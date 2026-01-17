Smarthome in der Holzbox auf Unimog-Basis: der Puccino von Wheel24

Wohnmobil-Bauer zeigen Spielereien gerne auf Messen, die oft erst spitz auf Knopf fertig werden. So in etwa wird es auch bei Wheel24 gelaufen sein, die auf der CMT einen ungewöhnlichen Unimog-Umbau präsentieren.

Die Firma Wheel24 hat sich auf die Entwicklung individueller Expeditionsmobile spezialisiert. Auf dem Stand auf der CMT 2026 sind auch die großen Lkw-basierten Offroader mit großem Expeditionskoffer hinten drauf zu sehen. Doch beim Unimog, auf dem wir einen Aufkleber mit dem Namen "Puccino" entdecken, soll es anders sein. So kurz wie möglich, trotzdem mit der Ausstattung eines Expeditionsmobils.

Unimog mit Holzkoffer Auf dem Fahrgestell des Unimogs liegt ein hölzerner Koffer. Ein echter Blickfang auf der Messe. Nicht länger als ein Land Rover Defender sollte er sein. Der ist maximal fünf Meter lang. Auch das Design fand seine Inspiration beim Land Rover in der Farbe "Grasmere Green".

Ingolf Pompe Kopf einziehen, beim Einstieg. Erst mit ausgefahrenem Hubdach entfaltet der Unimog seine ganze Stehhöhe.

Der tragende Stahlrahmen und die vollisolierten Holzpaneele der Wände sorgen nicht nur für ein hohes Maß an Stabilität, sondern auch für eine hervorragende Isolation gegen extreme Außentemperaturen. Die Innenräume wurden aus beständigen Materialien gefertigt, um auch langen Reisen und härtesten Bedingungen standzuhalten. Die Verkleidungsplatten aus gehakter Thermofichte in Kombination mit einer blumigeren Fichtenverkleidung im Inneren sorgen für eine angenehme Atmosphäre, die an eine Berghütte erinnert. Zwischendrin sind Doppelstegplatten eingearbeitet, die dem Fahrzeug das besondere Etwas verleihen.

Autarkie und intelligente Technik Das Fahrzeug ist für lange, unabhängige Reisen bestens gerüstet. Mit einem Frischwassertank, der großzügige 300 Liter fasst, und den hochmodernen Bluetti-Powerup-Lithiumakkus (2×) bietet das Fahrzeug die nötige Energie, um über längere Zeiträume autark zu bleiben.

Ingolf Pompe Das Bett ist der Mittelpunkt des Expeditionsmodells.

Die smarte Ausstattung des Unimogs ist ein weiterer Höhepunkt. Die Tür lässt sich bequem über einen Chip oder das Smartphone öffnen – ein kleiner, aber feiner technischer Fortschritt für all jene, die die neuesten Innovationen schätzen. Auch die Beleuchtung im Innenraum wird durch interaktives Licht gesteuert, das via Smartphone wie ein Smarthome über die Apps von Flextronics und Vanbase gesteuert wird. Das sorgt für maximalen Komfort und eine einfache Anpassung der Lichtverhältnisse je nach Bedarf.

Durch die transparenten Doppelstegplatten wird die Farbe des Lichts nach außen reflektiert.

Die Freiheit des Hubdachs Besonders hervorzuheben ist das automatische Hubdach, das mit einem elektrischen Mechanismus auf- und zugefahren werden kann. Wheel24 haben hier ein fertiges Dachzelt von Maggiolina verwendet, den Boden entfernt und es auf dem Heckaufbau befestigt. Während der Fahrt ist das Fahrzeug mit 3,05 Meter Höhe dadurch noch relativ niedrig. Auf dem Campingplatz lässt sich das Dach dann öffnen, damit im Inneren die Stehhöhe wächst.

Praktischer Innenausbau

Ingolf Pompe Eine kompakte Küchenzeile kommt auch noch unter.

Im Inneren bietet das Fahrzeug eine durchdachte Raumaufteilung, die trotz der kompakten Größe keine Wünsche offenlässt. Das Bett misst eine Breite von 1,36 Metern – ausreichend für zwei Personen, die sich mögen. Der Einstieg zur Dusche befindet sich direkt im Eingangsbereich, was sowohl Platz spart als auch die tägliche Hygiene zum Kinderspiel macht. Zum Duschen ziehen Reisende einen Duschvorhang um sich herum. Eine kompakte Küchenzeile und ein großes Waschbecken sowie einige Staufächer sind ebenfalls eingebaut. Die Möbel im Inneren sind mit HBL-beschichteten Oberflächen versehen, die besonders widerstandsfähig und pflegeleicht sind.