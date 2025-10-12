6 Campingbusse für Familien: Bis zu 5 Sitz- & Schlafplätze im Campervan

Familien mit drei Kindern, die einen Campingbus-Urlaub machen wollen, sind auf einen fünften Gurt- und Schlafplatz angewiesen. Beim beliebten Ducato und seinen Schwestermodellen als Basis realisieren einzelne Hersteller ganz unterschiedliche Grundrissansätze, um einen Fünf-Personen-Camper daraus zu machen. Die Konzepte basieren auf Fahrzeuglängen von 5,41 bis 6,36 Metern – zum Teil ist nicht einmal ein Aufstelldach nötig. Wir haben sechs Modelle unterschiedlicher Hersteller herausgesucht, die alle über mindestens fünf Sitz- und fünf Schlafplätze verfügen. Bei den meisten Modellen gibt es diese aber nur als buchbare Optionen, zum Beispiel über ein Hochdach für mehr Schlafplätze oder einbaubare Einzelsitze. Der Vorteil ist, dass man so die genaue Anzahl konfigurieren kann, aber gleichzeitig steigt der Preis des Fahrzeuges natürlich um mehrere hundert oder tausend Euro.