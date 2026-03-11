Markenverzeichnis öffnen
Campingfahrzeuge für echte Männer: Vom Bier-König bis zum Survival-Profi

Camping für echte Männer
Diese 7 Campingfahrzeuge sind richtig männlich

Kein Glamping, kein Kompromiss! Hier kommen die 7 männlichsten Campingfahrzeuge – von Offroad-Monstern bis zum Bier-Zapf-Sprinter.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 11.03.2026
Als Favorit speichern
Mann, Campingbus, Wildnis
Foto: KI-generiertes Foto

Während wir zum Weltfrauentag Solo-Reisenden Ladies folgende Fahrzeuge empfehlen, ist es heute an der Zeit, den Männern und ihren Camping-Vorlieben die Bühne zu geben. Eines ist dabei klar: Männlichkeit ist kein Einheitsbrei.

Früher war "männlich" gleichbedeutend mit Rambo – brutal, rücksichtslos, unnahbar. Heute definieren sich moderne Männer anders: Sie sind stark durch Fürsorglichkeit, präsent durch emotionale Stabilität und sexy durch ihre Leidenschaft. Weg von der toxic masculinity, hin zur tonic masculinity – einer erfrischenden, bestärkenden Männlichkeit. Diese Männer verwechseln Kraft nicht mit Dominanz, sondern setzen sie zum Schutz der Schwächeren und für die Gemeinschaft ein. Wahre Helden eben.

7 Top-Campingfahrzeuge für Männer

Und das Wichtigste: Männer sind Individualisten. Jeder hat seine eigene, spezielle Leidenschaft, in die er sich wie kein anderer vertieft – und genau dafür lieben wir sie.

1. Der Bier-König

Bodenständig, gesellig, lebensfroh: Er weiß, wie Hopfen und Malz funktionieren, ist der geborene Gastgeber und feiert das Leben in vollen Zügen. Mit ihm wird niemand Durst leiden – und wer mit ihm unterwegs ist, darf sich auf gemütliche Abende am Lagerfeuer freuen.

Sein Fahrzeug: TS Buscamp X-Ped – Sprinter mit Zapfanlage

Außenansicht, CMT, Rammschutz
Sophia Pfisterer

Der TS Buscamp X-Ped kostet ab 175.000 Euro Grundpreis - das ausgestellte Fahrzeug mit Zapfanlage und allem Drum und Dran 223.000 Euro.

Warum perfekt?

  • Zapfanlage an Bord – weil ein Bier aus der Dose einfach kein echtes Camping-Bier ist.
  • Robuster 4x4-Ausbau – für gesellige Touren abseits der ausgetretenen Pfade.
  • Großer Wohnbereich – damit die Gäste nicht auf dem Boden sitzen müssen.

Hier erfahren Sie alles über den TS Buscamp X-Ped.

Tipp: Ein Kühlschrank mit ausreichend Fassungsvermögen ist Pflicht – denn der Bier-König reist nicht mit nur einem Sixpack.

2. Der Kaffee-Dude

Weltmännisch, kreativ, aufgeweckt: Er liebt seine Siebträgermaschine über alles und kann stundenlang über Mahlgrad, Robusta-Bohnen und Wasserhärte referieren. Mit ihm wird jeder Morgen zum Barista-Erlebnis – und wer mit ihm unterwegs ist, darf sich auf spontane Abenteuer freuen.

Sein Fahrzeug: RB Expedition Fennek 6x6- Luxus-Expeditionsmobil

Expeditionsmobil, RB Expedition, Außen
Philip Teleu

Angeboten wird das Fennek-Luxusmobil für 1,57 Millionen Euro - Siebträgermaschine inklusive.

Warum perfekt?

  • Platz für eine Siebträgermaschine – weil Instantkaffee ein Verbrechen ist.
  • Wasseraufbereitungssystem – denn guter Kaffee braucht gutes Wasser.
  • Expeditionsausbau – für Kaffee-Liebhaber, die auch in der Wüste nicht auf ihren Latte Macchiato verzichten wollen.

Hier erfahren Sie alles über den RB Expedition Fennek 6x6 .

Tipp: Ein professionelles Mahlwerk und eine grammgenaue Kaffee-Waage sind Pflicht – denn der Kaffee-Dude reist nicht ohne seine perfekte Tasse.

3. Der Abenteurer

Naturverbunden, wachsam, survival-erprobt: Er fährt 4x4, hat echte Survival-Skills und liebt die Natur. Mit ihm ist man sicher unterwegs – denn er kann Fährten lesen, Feuer machen und im Notfall sogar ein Zelt aus Ästen bauen. Lieber pennt er aber im Expeditinsmobil. Sollte jemals eine Zombie-Apokalypse anbrechen, ist man bei ihm an Bord richtig.

Sein Fahrzeug: Unimog Puccino – das ultimative Männerspielzeug

Wheel24 Puccino Unimog
Ingolf Pompe

Das Fahrzeug ist für lange, unabhängige Reisen bestens gerüstet: Der Unimog-Ausbau von Wheel24.

Warum perfekt?

  • Allradantrieb & Geländetauglichkeit – weil normale Straßen langweilig sind.
  • Expeditionsausbau mit Dachzelt – für Nächte unter Sternen.
  • Stauraum für Survival-Ausrüstung – denn der Abenteurer reist nicht ohne Axt, Taschenmesser und Notfall-Ration.

Hier erfahren Sie alles über den Wheel24 Unimog Puccino.

Tipp: Ein Wasserfilter und ein Solarpanel sind Pflicht – denn der Abenteurer braucht keine Steckdose.

4. Der Bike-Buddy

Sportlich, gesundheitsbewusst, ausdauernd: Er braucht Platz für sein Gravel-Bike, Mountainbike oder Trekkingrad. Wer mit ihm unterwegs ist, darf sich auf schweißtreibende Touren und entspannende Wadenmassagen freuen. Er ist der geborene Athlet und weiß, wie man Protein-Porridge zum Frühstück zaubert.

Sein Fahrzeug: VanMe Niffler – für bis zu 4 Fahrräder

VanMe, Niffler, Campingbus, Innenraum
VanMe

Der VanMe Niffler kommt mit großer Fahrradgarage und coolem Licht-Design im Innenraum.

Warum perfekt?

  • Innenraum für Fahrräder – weil ein Bike auf dem Dach bei Regen einfach doof ist.
  • Kompakte Küche für Protein-Shakes – denn der Bike-Buddy reist nicht ohne seine Ernährungsphilosophie.
  • Dusche an Bord – weil nach der Tour eine Erfrischung einfach gut tut.

Hier erfahren Sie alles über den VanMe Niffler.

Tipp: Wer keinen Camper mit Fahrradgarage fährt, für den ist ein Fahrradträger für die Heckklappe Pflicht.

5. Der Tekkie

Digitaler Mastermind, technikbegeistert, beschützend: Er weiß alles über Block-Chains, Starlink und digitale Sicherheit – und wer mit ihm unterwegs ist, hat immer WLAN. Er baut Firewalls gegen Cyber-Angriffe und sorgt dafür, dass Netflix auch in der Wüste läuft. Außer er beschließt, dass Downtime ist: Let's get down to business.

Sein Fahrzeug: Hymer Black Line (mit App-Steuerung) oder Dovra-Rig (Luxus-Camper mit WLAN)

Dovra Rig S-610, Campingbus, Sprinter
Dovra

Zurückhaltend, aber voller Technik: die neue Baureihe Rig-S von Dovra. 

Warum perfekt?

  • Starlink-Anschluss – weil ohne Internet kein modernes Camping geht.
  • Smart-Home-Steuerung – für Licht, Heizung und Kühlschrank per App.
  • Solarpanel & Powerstation – denn der Tekkie braucht Strom, aber keine Steckdose.

Hier erfahren Sie alles über die Hymer Black Line und den Dovra Rig.

Tipp: Ein mobiler LTE-Router ist Pflicht – denn der Tekkie reist nicht ohne Backup-Internet.

6. Das Daddy-Mobil

Der Fels in der Brandung: Er ist der geborene Zuhörer, trägt Mental Load mit Leichtigkeit und sorgt dafür, dass alle Mitreisenden ein kuscheliges Plätzchen finden. Mit ihm wird Familienurlaub zum Abenteuer – und die Person an seiner Seite darf sich auf den Ehrenplatz an seiner starken Schulter freuen.

Sein Fahrzeug: Hip Campers 4Family – neu & stylisch

HIP_Campers_4Family_Sprinter
Bernd Thissen

Der 4Family basiert auf einem Mercedes Sprinter mit Alko-Leichtrahmen.

Warum perfekt?

  • Platz für die ganze Familie – weil kein Kind auf dem Boden schlafen sollte.
  • Großes Doppelbett für die Eltern – denn Romantik muss auch im Urlaub sein.
  • Kinderfreundliche Ausstattung – mit Sicherheitsgurten, Spielbereich und kindgerechter Küche.

Hier erfahren Sie alles über den Hip Campers 4Family

Tipp: Ein zusätzlicher Stauraum für Spielzeug ist Pflicht – denn das Daddy-Mobil reist nicht ohne Unterhaltungsprogramm.

7. Der Senior-Chef

Weisheit, Gelassenheit, Lebenserfahrung: Er hat alles schon einmal gesehen und weiß, wie man mit Gelassenheit durchs Leben geht. Wer einen guten Rat braucht, sollte ihn fragen – denn er mansplaint nicht ungefragt, sondern gibt kluge Tipps aus Erfahrung.

Sein Fahrzeug: Itineo Famili JC 740 – vollintegriertes Wohnmobil

f_Itineo-JC-740_Außenaufnahme_Heck
Dominic Vierneisel

Der Itineo fährt sich spurtreu, ausreichend stabil und unkompliziert.

Warum perfekt?

  • Komfortable Ausstattung – weil der Senior-Chef keine Kompromisse bei Bequemlichkeit macht.
  • Gute Übersicht beim Fahren – denn Sicherheit geht vor.
  • Platz für Enkelkinder – weil Familie immer willkommen ist.

Hier erfahren Sie alles über den Itineo Famili JC 740

Alternativen: in jeder Fahrzeugklasse gibt's Senioren-gerechte Camper

Tipp: Ein bequemer Fahrersitz mit Massagefunktion ist Pflicht – denn der Senior-Chef reist nicht ohne Luxus.

Fazit