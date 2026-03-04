Warum es im Campingurlaub knallt – und 6 Fragen, die helfen, Streit zu verhindern

Am Internationalen Frauentag geht es um Gleichberechtigung. Doch die beginnt nicht erst in den Chefetagen oder Parlamenten – sondern insbesondere da, wo der Alltag zum Stillstand kommen soll: im Urlaub zwischen Campervans, Wohnwagen, Vorzelten und Packlisten.

Gerade im Urlaub, von dem man sich Erholung erwartet, bleibt die Organisation, Planung und Care-Arbeit oft unverändert an einer Person hängen – und die Entlastung, die man sich erhofft hatte, bleibt aus. Meist ist das die Partnerin – doch das muss nicht so sein. Wenn Aufgaben und Verantwortung fair verteilt werden, profitieren am Ende alle: der Urlaub läuft entspannter, die Stimmung bleibt besser und jeder kann wirklich abschalten.

Mental Load und Care-Arbeit – warum Sie diese Begriffe kennen sollten Was dabei oft unsichtbar bleibt, hat einen Namen: Mental Load. Neben dem Mental Load spielt ein zweiter Begriff eine zentrale Rolle: Care-Arbeit.

Mental Load Gemeint ist das ständige Mitdenken, Planen und Erinnern – die innere Projektleitung, die im Hintergrund läuft. Die Paartherapeutin Dagmar Kieselbach beschreibt es so: "Mental Load ist wie eine Tab-Leiste im Browser – nur dass der Browser der Kopf ist." Wer diese "Tabs" hauptsächlich offen hat, und für die andere Person mitdenken muss, trägt die Hauptlast des Mental Load. Care-Arbeit Das ist die konkrete Sorgearbeit im Alltag – und im Urlaub. Die spielt vor allem im Familienurlaub eine Rolle: Kinder versorgen, trösten, Streit schlichten, an die Verpflegung denken etc. Auch sie trägt zum Mental Load bei und ist meist immer noch hauptsächlich bei den Frauen aufgehängt.

Wie kommt es zum Ungleichgewicht beim Mental Load im Urlaub? Ein Ungleichgewicht beim Mental Load entsteht selten durch bösen Willen. Häufig beginnt es mit Zuschreibungen wie: "Du bist einfach strukturierter" oder "Du denkst einfach besser an alles".

Solche Sätze wirken wertschätzend. Tatsächlich machen sie Aufgaben und Zuständigkeiten aber zu einer Frage der Persönlichkeit – und lasten einer Person die ganze Verantwortung auf. Solche Schieflagen können im Urlaub zum Pulverfass werden.

6 Fragen + Tipps gegen Überlastung im Campingurlaub

Wir haben die Paartherapeutin Dagmar Kieselbach und ihren Kollegen und Partner Thomas Hallet zu Mental Load und Care-Arbeit im Urlaub befragt – und die wichtigsten Tipps für Sie zusammengefasst.

1. Wie äußert sich Mental Load? Woran merken Betroffene, dass Organisation und Verantwortung ungleich verteilt sind?

Mental Load zeigt sich weniger an der Anzahl der Aufgaben – sondern daran, wer die Verantwortung trägt.

Typische Anzeichen für mehr Mental Load im Urlaub:

Eine Person plant und koordiniert automatisch – die andere wartet eher ab und lässt sich Aufgaben zuweisen. Eine weiß, wo alles ist und was als Nächstes ansteht. Die andere Person muss nachfragen. Eine Person kann erst entspannen, wenn alles geregelt ist. Die andere sofort. Eine denkt voraus ("Haben wir Regenjacken?", "Reicht das Essen bis morgen?"), während die andere Person im Moment bleibt und auf eine Aufgabe wartet. Entscheidend ist nicht unbedingt, wer mehr macht – sondern wer dauerhaft mitdenkt.

Ein einfacher Selbsttest: Wer würde merken, wenn etwas Wichtiges fehlt? Und wer würde erst reagieren, wenn es der anderen Person auffällt? Wenn die Antwort immer dieselbe Person ist, liegt wahrscheinlich ein Ungleichgewicht vor.

2. Viele freuen sich auf den Urlaub – und geraten trotzdem gerade dort in Konflikte. Warum werden Beziehungsdynamiken auf Reisen oft besonders sichtbar?

Ein Campingurlaub wirkt wie eine Beziehung im Brennglas. Zu Hause puffern Routinen vieles ab. Im Urlaub fallen diese Routinen weg – und dann zeigt sich deutlich: Wer entscheidet? Wer organisiert? Wer braucht eher Struktur, wer eher Spontanität?

Dazu kommen weniger Raum, mehr Nähe und mehr gemeinsame Zeit. Und Nähe verstärkt alles: Wenn es gut läuft, wachsen Zärtlichkeit und Verbundenheit. Wenn es schwierig ist, treten Frust und Konflikte schneller zutage.

3. Bei Urlaub denkt man an "Entlastung". Warum erleben besonders Frauen stattdessen oft eine Fortsetzung oder sogar Verschärfung der Care-Arbeit aus dem Alltag?

Häufig wechselt im Urlaub nur der Ort – nicht aber die Zuständigkeit.

Viele Frauen beschreiben es so: "Ich sitze am Meer, aber ich weiß trotzdem, wer wann Sonnencreme braucht, wo die Badeschuhe sind und wann wir losmüssen."

Care-Arbeit pausiert nicht automatisch, nur weil man sich an einem schönen Ort befindet. Planung, Mitdenken und Koordinieren laufen im Hintergrund weiter.

Gerade beim Camping steigt der Organisationsbedarf zusätzlich: Es muss improvisiert, abgestimmt und flexibel reagiert werden. Wenn die Verantwortung ohnehin ungleich verteilt ist, wird sie unter diesen Bedingungen eher intensiver als weniger.

4. Welche Gespräche sollten Paare idealerweise vor dem Urlaub führen? Gibt es bewährte Methoden, um Verantwortung im Urlaub gerechter zu verteilen?

Bevor es um Packlisten oder Routen geht, empfehlen die TherapeutInnen ein anderes Gespräch – etwa 30 Minuten, bewusst und ohne Ablenkung.

Drei Fragen stehen dabei im Mittelpunkt:

Was bedeutet Erholung für dich?

Was könnte dich im Urlaub stressen?

Was wünschst du dir für dich – und für uns? Erst im zweiten Schritt geht es um die Aufgabenverteilung. Entscheidend ist dabei ein klares Prinzip: Zuständigkeiten möglichst vollständig übertragen – inklusive Mitdenken.

Kieselbach und Hallet nennen das "Päckchen" definieren und verteilen. Wer ein Päckchen übernimmt, trägt die Verantwortung dafür. Die andere Person hält sich bewusst heraus – sonst bleibt die mentale Hauptlast doch wieder bei einer Person.

5. Viele zögern, ihre Überlastung anzusprechen, um "die Stimmung nicht zu verderben". Wie kann Kommunikation gelingen, ohne dass sie als Vorwurf verstanden wird?

Unausgesprochene Frustration belastet die Stimmung meist stärker als ein ehrliches Gespräch. Wer dauerhaft überlastet ist, sendet das ohnehin – durch Gereiztheit, Rückzug oder kurze Antworten. Der entscheidende Unterschied liegt im Ton: Nicht Vorwurf, sondern Selbstmitteilung ist hier der Schlüssel.

Statt "Immer muss ich alles alleine machen!", sollten Sie es mit einer dieser Versionen versuchen:

"Ich merke, dass ich gerade nicht richtig abschalten kann."

"Ich bin innerlich noch ständig am Planen."

"Bei mir sind gerade viele Tabs offen. Könntest du drei davon übernehmen?" Hilfreich ist eine einfache Struktur:

1. Beobachtung: "Mir fällt auf, dass ich dauernd an Essen, Packen und die Kinder denke."

2. Gefühl/Wirkung: "Das macht mich unruhig, ich kann kaum entspannen."

3. Konkrete Bitte: "Kannst du ab heute das Küchen-Päckchen übernehmen?"

Wichtig ist dabei Klarheit. Vage Wünsche ("Ich bräuchte mehr Hilfe") führen oft zu Missverständnissen. Konkrete Zuständigkeiten entlasten beide Seiten.

6. Ist es wichtig, dass die Paarzeit im Familienurlaub nicht zu kurz kommt – oder spielt das eine untergeordnete Rolle?

Paarzeit spielt keine Nebenrolle. "Sie ist der Beziehungs-Akku", sagen unsere ExpertInnen Dagmar Kieselbach und Thomas Hallet – und gerade im Urlaub lasse er sich oft besser aufladen als im Alltag.

Familienurlaub ist wertvoll. Doch Paare sind nicht nur Organisationsteam und Eltern. Wenn sich alles um Ablauf, Kinderprogramm und To-do-Listen dreht, gerät die Partnerschaft schnell in den Hintergrund.

Deshalb empfehlen die TherapeutInnen, Paarzeit bewusst einzuplanen – niedrigschwellig und realistisch.

Zum Beispiel:

morgens zehn Minuten Kaffee zu zweit, bevor der Trubel beginnt

ein kurzer Spaziergang über den Campingplatz

abends ein Getränk im Campingstuhl, wenn die Kinder im Bett sind – ohne Handy, dafür mit echten Gesprächen Kleine, regelmäßige Momente wirken oft stärker als seltene große Gesten.