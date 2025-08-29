Dovra Rig S-610 und S-750: dezente Luxus-Campingbusse für schlappe 230.000 Euro

Mit der Rig-S Serie stellt schwedische Ausbauer Dovra eine neue Linie von Campingbussen vor, die für unabhängige Reisen abseits überfahrender Routen konzipiert wurde. Die Modelle RIG S-610 und RIG S-750 basieren auf der Mercedes-Benz Sprinter Plattform, wirken jedoch zurückhaltender als die bekannte Rig-X-Serie – ohne Abstriche bei Technik oder Komfort.

Zwei Grundrisse, ein Anspruch: kompromisslos reisen Ob 6,10 Meter oder 7,54 Meter Außenlänge – beide Modelle richten sich an Menschen, die Wert auf Autarkie und durchdachtes Design legen. Der S-610 ist etwas kompakter und agiler – konzipiert für engere Stellflächen, bietet der S-750 mehr Platz.

Rig S-610: Auf 6,10 Metern Länge bietet der kleinere Rig-S ein 1,97 mal 1,45 Meter großes Bett im Heck, darauf folgen Bad und Küche, die sich gegenüberstehen. Vorn steht eine typische Sitzgruppe mit Querbank.

Rig S-750: Der 7,54 Meter lange S-750 bietet ein Längsdoppelbett mit den Maßen 2,00 mal 1,65 Metern sowie deutlich mehr Platz. Vor allem die Küchenzeile ist deutlich länger und der Kühlschrank ist auf der gegenüberliegenden Seite neben einem Kleiderschrank eingebaut. Darauf folgt das kompakte Bad und vorn wieder die klassische Sitzgruppe.

Ausstattung: Viel Technik, wenig Kompromisse Zur umfangreichen Serienausstattung beider Modelle gehören:

Alde-Heizsystem wahlweise als Diesel- oder Gasvariante mit Free Flow Warmwasser

wahlweise als Diesel- oder Gasvariante mit Free Flow Warmwasser Truma Aventa Compact Klimaanlage – sorgt auch an heißen Tagen für angenehmes Innenklima

– sorgt auch an heißen Tagen für angenehmes Innenklima Victron Energiesystem mit 3000W-Wechselrichter und 400Ah Lithium-Batterien (2×200 Ah)

mit 3000W-Wechselrichter und 400Ah Lithium-Batterien (2×200 Ah) Solarpaket (400W) für autarkes Campen

für autarkes Campen Clesana wasserloses WC – hygienisch, geruchsfrei, ohne Chemie

– hygienisch, geruchsfrei, ohne Chemie WLAN mit interner und externer Antenne – ideal für Remote-Arbeiten

– ideal für Remote-Arbeiten Skandinavisches Interieur mit massiven Holzoberflächen, Metallbeschlägen und wahlweise Leder- oder Stoffpolsterung Fahrkomfort und Assistenzsysteme Beide Modelle setzen auf einen Mercedes Sprinter mit 2.0L Turbodiesel, 190 PS und 9G-Tronic Automatik. Moderne Fahrerassistenzsysteme wie Spurhalte-Assistent, Verkehrszeichenerkennung, 360°-Kamera und Distronic sorgen für ein sicheres Fahrgefühl – auch auf langen Strecken. Die optionalen Alko-Stützen und die Luftfederung hinten verbessern zusätzlich den Standkomfort auf unebenem Terrain.

Gasfrei unterwegs – auf Wunsch vollständig Ab Modelljahr 2026 können die Fahrzeuge vollständig gasfrei bestellt werden. In Kooperation mit Alde kommt eine neue Dieselheizung zum Einsatz, kombiniert mit einem Induktionskochfeld – ideal für alle, die auf fossile Brennstoffe verzichten möchten und maximale Autarkie suchen.

Preise und Optionen Der Grundpreis liegt bei 231.400 Euro (Rig S-610) bzw. 244.600 Euro (Rig S-750). Mit ausgewählter Sonderausstattung, wie Alko-Komponenten und Hecktürträgersystem, liegt der Demo-Fahrzeugpreis bei 249.250 Euro für den S-750.