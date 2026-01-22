Muss so viel Luxus sein? Expeditionsmobil mit Kücheninsel,Siebträger & Waschmaschine

Expedition ins Unbekannte? Ja, aber bitte in luxuriös. Auf der CMT 2026 in Stuttgart zieht ein Fahrzeug viele Blicke auf sich: Der RB Expedition Fennek 6×6 gilt als teuerster Camper der Messe und verbindet extreme Geländegängigkeit mit einer luxuriösen Innenausstattung.

Fennek heißt der Wüstenfuchs und in Wüsten fühlt sich das Expeditionsmobil wohl. RB Expedition fertigt das Expeditionsmobil mit präziser Manufakturarbeit für höchste Ansprüche in Deutschland.

Basis & Technik – Offroad‑Transporter mit Wohnraum Der RB Expedition baut den Fennek auf dem MAN TGS 33.520 6×6 auf, einem robusten Dreiachser mit Allradantrieb und 520 PS starkem Dieselmotor. Mit einer Länge von rund 9,95 Meter, einer Höhe von 3,85 Meter und einem zulässigen Gesamtgewicht von 19 Tonnen bewegt sich das Fahrzeug in Sphären weit abseits der klassischen Wohnmobilbaureihen.

Das automatisierte Getriebe in Kombination mit Geländeuntersetzung, Retarder und Differenzialsperren auf allen Achsen sorgt für souveränen Vortrieb auf losem Untergrund, auch in schwierigem Terrain.

Innenraum – Luxus trifft Expedition Im Wohnbereich setzt RB Expedition auf eine Mischung aus hochwertiger Ausstattung und praktischen Lösungen:

großzügige U-Sitzgruppe im vorderen Bereich

eine Kücheninsel mit verstecktem Induktionskochfeld und Durchladefunktion

hochwertige Geräte wie Ofen, Espressomaschine, großer Kühlschrank mit Gefrierfach

vollausstattung inklusive umfangreicher Stauräume Vom Wohnraum können die Insassen auch nach vorne ins Fahrerhaus klettern. Damit es noch gemütlicher wird, können die Camperinnen und Camper diesen Durchgang verschließen und mit zusätzlichen Poolstern eine große U‑förmige Sitzgruppe aufbauen.

Gourmetküche im Wohnmobil

Philip Teleu Die Kücheninsel ist das wahre Highlight im RB Expedition Fennek.

Das Herzstück des Wohnraums ist die schicke Küche mit Kücheninsel. Praktisch: Die Besteckschublade fährt zu beiden Seiten heraus. So hat man sowohl beim Kochen, als auch beim Tischdecken schnellen Zugriff auf alles. Verriegelt werden die Schubladen und Schränke zentral über ein Bedienpanel.

Neben hochwertigen Miele-Küchengeräten, wie dem 267 Liter großen Kühlschrank, hat es sogar noch Platz für die Siebträgermaschine. Die Prioritäten auf Reisen sind also klar: guter Kaffee und gutes Essen – und zwar hausgemacht.

Das quer eingebaute Bett im Heck erreicht man durch einen schmalen Flur. Die Liegefläche misst etwa 1,60 × 2,10 Meter und bietet damit Komfort wie zu Hause. Das Bad ist zur Messe als Demonstrationsversion ausgeführt und kann nach Wunsch des Käufers individuell konfiguriert werden. Eine Waschmaschine ist selbstverständlich auch verfügbar.

Autarkie & Technik – Unabhängigkeit ohne Kompromisse Für lange Reisen fernab von Versorgungsinfrastruktur sorgt ein Mastervolt‑Energiesystem mit Fernwartung, das aus zwei 230‑Ah‑Batterien bei 24 V, einer 2.100 Wp‑Solaranlage und einem 10.000‑W‑Wechselrichter besteht. Ergänzend fasst das Fahrzeug rund 900 l Wasser (500 l Frischwasser, 400 l Abwasser). Eine dieselbasierte Zentralheizung sorgt für Wärme in kalten Regionen.

Wintertauglichkeit wird unter anderem durch beheizte Abwasserleitungen sichergestellt, sodass das Fahrzeug auch in frostigen Regionen autark nutzbar bleibt.

Preis Offiziell kostet der RB Expedition 6×6 als Messemodell rund 1,57 Mio. Euro – damit ist er womöglich der teuerste Offroader auf der CMT 2026. Da es sich bei dem ausgestellten Fahrzeug um einen Vorführer handelt, lag der angebotene Preis zuletzt bei etwa 1,17 Mio. Euro.

RB Expedition Fennek: Daten und Preis Länge/Breite/Höhe: 9,95/2,50/3,70 m

9,95/2,50/3,70 m Zul. Gesamtgewicht: 33.000 kg

33.000 kg Basis: MAN TGS 33.520 6x6

MAN TGS 33.520 6x6 Preis: 1,57 mio. Euro