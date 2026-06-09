Adria Twin Campingbusse 2027: Sind die Preise tatsächlich gesunken?

Adria hat die Campingbus-Baureihen namens "Twin" für 2027 überarbeitet – mehr Komfort, bessere Ausstattung, klarere Modellstruktur. Doch was bedeutet das für den Geldbeutel? Die Grundpreise sind gesunken, aber wer genau hinschaut, merkt schnell: Günstiger wird der Van nicht unbedingt. Denn hinter den niedrigeren Einstiegspreisen verstecken sich einige Tricks, die den Gesamtpreis am Ende doch teurer werden lassen.

Größte Neuerung: Die Modellvarianten "Sport" und "All-In" fallen weg. Aus den bisherigen "TwinTwin"-Modellen wird der Twin Select, der Twin Supreme bleibt als Premiumvariante, und der Supertwin auf Mercedes-Basis rundet das Angebot nach oben ab.

Die Editions-Modelle bleiben erhalten. Die All-in-Ausstattung findet sich in einem Paket wieder. Stabil und gleich zum Vorjahr bleibt die Auswahl an Grundrissen. Einen davon stellen wir hier näher vor.

Adria Twin Supreme 640 SGX Wir hatten bereits die Gelegenheit, uns den neuen Twin Supreme 640 SGX anzuschauen. Die neue Außengrafik ist zurückhaltender als bei den Vorgängermodellen, die Linien sind klarer, und das Fahrzeug wirkt weniger "beklebt".

Sophia Pfisterer Richtig viel Licht und Luft gibt's mit der Kombi Dachfenster und Panorama-Dachfenster.

Das Panoramadachfenster über dem Fahrerhaus – ein Markenzeichen von Adria – ist serienmäßig an Bord und sorgt für mehr Helligkeit im Innenraum.

Vor allem, wer das optionale Aufstelldach dazubestellt, bekommt durch das Panoramafenster mehr Tageslicht für die Sitzgruppe, da hier das Dachfenster wegfällt.

Das Bett im Dach kommt mit einem neuen Schwenkmechanismus und schafft einen zusätzlichen Schlafplatz mit 2,00 x 1,20 Metern Breite. Das Aufstelldach ist für ausgewählte und längere Twin-Modelle ab 6.899 Euro verfügbar.

Sophia Pfisterer Das Bett im 640 SGX kann via Knopfdruck hoch- oder runtergefahren werden - so entsteht genug Platz in der Heckgarage für Fahrräder oder anderes Sperriges.

Im 640 SGX hat Adria die Polsterteile des elektrischen Hubbetts außerdem so verbessert, dass die Liegefläche die gesamte Fahrzeugbreite ausnutzt. Der Lattenrost ist ebenfalls optimiert, genauso wie Details, zu denen unter anderem ein Klopapierhalter gehört, der verstaubare Tisch und die schiebbare Absperrung für die Heckgarage unter dem Bett.

Verbesserte Ausstattung, aber verbesserte Preise? Die 100-Ah-Lithium-Batterie ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Sie ermöglicht längere Aufenthalte ohne Landstrom, auch wenn die Kapazität für mehrtägige Trips ohne Sonne knapp bemessen ist. Wer autark unterwegs sein will, sollte über die optionale zweite Batterie nachdenken.

Die serienmäßige Dieselheizung (Webasto im 640 SGX) ist eine sinnvolle Lösung für Wintercamper. Die optionale Alde-Fußbodenheizung ist zwar teuer, aber wer viel in kalten Regionen unterwegs ist, wird sie zu schätzen wissen.

Sophia Pfisterer Das Bad ist ebenfalls modern gestaltet.

Auf den ersten Blick wirkt der Twin Supreme 640 SGX wie ein echter Fortschritt: neues Design, serienmäßige Lithium-Batterie, bessere Heizung. Doch der Preisvergleich zeigt: Wer die gleiche Ausstattung wie 2026 will, zahlt drauf:

2026 gab es den Twin All-in 640 SGX für 61.490 Euro – mit Citroën Jumper-Basis, 140 PS und einer Ausstattung, die heute extra kostet.

gab es den für – mit Citroën Jumper-Basis, 140 PS und einer Ausstattung, die heute extra kostet. 2027 startet der Twin Select 640 bei 59.299 Euro, mit derselben Basis und Motorisierung. Will man dieselbe Ausstattung haben, schlägt das "All-in Paket" mit 4.999 Euro zu Buche. Darin sind essenzielle Ausstattung wie eine Falt-Verdunkelung fürs Fahrerhaus, ein isolierter und beheizbarer Abwassertank und eine Radio-Vorbereitung. Wer also ein ähnliches Niveau halten will wie im Vorjahr, zahlt am Ende fast 3.000 Euro mehr. Die Twin-Campingbusse locken mit günstigen Grundpreisen Adria wirbt fürs Modelljahr 2027 teilweise mit niedrigeren Einstiegspreisen als im Vorjahr. Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich: Nicht alles ist, wie es scheint.

Twin Edition: 2026 kostete die Edition 75.790 Euro mit 180 PS . 2027 liegt der Preis bei 75.399 Euro – scheinbar günstiger. Doch jetzt sind nur noch 160 PS serienmäßig . Wer die gleiche Leistung will, muss draufzahlen.

2026 kostete die Edition mit . 2027 liegt der Preis bei – scheinbar günstiger. Doch jetzt sind . Wer die gleiche Leistung will, muss draufzahlen. Supertwin auf Mercedes-Basis: Hier wird es deutlich teurer. Der 600 SPB kostet 2027 128.299 Euro – 4.809 Euro mehr als im Vorjahr. Dafür gibt es zwar mehr Ausstattung, aber der Preissprung ist spürbar.

Sophia Pfisterer Adria baut Campingbusse auf Basis des Mercedes Sprinter, Fiat Ducato oder wie hier zu sehen für die günstigste Version: auf dem Citroën Jumper.

Für wen lohnt sich welches Modell?

Das verkürzte Modellprogramm für die Twin-Campingbusse erleichtert die Auswahl – auch wenn die Unterschiede zwischen Select und Supreme mitunter klein ausfallen.

Adria Twin Select: Wer einen günstigen Einstieg sucht und bereit ist, auf Komfort zu verzichten oder nachzurüsten. Das "All-In Paket" ist sinnvoll, aber teuer. Grundpreis: ab 54.499 Euro.

Wer einen günstigen Einstieg sucht und bereit ist, auf Komfort zu verzichten oder nachzurüsten. Das "All-In Paket" ist sinnvoll, aber teuer. Grundpreis: Adria Twin Supreme: Die beste Wahl für die meisten Kaufinteressenten. Hier stimmt die Ausstattung, und das optionale Aufstelldach macht den Van flexibler. Allerdings ist der Preis nicht ohne – wer viel und lange unterwegs ist, sollte über eine zweite Batterie nachdenken. Grundpreis: ab 65.299 Euro.

Die beste Wahl für die meisten Kaufinteressenten. Hier stimmt die Ausstattung, und das optionale Aufstelldach macht den Van flexibler. Allerdings ist der Preis nicht ohne – wer viel und lange unterwegs ist, sollte über eine zweite Batterie nachdenken. Grundpreis: Adria Twin Edition : Diese Editions-Modelle auf Basis der Supreme-Modelle bringen eine stärkere Motorisierung und Leichtmetallfelgen mit. Außerdem erhalten sie unter anderem Teile des All-In-Pakets, eine Solar-Anlage und eine Markise. Grundpreis ab 75.399 Euro.

: Diese Editions-Modelle auf Basis der Supreme-Modelle bringen eine stärkere Motorisierung und Leichtmetallfelgen mit. Außerdem erhalten sie unter anderem Teile des All-In-Pakets, eine Solar-Anlage und eine Markise. Grundpreis Adria Supertwin: Wer keine Kompromisse machen will und bereit ist, dafür tief in die Tasche zu greifen. Das Mercedes-Chassis ist hochwertig, aber nicht alle brauchen Allrad. Optional für 2027 ist ein Heckantrieb verfügbar. Grundpreis: ab 128.299 Euro.