiroler Campingbetrieb.

Auf temporäre Abfahrtverbote setzt Tirol bereits seit 2019 während der Haupturlaubszeiten. In aller Regel nur an Wochenenden und Feiertagen von 7 bis 19 Uhr. In der vergangenen Wintersaison galten sie vom 20.12.2025 bis zum 06.04.2026. Das Land Tirol und seine Kommunen möchten damit verhindern, dass der Transitverkehr bei Stau auf den Hauptrouten in Ortschaften oder auf schmale Nebenstraßen ausweicht. Betroffen waren mehrere Regionen in Tirol entlang der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen. Das schließt die Transitroute über den Brenner ein, die wegen einer Generalsanierung gerade besonders anfällig für Staus ist.

Schleichwege werden kontrolliert Erwischt wurden allerdings noch nie so viele Autofahrende beim Umgehen der Sperrungen, wie im Sommer 2025 (413.600) und in der aktuellen Wintersaison. Das liegt auch daran, dass Polizei und zusätzliche Straßenaufsichtsorgane verstärkt kontrolliert haben, finanziert mit rund 550.000 Euro aus dem Landesbudget. Im Visier: Strecken, die erfahrungsgemäß als Schleichweg genutzt werden. Ob Pkw, Wohnmobil oder Gespann, spielte dabei keine Rolle, eine Erfassung nach Fahrzeugtyp erfolgte nicht.

Joachim Kietzmann via Getty Images Die Brücken an der Brennerautobahn werden über die kommenden Jahre hinweg renoviert und machen die Transitroute vor allem während der Urlaubszeiten zur Staufalle.

Die Verordnung sieht Geldstrafen ab 90 Euro vor. Rein rechnerisch ergäbe sich bei 411.400 Zurückweisungen ein mögliches Bußgeldvolumen von rund 37 Millionen Euro. In der Praxis fällt die Summe deutlich geringer aus: Oft ordneten die Kontrollposten schlicht die Umkehr an – ohne Strafe, aber mit erheblichem Zeitverlust.

Abfahrtverbote für Transitverkehr, nicht für Urlauber mit Ziel in Tirol Der entscheidende Punkt für alle, die mit dem Camper nach Tirol reisen, statt durch Tirol durchfahren: Die Fahrverbote richten sich ausschließlich gegen den Ausweich- und Transitverkehr. Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr bleibt ausdrücklich erlaubt. Wer an der Kontrollstelle glaubhaft machen kann, dass die gesperrte Strecke zum Ziel führt, wird durchgelassen. Für Camper heißt das konkret: Eine Buchungsbestätigung für den Campingplatz genügt als Nachweis. Sie sollte am besten ausgedruckt im Handschuhfach liegen oder auf dem Smartphone schnell zugänglich sein.

"Die meisten Urlaubsgäste in Tirol können eine entsprechende Buchungsbestätigung vorweisen. Auch auf Campingplätzen ist es aufgrund der guten Buchungslage in den Hauptsaisonen durchaus üblich und notwendig, vorab zu buchen", heißt es von der Pressestelle des Landes Tirol. Weil die Plätze in der Haupturlaubszeit ausgebucht sind, ist eine spontane Stellplatzsuche in Tirol tatsächlich eher schwer. Wenn es Spontan-Camper doch versuchen wollen, sollten sie vorab nach freien Plätzen suchen, die sich kurzfristig buchen lassen.

Reutte und Kufstein: Die beiden Brennpunkte Fast vier von fünf Zurückweisungen entfielen auf nur zwei Bezirke: In Reutte wurden 173.450 Fahrzeuge gestoppt, in Kufstein 157.100. Der Rest verteilt sich auf Schwaz, Innsbruck/Wipptal und Imst – doch auch dort griffen die Kontrollen spürbar.

Verteilung der zurückgewiesenen Fahrzeuge

Großraum Innsbruck und Wipptal: 25.800

Bezirk Imst: 9.750

Bezirk Kufstein: 157.100

Bezirk Reutte: 173.450

Bezirk Schwaz: 45.300

Gesamt: 411.400 Neu: Navis sollen Fahrverbote künftig kennen Parallel setzt Österreich auf Technik statt nur auf Kontrolle: Das neue Intelligente Verkehrssysteme Gesetz (IVS) des Landes Österreich verpflichtet Navigationsanbieter erstmals, temporäre Fahrverbote in ihre Systeme einzupflegen und das niederrangige Straßennetz nicht mehr als Ausweichmöglichkeit bei Staus anzuzeigen. Das Ziel: Routen über gesperrte Nebenstrecken sollen gar nicht erst vorgeschlagen werden. Der Hintergrund ist bekannt – jahrelang folgten Tausende Autofahrer bei Staus brav ihrem Navi und landeten auf Straßen, die für den Durchgangsverkehr nicht geeignet waren oder durch Ortschaften führten.

Kartenupdates im fest eingebauten Navi Damit Navigationsgeräte die temporären Fahrverbote erkennen, müssen die aktuellsten Karten installiert sein. Bei manchen fest eingebauten Navis gehen diese Updates über eine direkte Internetverbindung automatisch oder manuell über eine Kopplung an Smartphones. Gerade bei älteren Modellen müssen die neuen Karten am PC aber zuerst aus dem Internet auf einen USB-Stick oder eine Speicherkarte geladen und dann auf dem Navigationsgerät installiert werden.

Kurz-Checkliste für Camper (Wohnmobil & Gespann) Buchungsbestätigung griffbereit halten – digital auf dem Smartphone und als Ausdruck im Handschuhfach. Das ist bei einer Kontrolle der schnellste Weg durch die Sperre.

– digital auf dem Smartphone als Ausdruck im Handschuhfach. Das ist bei einer Kontrolle der schnellste Weg durch die Sperre. Bei Stau nicht blind der "schnelleren" Umfahrung folgen: Schilder vor Ort schlagen jedes Navi.

Im Navi "kürzeste Strecke" deaktivieren – Hauptrouten bevorzugen.

– Hauptrouten bevorzugen. Fahrzeugprofil (Maße, Gewicht, Gespann) aktivieren und Kartenmaterial aktualisieren.

(Maße, Gewicht, Gespann) aktivieren und Kartenmaterial aktualisieren. An Ferienwochenenden großzügig Zeitpuffer einplanen – eine erzwungene Umkehr kostet schnell 30 bis 60 Minuten.

Spontan-Camper: Ziel festlegen und Stellplatz am Vortag oder vormittags buchen – am besten vor der Einfahrt nach Tirol. Sommersaison: Nächste Runde Fahrverbote Mit dem Ende der Osterreisewelle endet in den Alpen an den meisten Orten die Wintersaison. Damit laufen auch die Winterfahrverbote in Tirol aus. Doch für die Sommersaison bereitet das Land Tirol bereits neue Verordnungen vor, gestützt auf die Auswertung der vergangenen Monate. Noch offen ist, wie schnell die Navi-Anbieter die gesetzlichen Vorgaben tatsächlich umsetzen. Davon dürfte abhängen, ob sich das Fahrverhalten im Sommerreiseverkehr messbar ändert – oder ob die Kontrollposten erneut Hochkonjunktur haben.