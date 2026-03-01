Campingbusse für Alleinreisende: So sind Frauen beim Solo-Camping sicher unterwegs

Allein zu reisen heißt das Fahrzeug ganz nach seinen Befürfnissen auszusuchen. Wer solo unterwegs ist, benötigt selten ein Raumwunder auf Rädern. Meistens reicht ein kompakter Campingbus aus, der sich leicht fahren, unauffällig parken und auch in Städten oder auf schmalen Passstraßen entspannt manövrieren lässt. Gleichzeitig ist für viele alleinreisende Frauen ein Punkt wichtiger als Fahrzeugmaße: das Sicherheitsgefühl. Und das hängt nicht nur vom Stellplatz ab, sondern auch davon, wie "innen" das Leben im Camper funktioniert. In klassischen Campervans in Bulli-Größen verlagern sich Kochen, Umziehen oder auch nur das schnelle Verstauen von Dingen häufiger nach draußen. Doch wer sich abends auf einem Parkplatz oder an einem einsamen Spot nicht wohlfühlt, wünscht sich einen Grundriss, der mehr Alltag hinter verschlossenen Türen erlaubt.

Was muss der Camper können? Genau hier setzt die Fahrzeugwahl an: Wie autark muss der Camper sein, wie viel möchte man im Innenraum erledigen können – und was muss mit? Ein Hund braucht einen Liegeplatz und möglichst rutschfeste Wege, ein Fahrrad entweder eine sichere Innen- oder Hecklösung (und damit Stauraum), und wer oft frei steht, profitiert von fester Toilette oder zumindest einer diskreten Notfall-Lösung. Dazu kommen ganz praktische Fragen, die Solo-Reisenden besonders helfen: Lässt sich vom Fahrersitz aus schnell nach hinten wechseln? Sind Schiebetür und Hecktüren gut gesichert? Gibt es genug Stauraum, damit nichts sichtbar herumliegt? Am Ende geht es weniger um "größer ist besser" – sondern um den Camper, der sich wie ein geschützter, einfacher Rückzugsort anfühlt, ohne beim Fahren und Parken zur Belastung zu werden.

Eine Auswahl an Campingbussen für Alleinreisende (Frauen):

Globe-Traveller Falcon XS

Der Globe-Traveller Falcon XS nutzt den VW Crafter (5,99 Meter) für einen Grundriss, der Solo-Reisenden viel "Innenleben" gibt: Die längs eingebaute Schlaf-Sitzbank rückt weit nach vorn, das Bett endet am Fahrersitz – dadurch bleibt der Mittelraum offen und wirkt eher wie eine kleine Lounge als wie ein enger Gang. Globe-Traveller positioniert den Ausbau dabei ausdrücklich für alleinreisende Frauen, häufig mit Hund, und setzt auf ein Konzept, bei dem Kochen, Umziehen und Zurückziehen möglichst oft im Fahrzeug funktionieren. Der besondere Gag: eine Weinschublade.

Auffällig ist auch die umgezogene Küche: Statt im Schiebetürbereich sitzt sie im Heck auf der Fahrerseite. Das sorgt im Einstiegsbereich für mehr freie Fläche und reduziert das "Draußen-Kochen-Müssen", das viele Minicamper mit sich bringen. Für kurze Stopps ergänzt Globe-Traveller das Setup mit einem kleinen Außen-Klapptisch an der Küchenzeile.

Basis: VW Crafter, 2,0 TDI 177 HP 4Motion AT

VW Crafter, 2,0 TDI 177 HP 4Motion AT Personen: 2

2 zulässiges Gesamtgewicht: 3,5 t

3,5 t Länge/Breite/Höhe: 5,99/2,04/2,93 m

5,99/2,04/2,93 m Preis: ab ca. 100.000 Euro Rocket One S

Der Rocket One S setzt auf einen kompakten Grundriss mit festem Querbett im Heck. Unter dem Bett bleibt Stauraum, der über die Hecktüren erreichbar ist. Direkt davor sitzt die Küchenzeile in L-Form: Zweiflammiger Kocher, Spüle und Arbeitsfläche liegen so, dass man im Innenraum kochen kann, ohne den Durchgang komplett zu blockieren. Hängeschränke und seitliche Staufächer ergänzen das Setup; ein Vorhang trennt den Wohnraum zum Fahrerhaus ab.

Im Mittelgang nutzt Rocket Camper ein ausziehbares Modul/Box-Element als zusätzliche Nutzfläche (je nach Nutzung z. B. für Stauraum oder als Funktionsmodul). Airlineschienen im Boden erlauben Ladungssicherung und flexible Nutzung der freien Fläche – praktisch, wenn Solo-Reisende Hundebox, Sportequipment oder zusätzliche Taschen schnell und sicher unterbringen wollen. Insgesamt sind 2, mit Aufstelldach sogar bis 4 Sitz- und Schlafplätze vorgesehen.

Basis: Fiat Ducato

Fiat Ducato Länge/Breite/Höhe: 5,40/2,04/2,59 m

5,40/2,04/2,59 m Zulässiges Gesamtgewicht: 3,5 t

3,5 t Personen: 2 (+2)

2 (+2) Preis: ab 73.440 Euro

Freedo M 684

Der Freedo M 684 richtet sich an aktive Reisende, die Sportequipment mitnehmen und trotzdem einen vollwertigen Innenraum nutzen wollen. Im Heck stehen zwei Längs-Einzelbetten, die sich zu einer großen Liegefläche kombinieren lassen. Für Alleinreisende steckt hier ein klarer Praxisvorteil: Ein Bett bleibt dauerhaft als Schlafplatz, das Zweite lässt sich tagsüber als "Liegewiese" nutzen – zum Lesen, Ausstrecken oder als Ablagefläche, ohne dass man jeden Abend erst umbauen muss. Durch den erhöhten Bettaufbau entsteht darunter ein großer Stauraum, der auch für Fahrräder und weiteres Sportzeug gedacht ist.

Vor den Betten sitzt auf der Fahrerseite eine Dinette für zwei. Das Bad liegt ungewöhnlich direkt hinter dem Fahrersitz und vor der Dinette und funktioniert als komplette Duschkabine (Klappwaschbecken, Toilette, Duschbrause). Gegenüber zieht sich auf der Beifahrerseite eine lange Küchenzeile entlang, dazu kommen Dachstauschränke auf beiden Seiten. Der Freedo eignet sich gut als Ganzjahresfahrzeug, da Abwasser und Co. isoliert im Doppelboden liegen.

Basis: Fiat Ducato

Fiat Ducato Länge/Breite/Höhe: 6,36/2,10/2,64 m

6,36/2,10/2,64 m Zulässiges Gesamtgewicht: 3,5 t

3,5 t Personen: 2 (+1)

2 (+1) Preis: ab 91.630 Euro BS Campwerk Renault Master

Und wer es schicker und individueller mag, kann sich bei BS Campwerk einen Transporter, wie den Renault Master, ausbauen lassen. BS Camperwerk setzt bei diesem Ausbau zwar auf das vertraute Kastenwagen-Rezept (Sitzgruppe vorn, Küche und Bad in der Mitte, Schlafen im Heck), verpasst dem Innenraum aber eine klare Japandi-Handschrift: helle Holzflächen, reduzierte Formen, dunkler Filz als Wandverkleidung und eine helle Holzdecke mit integrierten LED-Spots. Push-Lock-Verschlüsse statt sichtbarer Griffe und schwarze Acrylfenster (innen mit Sicht- und Insektenschutz) halten den Look konsequent ruhig und "aus einem Guss".

Im Heck stehen zwei Längsbetten (links 195 cm, rechts 185 cm), die zusammen fast zwei Meter Breite ergeben. Vorn bleibt die Sitzgruppe schlank und funktional; der Echtholztisch klappt längs zusammen und schafft mehr Bewegungsraum. In der Mitte kombiniert die Küchenzeile zwei Gaskochstellen und Spüle unter einer Glasabdeckung; die Arbeitsfläche in heller "Bootsplankenoptik" passt zum Design, dazu kommt ein halbhoher Kühlschrank, der beidseitig zu öffnen ist. Gegenüber sitzt das Bad mit Dusche, WC und Klappwaschbecken – optisch mit schwarzen Flächen und Spiegel mit Holzrahmen, plus Oberschrank und schmale Ablagen. Technisch ist das Paket auf Autarkie ausgelegt (Truma Combi D6 Dieselheizung mit App-Steuerung/iNet X, 100 Ah Lithium mit Bluetooth, Ladebooster/Ladegerät, 230-V-Einspeisung, dimmbare LEDs, USB, Außendusche); Solaranlage, TV oder Internet-Antenne gehen optional. Der Ausbau kommt aus einer Manufaktur (keine Serie), kostet ab rund 32.000 Euro ohne Basisfahrzeug, Wartezeit: vier bis sechs Monate.

Basis: Individuell, neu oder gebraucht

Individuell, neu oder gebraucht Preis: Ausbau ab 32.000 Euro Größer geht immer Unsere Auswahl umfasst hauptsächlich Campingbusse, da sie für uns die praktikabelste Gattung der Freizeitfahrzeuge für alleinreisende Frauen darstellen. Wer allerdings mehr Platz wünscht, ob im Wohnraum oder Stauraum, findet sicher unter den Teilintegrierten, Integrierten oder Alkoven auch ein passendes Campingfahrzeug.

Wer autark mit dem Campingbus steht, könnte im Notfall schnell auf den Fahrersitz wechseln und losfahren. Das geht natürlich meist auch mit größeren Wohnmobilen. Mit dem Campingbus campt es sich allerdings etwas unauffälliger, falls Käuferinnen darauf Wert legen.

Weitere Kriterien für Alleinreisende

Diese Kriterien im Camper können weiteren Komfort und ein besseres Sicherheitsgefühl bringen:

Bad-/Toilettenlösung: festes Bad oder zumindest eine integrierbare, schnell nutzbare Toilettenlösung; wichtig für späte Ankunft, schlechtes Wetter oder wenn man nachts nicht raus will.

festes Bad oder zumindest eine integrierbare, schnell nutzbare Toilettenlösung; wichtig für späte Ankunft, schlechtes Wetter oder wenn man nachts nicht raus will. Stauraumlogik (Ordnung = Sicherheit): genug Schrank-/Fachvolumen, damit nichts sichtbar herumliegt; "alles hat seinen Platz" reduziert Stress und macht das Fahrzeug unauffälliger.

genug Schrank-/Fachvolumen, damit nichts sichtbar herumliegt; "alles hat seinen Platz" reduziert Stress und macht das Fahrzeug unauffälliger. Sichere Zugänge & Verriegelung: gute Zentralverriegelung, Zusatzsicherungen an Schiebe-/Hecktür, von innen erreichbare Bedienelemente, Außenbeleuchtung.

gute Zentralverriegelung, Zusatzsicherungen an Schiebe-/Hecktür, von innen erreichbare Bedienelemente, Außenbeleuchtung. Sichtschutz & Diskretion: getönte Scheiben, Vorhänge/Plissees, Lichtmanagement (innen hell, außen dunkel).

getönte Scheiben, Vorhänge/Plissees, Lichtmanagement (innen hell, außen dunkel). Fenster: Rahmenfenster versprechen etwas mehr Sicherheit, lassen sich weniger einfach aufbrechen.