HIP Campers 4Family: Neuer Familienmobil-Hersteller

Auf dem Caravan Salon 2025 in Düsseldorf feiert die Marke HIP Campers ihre Premiere – und das gleich mit einem besonderen Reisemobil, einem stylishen Integrierten. Der HIP 4Family ist das erste Modell des jungen Herstellers aus Bulgarien, das bei seinem Reisemobil besonders auf die Bedürfnisse reisender Familien eingehen möchte.

Gegründet 2022 von outdoorbegeisterten Eltern, möchte das Start-up den gängigen Marktansätzen etwas entgegensetzen: Statt einer klassischen Frontsitzgruppe bietet der Grundriss zwei separate Lounges (Halbdinette vorn, Rundsitzgruppe hinten) mit je einem Hubbett darüber. So erhalten Eltern wie Kinder eigene Rückzugsräume, und gleichzeitig bleibt ausreichend Platz für viele gemeinsame Stunden auf Reisen.

Kochen auf großem Terrain Die Küche ist groß angelegt, was sich vor allem in der riesigen Arbeitsfläche (125 x 60 Zentimeter) zeigt. Der 141-Liter-Kühlschrank, ein Zwei-Flammen-Kochfeld und viel Stauraum rüsten den Integrierten für Koch-Aufgaben.

Dass die Küchenzeile zur Markisenseite hin orientiert ist, ist Teil des Konzepts, so der Hersteller. Denn nicht zuletzt dank des großen Fensters in der Kochstelle entsteht eine visuelle Verbindung zum Außenbereich, wo sich die Reisenden bei schönem Wetter aufhalten.

Bernd Thissen Zwischen den beiden Schlaf- bzw. Wohnzimmern platzieren die Entwickler beifahrerseitig eine große Längsküche.



Stauraum für die ganze Familie Dank des Doppelbodens hat der Integrierte fürs Gepäck eine große Menge an Kapazitäten an Bord. Im 39 Zentimeter hohen Keller lassen sich bis zu 2780 Liter Gepäck verstauen, von Sportausrüstung bis zum Grill.

Im Innenraum vor der Hecksitzgruppe zeigt sich ein raumhoher Schrank mit vier großen Schubladen vielversprechend für jede Menge individuell nutzbaren Platz. Jedes Familienmitglied bekommt sein eigenes Fach.

In Sachen Zuladung sollte der HIP Campers 4Family wenig Probleme machen. Sein zulässiges Gesamtgewicht liegt bei 4,2 Tonnen.

Moderne Basis, viel Technik und Autarkie Aufgebaut ist der Integrierte stets auf einem Mercedes-Benz-Sprinter mit Alko-Leichtbauchassis. Wahlweise gibt es den 415 CDI mit 150 PS oder den 417 CDI mit 170 PS. Moderne Assistenzsysteme wie Spurhalte-, Notbrems- und Totwinkelassistent gehören ebenso dazu wie LED-Beleuchtung, MBUX-Multimediasystem und zahlreiche USB- sowie 230-Volt-Anschlüsse.

Die Bordtechnik lässt kaum etwas zu wünschen übrig. Für Komfort sorgen eine Truma 6E-Heizung, isolierte GFK-Wände und optional eine in den Doppelboden integrierte 12-V-Klimaanlage.

Bernd Thissen Zudem verfügt der Integrierte über eine Heckgarage, die aufgrund des Rundsitzgruppe ein wenig eingeschränkt ist.



Auch in puncto Autarkie kann der Neuling von HIP Campers mitreden. Möglich sind bis zu 840 Watt Solarleistung, 600 Ah LiFePO4-Batterien sowie ein optionaler 200-Liter-Frischwassertank. Serienmäßig stehen 150 Liter Frisch- und 120 Liter Abwasser zur Verfügung. Damit empfiehlt sich der 4Family auch für längere Touren abseits klassischer Stellplätze.

Ausstattung des HIP Campers 4Family Bei den Ausstattungslinien können Kaufinteressierte wählen.

PURE bietet bereits eine LiFePO4-Batterie, ein Hubbett vorn (195 × 140 cm), ein weiteres Bett im Heck, großzügigen Stauraum und LED-Lichtkonzept.

MAXI ergänzt unter anderem eine Markise, eine zusätzliche Batterie und Solarpaneele, eine erweiterte Steuerung sowie weitere Komfortdetails.

An der Spitze steht SUPREME mit 9G-Tronic-Automatikgetriebe, Lederlenkrad, automatischer Klimaanlage, größerem Inverter und gehobener Innenausstattung. Die Preisspanne reicht von 149.999 Euro (PURE) bis 199.999 Euro (SUPREME).