Neuer Look, neue Technik: Ist das der beste Adria Alpina aller Zeiten?

Der Adria Alpina ist seit Jahren eine feste Größe unter den ganzjahrestauglichen Premium-Caravans – und die neue Generation will die Kombination aus edlem Ambiente, praktischen Details und Wintertauglichkeit auf ein neues Level heben. Mit einer jetzt silbergrauen und an neuralgischen Stellen versteiften GfK-Karosserie, verbesserter Dämmung und einer optional erhältlichen, flexiblen Lounge-Sitzgruppe positioniert sich der Alpina als weiterhin durchdachter Ganzjahres-Caravan, der in puncto Komfort und Design keine Wünsche offenlässt.

Die größte Neuheit ist der Alpina 583 UL: ein kompakterer Einachser, der mit einem beliebten Grundriss und hochwertiger Ausstattung überzeugt. Sein Grundpreis liegt bei stolzen 47.390 Euro – was bringt er dafür mit?

Überraschung im Programm: Der kompakte Alpina 583 UL Mit einer Aufbaulänge von 6,50 Metern und einem zulässigen Gesamtgewicht von 2.000 Kilogramm schmeichelt sich der 583 UL bei Paaren ein, die Wert auf hohen Wohnkomfort legen, aber kein riesiges Fahrzeug ziehen möchten. Im Heck bietet er zwei Einzelbetten, die sich bei Bedarf per Rollrost und Zusatzmatratze zu einem großen Bett verbinden lassen – perfekt für ruhigen, ungestörten Schlaf oder gemeinsame Nächte.

Im Bug lädt eine kuschelige Rundsitzgruppe unter einem großen Panoramafenster zum Entspannen ein. Die Sitzgruppe lässt sich zudem in eine zusätzliche Schlafgelegenheit umbauen, falls mal Besuch kommt.

Ingolf Pompe Die Rundsitzgruppe lädt zum Frühstück, Kartenspiel oder einfach nur zum Träumen ein.



Das Kompaktbad mit Duschmöglichkeit ist zwar nicht riesig, aber funktional – Adria holt raus, was bei dieser Aufbaugröße machbar ist. Adria gibt übrigens offen zu, sich beim Layout an einem deutschen Bestseller orientiert zu haben: einem Grundrissklassiker Fendt 515 SG.

Einziger Wermutstropfen: Bei einer fahrbereiten Masse von rund 1.850 Kilogramm bleibt eine eher knappe Zuladung von etwa 150 Kilogramm – hier heißt es also, clever zu packen.

Die Alpina-Familie 2027 im Überblick Der 583 UL ist nur einer von sechs Grundrissen der neuen Alpina-Baureihe, die unterschiedliche Bedürfnisse abdecken – von Paaren bis zu großen Familien.

Alpina 663 HT: Ein 7,34 Mete r langer Queensbett-Grundriss mit 2.300 kg Gesamtgewicht . Das Queensbett ist quer eingebaut, im Heck dahinter ist ein Raumbad über die gesamte Fahrzeugbreite instelliert. Das Fahrzeug eignet sich für bis zu vier Personen .

Ein r langer Queensbett-Grundriss mit . Das Queensbett ist quer eingebaut, im Heck dahinter ist ein Raumbad über die gesamte Fahrzeugbreite instelliert. Das Fahrzeug eignet sich für bis zu . Alpina 663 PT: Ein 7,35 Meter langer Einachser mit 2.300 kg Gesamtgewicht , der mit Queensbett im Bug und Etagenbetten im Heck Platz für bis zu sieben Personen bietet. Die Zuladung liegt bei rund 400 kg – ideal für Familien, die mehr mitnehmen möchten.

Ein langer Einachser mit , der mit Queensbett im Bug und Etagenbetten im Heck Platz für bis zu bietet. Die Zuladung liegt bei rund – ideal für Familien, die mehr mitnehmen möchten. Alpina 663 UK: Ebenfalls 7,35 Meter lang, aber als Tandemachser mit 2.500 kg Gesamtgewicht und einer Zuladung von 460 kg . Hier schlafen bis zu sieben Personen auf einem französischen Bett, Quer-Stockbetten und der umgebauten Bugsitzgruppe.

Ebenfalls lang, aber als mit und einer Zuladung von . Hier schlafen bis zu sieben Personen auf einem französischen Bett, Quer-Stockbetten und der umgebauten Bugsitzgruppe. Alpina 763 UK: Mit 8,33 Metern Aufbaulänge und Platz für bis zu neun Personen ist dieser Tandemachser (2.500 kg) der perfekte Familien-Caravan. Die Zuladung liegt bei 340 kg .

Mit Aufbaulänge und Platz für bis zu ist dieser Tandemachser (2.500 kg) der perfekte Familien-Caravan. Die Zuladung liegt bei . Alpina 903 HT: Das Flaggschiff der Baureihe mit 9,64 Metern Aufbaulänge und einem Tandemachser-Fahrgestell für 2.800 kg (optional 3.000 kg). Hier bleibt mit 400–590 kg Zuladung genug Spielraum für Gepäck und Extras. Innovationen, die überzeugen: Aufbau, Ausstattung & Design Die neue Alpina-Generation glänzt nicht nur durch ihre Grundrisse, sondern auch durch technische und optische Verbesserungen.

Außen: Die silbergraue GFK-Karosserie wirkt modern und hochwertig. Reduzierte Grafikelemente, polierte Stahlgriffe, eine Chromzierleiste und getönte Voll-LED-Rückleuchten verleihen dem Alpina ein markantes, elegantes Erscheinungsbild.

Ingolf Pompe Der markante Bug des Alpina 583 UL – designed für Wind und Wetter.



Innen: Die Comprex-Aufbaukonstruktion wurde weiter optimiert. Statt Styropor kommt nun XPS-Hartschaum zum Einsatz, der bessere Isolationswerte bietet. PU-Leisten ersetzen Holzverbindungen, und im Dach sorgen Alu-PU-Verbundleisten für mehr Steifigkeit – selbst schwere Dachklimaanlagen machen dem Aufbau nichts mehr aus. Auch der 47 mm dicke GFK-Boden wurde mit Alu-Holz-Leisten verstärkt, um Verwindungen zu minimieren.

Ganzjahreskomfort: Serienmäßig ist die Alde-Warmwasser-Zentralheizung mit Fußbodenheizung. Neu sind Heizkörper in einigen Bädern, und in Modellen mit separater Dusche (663 PT, 663 HT, 903 HT) lässt sich sogar ein elektrisch beheizbarer Handtuchhalter nachrüsten.

Highlights, die den Unterschied machen Signature Lounge (optional): Im 663 HT (ab 48.190 Euro) lässt sich die Rundsitzgruppe in zwei Chaiselongues verwandeln – perfekt zum Lümmeln, Lesen oder Fernsehen. Der Tisch lässt sich absenken, um ein Zusatzbett zu schaffen. In anderen Modellen ist zumindest eine halbe Lounge (449 Euro) erhältlich.

Im (ab 48.190 Euro) lässt sich die Rundsitzgruppe in zwei verwandeln – perfekt zum Lümmeln, Lesen oder Fernsehen. Der Tisch lässt sich absenken, um ein zu schaffen. In anderen Modellen ist zumindest eine (449 Euro) erhältlich. Küche: Mit Induktionskochfeld, zwei Gasbrennern und einem 158-Liter-Kompressorkühlschrank mit Gefrierschublade wird Kochen zum Vergnügen. Optional gibt es sogar Kaffeemaschine und Mikrowelle .

Mit mit Gefrierschublade wird Kochen zum Vergnügen. Optional gibt es sogar . Schlafkomfort: Das Queensbett im 663 HT und 903 HT fährt elektrisch aus und ein – für mehr Beinfreiheit oder volle Liegelänge. Die Matratzen wirken hochwertig und komfortabel.

Das im 663 HT und 903 HT fährt elektrisch aus und ein – für mehr Beinfreiheit oder volle Liegelänge. Die Matratzen wirken hochwertig und komfortabel. Bad: Im Heckbad der HT-Modelle verbindet Adria Design und Funktion. Die Duschsäule ist schick, die Duschtasse hochwertig verfugt, und Stauraum gibt es reichlich.

Im der HT-Modelle verbindet Adria Design und Funktion. Die Duschsäule ist schick, die Duschtasse hochwertig verfugt, und Stauraum gibt es reichlich. Smart Control: Das Adria MACH 2.0-System ermöglicht die Steuerung technischer Komponenten per Smartphone. Preise für den Adria Alpina Alpina 663 HT: 48.190 Euro

Alpina 663 PT: 49.590 Euro

Alpina 663 UK: 50.390 Euro

Alpina 763 UK: 54.390 Euro

Aplina 903 HT: 61.990 Euro