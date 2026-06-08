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Premium TI-Van mit Überraschung unterm Queensbett: Adria Compact DC (2027)

Adria Compact DC (2027)
Clever und komfortabel – der neue Queensbett-Van

Der teilintegrierte Van Adria Compact bringt 2027 in Serie eine Dieselheizung und Lithium-Batterie mit. Ein neuer Grundriss bringt ein Queensbett mit.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.06.2026
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Queensbett, Loungstellung, unten, Frau
Foto: Ingolf Pompe

Der neue Adria Compact DC beweist: Großer Komfort braucht nicht viel Platz. Die Teilintegrierten-Baureihe ist nur 2,12 Meter breit. Die beiden Einzelbetten-Grundrisse ergänzt Adria 2027 um ein Modell mit einem höhenverstellbaren Queensbett und setzt damit neue Maßstäbe. Wer einen Teilintegrierten sucht, das sich leicht fahren lässt, aber innen überraschend viel Raum bietet, findet hier eine gute Lösung. Besonders Paare, die Wert auf Stil, Technik und Unabhängigkeit legen.

Was kann der Queensbett-Grundriss?

Das Queensbett im Compact DC ist das Herzstück des Grundrisses. Mit einer Länge von 7,12 Metern bietet der teilintegrierte Van ein geräumiges Bett (1,40–1,60 m breit), das sich nicht jeden Morgen in eine Sitzgruppe verwandeln muss. Schränke links und rechts neben dem Bett schaffen Stauraum für Kleidung, Bücher oder Reiseutensilien. Der Grundriss wirkt praktisch und durchdacht.

Unter dem Bett ist eine großzügige Heckgarage mit zwei Klappen installiert. Da sich die Liegefläche des Queensbetts in der Höhe verstellen lässt, bietet die Garage je nach Bettstellung nicht nur Stauraum für Outdoor-Ausrüstung, sondern sogar für Fahrräder.

Heckgarage, Zurrösen
Ingolf Pompe

In der Heckgarage gut sichtbar: Die Mechanik um das Queensbett in der Höhe zu verstellen. Praktische Verzurrösen und ein robuster Boden sind hier bereits vorab installiert.

Die neue Längsbank-Sitzgruppe hinter dem Fahrerhaus lässt sich für die Fahrt zu vorwärtsgerichteten Sitzplätzen mit Dreipunkt-Sitzgurten umbauen. Diese Funktion ist in allen drei Compact-Versionen neu. Das bietet noch mehr Sicherheit und Komfort. Nachts kann man die Sitzgruppe zu einer zweiten Schlafgelegenheit umbauen. Doch speziell der Grundriss DC ist vor allem für Paare, die viel Platz und Wohngefühl suchen.

Der Innenraum fühlt sich wie ein viel größeres Reisemobil an, weil die Raumaufteilung sehr clever ist und die hellen Materialien weitläufig wirken. Das Panoramadachfenster bringt Licht und Luft in den Wohnbereich, während die moderne LED-Beleuchtung für eine warme Atmosphäre sorgt.

Design, das begeistert: Modern, hochwertig, individuell

Schon von außen fällt der neue Compact DC auf: Die überarbeitete Fronthaube und die abgeschrägte Heckpartie verleihen ihm einen modernen, dynamischen Look. Die neuen LED-Rückleuchten (Voll-LED bei der Ausstattungsvariante Supreme, Teil-LED beim Select) sorgen für eine markante Lichtsignatur.

Innen setzt Adria auf hochwertige Materialien und eine klare Designsprache. Der Select überzeugt mit heller Holzoptik und freundlichen Farben, der Supreme mit dunkler Moro-Holzoptik oder unifarbenen Fronten – edel und zeitlos. Sieben verschiedene Polsterwelten und optionale Kissensets ermöglichen eine individuelle Gestaltung.

Sitzgruppe, Panoramafenster
Ingolf Pompe

Dank eines Panoramafensters ist der Wohnbereich des Compact DC sehr hell.

Praktisch im Alltag: Clever durchdacht

Der Compact DC 2027 glänzt mit Details, die das Reisen erleichtern. Die neue Duschlösung mit schwenkbarer Wand nutzt den Raum optimal aus, und zusätzliche Schränke im Bad schaffen Platz für Pflegeprodukte.

Die Küche ist mit einem Kompressorkühlschrank (84 l, optional 149 l) und hochwertigen Armaturen ausgestattet. Optional gibt es sogar einen Backofen und eine Kaffeemaschine.

Bad, WC, Waschbecken
Ingolf Pompe

Das Kompaktbad befindet sich auf der Beifahrerseite - direkt am Fußeende des Queensbetts.

Technik, die mitdenkt: mehr Unabhängigkeit, weniger Stress

Adria hat beim Compact DC 2027 besonders auf Alltagstauglichkeit und Unabhängigkeit gesetzt. Die serienmäßige Truma Combi D4 Dieselheizung nutzt den Kraftstofftank des Basisfahrzeugs und macht Schluss mit der Suche nach Gasflaschen. Die 100 Ah Lithium-Batterie lädt schneller, hält länger und wiegt weniger als herkömmliche Batterien – perfekt für autarkes Reisen.

Wer noch mehr Unabhängigkeit will, kann eine Solaranlage nachrüsten. Und mit der optionalen Truma Aventa Comfort Klimaanlage bleibt es auch an heißen Tagen angenehm kühl.

Adria Compact DC 2027: Daten und Preis

  • Breite: 2,12 m – ideal für Städte, enge Straßen und schmale Campingplätze
  • Länge (DC-Grundriss): 7,12 m
  • Leergewicht laut Hersteller: 2,9 Tonnen
  • Gesamtgewicht: 3,5 Tonnen
  • Sitz-/Schlafplätze: 4 / 4
  • Basisfahrzeug: Citroën Jumper oder Fiat Ducato (ab)
  • Basispreis: ab 72.290 Euro (Citroen) / 74.890 Euro (Fiat)

Fazit

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