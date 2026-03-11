Campingfahrzeuge für echte Männer: Vom Bier-König bis zum Survival-Profi

Während wir zum Weltfrauentag Solo-Reisenden Ladies folgende Fahrzeuge empfehlen, ist es heute an der Zeit, den Männern und ihren Camping-Vorlieben die Bühne zu geben. Eines ist dabei klar: Männlichkeit ist kein Einheitsbrei.

Früher war "männlich" gleichbedeutend mit Rambo – brutal, rücksichtslos, unnahbar. Heute definieren sich moderne Männer anders: Sie sind stark durch Fürsorglichkeit, präsent durch emotionale Stabilität und sexy durch ihre Leidenschaft. Weg von der toxic masculinity, hin zur tonic masculinity – einer erfrischenden, bestärkenden Männlichkeit. Diese Männer verwechseln Kraft nicht mit Dominanz, sondern setzen sie zum Schutz der Schwächeren und für die Gemeinschaft ein. Wahre Helden eben.

7 Top-Campingfahrzeuge für Männer Und das Wichtigste: Männer sind Individualisten. Jeder hat seine eigene, spezielle Leidenschaft, in die er sich wie kein anderer vertieft – und genau dafür lieben wir sie.

1. Der Bier-König Bodenständig, gesellig, lebensfroh: Er weiß, wie Hopfen und Malz funktionieren, ist der geborene Gastgeber und feiert das Leben in vollen Zügen. Mit ihm wird niemand Durst leiden – und wer mit ihm unterwegs ist, darf sich auf gemütliche Abende am Lagerfeuer freuen.

Sein Fahrzeug: TS Buscamp X-Ped – Sprinter mit Zapfanlage

Sophia Pfisterer Der TS Buscamp X-Ped kostet ab 175.000 Euro Grundpreis - das ausgestellte Fahrzeug mit Zapfanlage und allem Drum und Dran 223.000 Euro.



Warum perfekt?

Zapfanlage an Bord – weil ein Bier aus der Dose einfach kein echtes Camping-Bier ist.

– weil ein Bier aus der Dose einfach kein echtes Camping-Bier ist. Robuster 4x4-Ausbau – für gesellige Touren abseits der ausgetretenen Pfade.

– für gesellige Touren abseits der ausgetretenen Pfade. Großer Wohnbereich – damit die Gäste nicht auf dem Boden sitzen müssen. Hier erfahren Sie alles über den TS Buscamp X-Ped.

Tipp: Ein Kühlschrank mit ausreichend Fassungsvermögen ist Pflicht – denn der Bier-König reist nicht mit nur einem Sixpack.

2. Der Kaffee-Dude Weltmännisch, kreativ, aufgeweckt: Er liebt seine Siebträgermaschine über alles und kann stundenlang über Mahlgrad, Robusta-Bohnen und Wasserhärte referieren. Mit ihm wird jeder Morgen zum Barista-Erlebnis – und wer mit ihm unterwegs ist, darf sich auf spontane Abenteuer freuen.

Sein Fahrzeug: RB Expedition Fennek 6x6- Luxus-Expeditionsmobil

Philip Teleu Angeboten wird das Fennek-Luxusmobil für 1,57 Millionen Euro - Siebträgermaschine inklusive.



Warum perfekt?

Platz für eine Siebträgermaschine – weil Instantkaffee ein Verbrechen ist.

– weil Instantkaffee ein Verbrechen ist. Wasseraufbereitungssystem – denn g uter Kaffee braucht gutes Wasser.

– denn uter Kaffee braucht gutes Wasser. Expeditionsausbau – für Kaffee-Liebhaber, die auch in der Wüste nicht auf ihren Latte Macchiato verzichten wollen. Hier erfahren Sie alles über den RB Expedition Fennek 6x6 .

Alternative: ein selbstausgebauter Van mit dem perfekten Barista-Camping-Setup.

Tipp: Ein professionelles Mahlwerk und eine grammgenaue Kaffee-Waage sind Pflicht – denn der Kaffee-Dude reist nicht ohne seine perfekte Tasse.

3. Der Abenteurer Naturverbunden, wachsam, survival-erprobt: Er fährt 4x4, hat echte Survival-Skills und liebt die Natur. Mit ihm ist man sicher unterwegs – denn er kann Fährten lesen, Feuer machen und im Notfall sogar ein Zelt aus Ästen bauen. Lieber pennt er aber im Expeditinsmobil. Sollte jemals eine Zombie-Apokalypse anbrechen, ist man bei ihm an Bord richtig.

Sein Fahrzeug: Unimog Puccino – das ultimative Männerspielzeug

Ingolf Pompe Das Fahrzeug ist für lange, unabhängige Reisen bestens gerüstet: Der Unimog-Ausbau von Wheel24.



Warum perfekt?

Allradantrieb & Geländetauglichkeit – weil normale Straßen langweilig sind.

– weil normale Straßen langweilig sind. Expeditionsausbau mit Dachzelt – für Nächte unter Sternen.

– für Nächte unter Sternen. Stauraum für Survival-Ausrüstung – denn der Abenteurer reist nicht ohne Axt, Taschenmesser und Notfall-Ration. Hier erfahren Sie alles über den Wheel24 Unimog Puccino.

Tipp: Ein Wasserfilter und ein Solarpanel sind Pflicht – denn der Abenteurer braucht keine Steckdose.

4. Der Bike-Buddy Sportlich, gesundheitsbewusst, ausdauernd: Er braucht Platz für sein Gravel-Bike, Mountainbike oder Trekkingrad. Wer mit ihm unterwegs ist, darf sich auf schweißtreibende Touren und entspannende Wadenmassagen freuen. Er ist der geborene Athlet und weiß, wie man Protein-Porridge zum Frühstück zaubert.

Sein Fahrzeug: VanMe Niffler – für bis zu 4 Fahrräder

VanMe Der VanMe Niffler kommt mit großer Fahrradgarage und coolem Licht-Design im Innenraum.

Warum perfekt?

Innenraum für Fahrräder – weil ein Bike auf dem Dach bei Regen einfach doof ist.

– weil ein Bike auf dem Dach bei Regen einfach doof ist. Kompakte Küche für Protein-Shakes – denn der Bike-Buddy reist nicht ohne seine Ernährungsphilosophie.

– denn der Bike-Buddy reist nicht ohne seine Ernährungsphilosophie. Dusche an Bord – weil nach der Tour eine Erfrischung einfach gut tut. Hier erfahren Sie alles über den VanMe Niffler.

Alternative: ein günstiger Campingbus mit Heckgarage

Tipp: Wer keinen Camper mit Fahrradgarage fährt, für den ist ein Fahrradträger für die Heckklappe Pflicht.

5. Der Tekkie Digitaler Mastermind, technikbegeistert, beschützend: Er weiß alles über Block-Chains, Starlink und digitale Sicherheit – und wer mit ihm unterwegs ist, hat immer WLAN. Er baut Firewalls gegen Cyber-Angriffe und sorgt dafür, dass Netflix auch in der Wüste läuft. Außer er beschließt, dass Downtime ist: Let's get down to business.

Sein Fahrzeug: Hymer Black Line (mit App-Steuerung) oder Dovra-Rig (Luxus-Camper mit WLAN)

Dovra Zurückhaltend, aber voller Technik: die neue Baureihe Rig-S von Dovra.



Warum perfekt?

Starlink-Anschluss – weil ohne Internet kein modernes Camping geht.

– weil ohne Internet kein modernes Camping geht. Smart-Home-Steuerung – für Licht, Heizung und Kühlschrank per App.

– für Licht, Heizung und Kühlschrank per App. Solarpanel & Powerstation – denn der Tekkie braucht Strom, aber keine Steckdose. Hier erfahren Sie alles über die Hymer Black Line und den Dovra Rig.

Tipp: Ein mobiler LTE-Router ist Pflicht – denn der Tekkie reist nicht ohne Backup-Internet.

6. Das Daddy-Mobil Der Fels in der Brandung: Er ist der geborene Zuhörer, trägt Mental Load mit Leichtigkeit und sorgt dafür, dass alle Mitreisenden ein kuscheliges Plätzchen finden. Mit ihm wird Familienurlaub zum Abenteuer – und die Person an seiner Seite darf sich auf den Ehrenplatz an seiner starken Schulter freuen.

Sein Fahrzeug: Hip Campers 4Family – neu & stylisch

Bernd Thissen Der 4Family basiert auf einem Mercedes Sprinter mit Alko-Leichtrahmen.



Warum perfekt?

Platz für die ganze Familie – weil kein Kind auf dem Boden schlafen sollte.

– weil kein Kind auf dem Boden schlafen sollte. Großes Doppelbett für die Eltern – denn Romantik muss auch im Urlaub sein.

– denn Romantik muss auch im Urlaub sein. Kinderfreundliche Ausstattung – mit Sicherheitsgurten, Spielbereich und kindgerechter Küche. Hier erfahren Sie alles über den Hip Campers 4Family

Tipp: Ein zusätzlicher Stauraum für Spielzeug ist Pflicht – denn das Daddy-Mobil reist nicht ohne Unterhaltungsprogramm.

7. Der Senior-Chef Weisheit, Gelassenheit, Lebenserfahrung: Er hat alles schon einmal gesehen und weiß, wie man mit Gelassenheit durchs Leben geht. Wer einen guten Rat braucht, sollte ihn fragen – denn er mansplaint nicht ungefragt, sondern gibt kluge Tipps aus Erfahrung.

Sein Fahrzeug: Itineo Famili JC 740 – vollintegriertes Wohnmobil

Dominic Vierneisel Der Itineo fährt sich spurtreu, ausreichend stabil und unkompliziert.



Warum perfekt?

Komfortable Ausstattung – weil der Senior-Chef keine Kompromisse bei Bequemlichkeit macht.

– weil der Senior-Chef keine Kompromisse bei Bequemlichkeit macht. Gute Übersicht beim Fahren – denn Sicherheit geht vor.

– denn Sicherheit geht vor. Platz für Enkelkinder – weil Familie immer willkommen ist. Hier erfahren Sie alles über den Itineo Famili JC 740

Alternativen: in jeder Fahrzeugklasse gibt's Senioren-gerechte Camper

Tipp: Ein bequemer Fahrersitz mit Massagefunktion ist Pflicht – denn der Senior-Chef reist nicht ohne Luxus.