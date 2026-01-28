Wohnmobile für die Rente: 5 Modelle für Seniorinnen & Senioren

Ruhestand – das heißt für viele: endlich Zeit zum Reisen. Seniorinnen und Senioren entdecken das Wohnmobil als flexible und komfortable Urlaubsform. Doch: Nicht jedes Fahrzeug passt zu den Ansprüchen dieser Altersgruppe.

Gerade Grundriss und Innenraum entscheiden darüber, ob der Alltag unterwegs entspannt oder beschwerlich wird. Welche Wohnmobile sind besonders geeignet – und worauf kommt es wirklich an?

Wichtig ist es, das Traum-Mobil einmal zu besichtigen. Komme ich darin wirklich zurecht? Kann ich mich bequem darin bewegen? Schränke und Fächer sollten erreichbar sein und Bett und Bad bequem und gut zugänglich.