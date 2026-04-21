Mit dem wärmeren Wetter und dem Start in die Camping-Saison locken die Discounter wieder mit verlockenden Angeboten für Zubehör und Ausrüstung. Auch bei Lidl ist die Auswahl an Camping-Produkten aktuell wieder groß. DDamit Sie nicht den Überblick verlieren, hat die Redaktion das gesamte Sortiment durchforstet. Unter den zahlreichen Angeboten finden sich nicht nur bewährte Helfer wie Kühlboxen und Campingmöbel, sondern wieder einmal der Campingbackofen im Stil des beliebten Omnia für unter 10 Euro.7 attraktivsten Lidl-Angebote fürs CampingHier sind sieben der aktuellen Lidl Camping-Angebote, die wir am interessantesten finden:Comfort Pro Rocker™ Campingstuhl mit Schaukelfunktion für 50 Euro\n\t\t\t,\n\t\tDer Comfort Pro Rocker™ Campingstuhl vereint bequemes Sitzen mit einer entspannenden Schaukelfunktion und ist damit ideal für entspannte Stunden im Freien. Er ist in sechs verschiedenen Designs erhältlich, von bunten Mustern bis zu klassischen Farben, und wurde 2025 von promobil auf Herz und Nieren geprüft.Während der Stuhl normalerweise über 100 Euro kostet, ist er aktuell bei Lidl bereits für unter 50 Euro erhältlich und stellt somit ein echtes Schnäppchen dar.max. Belastbarkeit: 130 kgMaterial: Stahl, Polyester, NylonMaße: 98,5 x 90,4 x 64 cmGewicht: 5 kgLidl-Preis: 49,99 Euro (Stand 21.04.2026)Hier im Onlineshop von Lidl ansehen.Elektro-Kühlbox mit Warmhaltefunktion für 50 Euro\n\t\t\t,\n\t\tDie CRIVIT Elektro-Kühlbox ist ein vielseitiger Begleiter für Campervans und lange Urlaubsfahrten. Sie kühlt Lebensmittel bis zu 20 °C unter die Umgebungstemperatur und bietet zusätzlich eine Warmhaltefunktion. Im ECO-Modus ist sie mit 34 dB besonders leise.Sie lässt sich flexibel an eine 230-V-Steckdose oder einen 12-V-Zigarettenanzünder anschließen und bietet mit Platz für sechs stehende 1,5-Liter-Flaschen reichlich Stauraum.Kühlsystem: ElektroVolumen: ca. 29 lMaße (B x H x T in cm): ca. 41,4 x 48,2 x 32,7Gewicht: ca. 4,8 kgLidl-Preis: 49,99 Euro (Stand 21.04.2026)Hier im Onlineshop von Lidl ansehen.Faltbarer Campingschrank von Greemotion für 60 Euro\n\t\t\t,\n\t\tDer Greemotion Camping-Organizer ist eine faltbare Aufbewahrungslösung, die für Ordnung und eine zusätzliche Arbeitsfläche beim Campen sorgt. Dank der robusten Tischplatte und den Fächern mit Reißverschluss lassen sich Geschirr, Lebensmittel oder Kleidung sauber und geschützt im Vorzelt verstauen.Der Schrank ist in zwei verschiedenen Größen – einer hohen und einer breiten Variante – zum selben Schnäppchenpreis erhältlich, sodass man die passende Option für den eigenen Camper oder das Vorzelt wählen kann.Material: Stahl bzw. Aluminium, Polyester, Kunststoff-TischplatteMaße (B x T x H in cm):Variante 1 (hoch): ca. 60 x 53 x 97 (Gewicht: 7,4 kg)Variante 2 (breit): ca. 87 x 50 x 80 (Gewicht: 5,8 kg)Lidl-Preis: 59,99 Euro (vorher: 129,99 Euro; Stand 21.04.2026)Hier im Onlineshop von Lidl ansehen.Faltbare Picknick-Box mit Tischfunktion für 25 Euro\n\t\t\t,\n\t\tDiese Picknick-Box von Easy Camp ist ein kurioses und vielseitiges Camping-Gadget, das als Einkaufskorb, Spülschüssel oder Transportbox für den Abwasch dient. Der Clou ist der Deckel, der sich im Handumdrehen in einen kleinen Beistelltisch mit praktischen Halterungen für Getränke und mobile Geräte verwandelt.Dank des cleveren Faltmechanismus lässt sich die Box extrem platzsparend verstauen und ist somit gut geeignet für minimalistische Campingszenarien.Set bestehend aus: 1 Faltkorb, 1 Deckel/TischMaterial: Kunststoff (PP, TPR), StahlMaße Korb (L x B x H): ca. 47 x 28 x 21 cmMaße Tisch (L x B x H): ca. 45 x 29 x 16 cmPackmaß (L x B x H): ca. 47 x 29 x 9,5 cmLidl-Preis: 24,99 Euro (Stand 21.04.2026)Hier im Onlineshop von Lidl ansehen.Klappbare Camping-Sitzgruppe von Rocktrail für 48 Euro\n\t\t\t,\n\t\tDas Rocktrail Campingmöbel-Set ist eine komplette und praktische Sitzgruppe für Ausflüge, Picknicks oder den Campingplatz. Es besteht aus einem Tisch und vier Hockern und wiegt nur knapp über 8 kg.Dank des cleveren Klapp-Systems lässt es sich schnell auf- und abbauen und als kompakter Koffer mit Tragegriff transportieren. Durch die Verwendung von Aluminium-Komponenten ist das Set sowohl angenehm leicht als auch robust genug für den Outdoor-Einsatz.Set bestehend aus: 1 Tisch, 4 HockerMaterial: Tisch: Aluminium, Holzfaserplatte; Hocker: Stahl, PolyethylenMaße Tisch (L x B x H): ca. 120 x 60 x 70 cmMaße Hocker (L x B x H): ca. 42 x 31 x 40 cmPackmaß (L x B x H): ca. 62,5 x 11,5 x 63,5 cmGewicht: ca. 8,2 kgMax. Belastbarkeit: Tisch: 50 kg; Hocker: je 100 kgLidl-Preis: 47,99 Euro (Stand 21.04.2026)Hier im Onlineshop von Lidl ansehen.Mobiles Waschbecken von Crivit für 65 Euro\n\t\t\t,\n\t\tDas mobile Waschbecken von CRIVIT ist eine praktische, stromunabhängige Lösung für die Hygiene beim Camping im Van oder Auto. Dank seines kompakten und stapelbaren Eurobox-Formats lässt es sich leicht transportieren und funktioniert mittels einer Handpumpe völlig autark.Das System sorgt durch getrennte Tanks für Frisch- und Abwasser für Sauberkeit. Geliefert wird es als Komplettset mit allen benötigten Teilen.Volumen Frischwassertank: 5 lVolumen Abwassertank: 5 lMaterial: Waschbecken: Kunststoff; Armatur: EdelstahlMaße (L x Bx H in cm): ca. 40 × 30 × 28Gewicht: 3,8 kgLidl-Preis: 64,99 Euro (Stand 21.04.2026)Hier im Onlineshop von Lidl ansehen.Das Konzept ist vergleichbar mit den Produkten von Boxio und eignet sich besonders für den Selbstausbau und Carcamping, das aufs Euroboxenformat setzt.Trocken-Trenntoilette von Crivit für 40 Euro\n\t\t\t,\n\t\tDie CRIVIT Trocken-Trenntoilette bietet eine umweltfreundliche und chemiefreie Alternative für die Hygiene unterwegs, ideal für Camper und Van-Besitzer. Durch die konsequente Trennung von festen und flüssigen Ausscheidungen werden Gerüche effektiv minimiert. Die Entsorgung erfolgt diskret über den Hausmüll und die Kanalisation.Dank ihres stapelbaren Eurobox-Formats ist sie besonders platzsparend und lässt sich perfekt in bestehende Stausysteme integrieren.Volumen Feststoffbehälter: 6,8 lVolumen Urinkanister: 5 lMaterial: KunststoffMaße (L x B x H in cm): ca. 40 × 30 × 28Gewicht: 2,8 kgLidl-Preis: 39,99 Euro (vorher: 59,99 Euro; Stand 21.04.2026)Hier im Onlineshop von Lidl ansehen.