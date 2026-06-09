Sparpakete bei der Günstig-Marke: Sun Living 20 Edition Sondermodelle

Wer Sun Living kennt, kennt das Spiel: Der Basispreis klingt verlockend, doch wer Markise, Alufelgen oder Metallic-Lack will, muss tief in die Optionsliste greifen. Die 20 Edition (20ED) dreht dieses Prinzip um. Statt Einzelpositionen anzukreuzen, gibt es ein fest geschnürtes Paket.

Alle vier 20ED-Modelle teilen sich eine gemeinsame Basis: exklusive Metallic-Lackierung, eigene Außengrafik, Leichtmetallräder in Sonderdesign, Sonnenschutz-Markise, Fliegengitter an Wohnraum- oder Schiebetür, Fahrerhausverdunklung sowie exklusive Oberschrankfronten und Textilien, die es außerhalb der 20 Edition nicht gibt.

Die Unterschiede zwischen den Fahrzeugtypen liegen im Detail. Bei den drei Wohnmobilen kommen das Camper Premium Pack (Stoßfänger und Seitenleisten in Wagenfarbe, Kurvenlicht, Nebelscheinwerfer), ein Panoramadachfenster mit Verdunklung und Zentralverriegelung sowie Gepäckorganisation in der Heckgarage dazu. Der Campervan V 65GX erhält stattdessen ein 9-Zoll-Multimediasystem, eine Rückfahrkamera, DAB-Empfang mit Lautsprechern und Heckfenster auf beiden Fahrzeugseiten.

Sun Living 20 Edition Preise: Die Rechnung im Detail Legt man für die drei Wohnmobile mit Aufbau die Optionspreise der Vorsaison zugrunde – die 2027er-Einzelpreise liegen noch nicht vor –, ergibt sich folgendes Bild:

Metallic-Lackierung (nur Fahrerhaus, Ford): 599 Euro

16"-Leichtmetallräder (4 Stück): 799 Euro

Zentralverriegelung + Fenster Wohnraumtür: 649 Euro

Panoramadachfenster Front: 599 Euro

Sonnenschutz-Markise: 1.399 Euro

Falt-Verdunkelung Fahrerhaus: 299 Euro

Organizer (2x): 638 Euro (2 × 319 Euro)

Belegbare Summe: 4.982 Euro

Dazu kommt das bisher nicht gelistete Camper Premium Pack: silberfarbene Stoßfänger vorne, breite silberfarbene Seitenschweller am Fahrerhaus, Scheinwerfer mit statischer Kurvenlichtfunktion, Nebelscheinwerfer vorne, abschließbares Handschuhfach)

geschätzte Summe Einzeloptionen: zwischen 6.200 – 7.000 €

Aufpreis 20ED: ungefähr 3.600 € Mit den Sondermodellen zum Jubiläum lässt sich im Vergleich zu einem selbst konfigurierten Modell also deutlich Geld sparen. Alle drei 20ED-Wohnmobile fahren auf dem Ford Transit vor und tragen das identische Ausstattungspaket. Die Wahl reduziert sich auf den Grundriss: Der Teilintegrierte C 70DL (64.898 Euro) eignet sich mit seinen Einzelbetten für Paare, die wendig bleiben wollen. Der S 75SL (69.098 Euro) bedient mit Einzelbetten und optionalem Hubbett den Klassiker-Geschmack für. Und der A 75SL (69.989 Euro) bietet als Alkoven die meisten Schlafplätze. Die Lackierung in Moondust Silber Metallic bleibt allen drei vorbehalten.

Campervan V 65GX 20ED mit gutem Ausstattungspaket Beim Campingbus V65GX verschiebt sich die Gewichtung in der 20ED hin zu Multimedia und Kamera. Das 9-Zoll-System mit Rückfahrkamera, DAB und Lautsprechern schlägt allein mit geschätzt mehr als 2000 Euro zu Buche (2026 gab es das System mit 10-Zoll-Bildschirm für 2999 Euro), dazu kommen noch die Markise, die Fahrerhausverdunklung, Komponenten des 2026 Style-Pakets, die Metallic-Lackierung etc. Laut Preisliste der aktuellen Saison würde die Sonderausstattung in Summe mindestens 6.400 Euro kosten, während der Aufpreis fürs das Jubiläums-Modell nur knapp rund 4.000 Euro beträgt.

Der einzige 20ED-Campervan geht einen eigenen Weg. Statt Ford Transit steht der Fiat Ducato darunter, statt Moondust Silber trägt er Artense Grau Metallic, und statt Panoramadachfenster setzt Sun Living auf zusätzliche Seitenfenster im Heck. Für 60.389 Euro ist er das teuerste Fiat-Modell im Programm und zugleich das am umfangreichsten ausgestattete. Ein Gegensatz zur Basisversion des Campingbusses mit Hubbett, die sonst eher minimalistisch ist. Obendrauf gibt es das optionale Aufstelldach, das bisher dem Sun Living V 55SP und V 60SP vorbehalten war. Kombiniert mit dem Hubbett-Grundriss entsteht ein flexibles Schlafplatzangebot auf kompakter Fläche für bis zu vier Personen.

Sun Living Kollektion 2027: Was sich sonst noch ändert Abseits der Sondermodelle hat Sun Living an drei Stellschrauben gedreht. Der DC/DC-Ladebooster gehört ab der Saison 2027 bei allen Baureihen zur Serie, bisher kostete er 249 Euro extra oder steckte im Sparpaket. Alle Campervan-Grundrisse auf Fiat-Basis stehen zur Saison 2027 zusätzlich auf dem Citroën Jumper zur Verfügung. Und bei den Ford-Wohnmobilen tauscht Sun Living die bisherigen Dometic-Kompressorkühlschränke gegen Modelle von Thetford – das Kühlprinzip bleibt, der Zulieferer wechselt.