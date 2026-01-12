CMT-Vorschau & Branchenbeben: Werden Camper jetzt wieder bezahlbar? (Video)

Die CMT in Stuttgart (17.–25. Januar 2026) ist eines der wichtigsten Ereignisse für werdende CamperInnen und alte Camping-Hasen – und in diesem Jahr wieder besonders spannend. Dieser Artikel und insbesondere das begleitende Video zeigen Ihnen die wichtigsten Trends, Premieren und Zubehör-Entwicklungen vorab auf einen Blick. Sie erfahren:

Welche Fahrzeuge wirklich neu und interessant sind – vom kompakten Einsteiger-Van bis zum luxuriösen Teilintegrierten.

– vom kompakten Einsteiger-Van bis zum luxuriösen Teilintegrierten. Welche neuen Technik- und Zubehörlösungen den Alltag erleichtern , vom cleveren Dachzelt bis zum leichten Wohnwagen für E-Autos.

, vom cleveren Dachzelt bis zum leichten Wohnwagen für E-Autos. Welche Entwicklungen die Branche aktuell bewegen, von Herstellernachrichten bis zu Markttrends. Damit sparen Sie Zeit und müssen sich nicht selbst durch die Messenews wühlen und bekommen alle relevanten Infos für den Messebesuch kompakt präsentiert – sowohl im Artikel als auch im Video-Podcast. So kann die Messe kommen.

Neue Messekonzepte: Mehr Übersicht für BesucherInnen 2026 gibt es einige strukturelle Änderungen auf der Messe: Knaus Tabbert zieht von Halle 10 in Halle 2, während die Halle 10 in eine große Technik- und Zubehörhalle für rund 250–300 AusstellerInnen umgewandelt wurde.

Das "Wohnzimmer der Messe" zieht in Halle 5 und lädt dort zum Verweilen ein. Besonders auffällig: Die Technikbühne in Halle 10 nutzt erstmals Silent-Disco-Kopfhörer, sodass Vorträge und Produktpräsentationen störungsfrei verfolgt werden können.

Kompakte Fahrzeuge für EinsteigerInnen und SelbstausbauerInnen Nach Jahren der Preissteigerungen scheint der Gipfel erreicht. "Die Fahrzeuge werden günstiger", stellen unsere Experten im Video fest. Viele Hersteller bringen neue Baureihen auf den Markt, die konsequent auf Sparen ausgelegt sind:

Leichte Wohnwagen und E-Mobilität Auch bei den Wohnwagen zeigt sich ein Trend zu kompakten, leichten Modellen, die sich ideal für E-Zugfahrzeuge eignen sollen. Hersteller wie LMC, Hobby und Next präsentieren Modelle, die auf minimalistische Ausstattung, niedriges Gewicht und flexible Innenräume setzen.

Innovatives Zubehör und smarte Schlaflösungen Auch beim Zubehör tut sich Spektakuläres. Die Marke Freescape zeigt zusammen mit Rhön Camp ein seitlich öffnendes Aufstelldach, das per Luftdruck entfaltet wird. Parallel dazu präsentiert Stuffbubble ein eigenes Konzept: ein Schlafdach für den Ducato, das komplett ohne Metallbeschläge auskommt und stattdessen auf Luft-Tubes setzt.

Branchennews und aktuelle Entwicklungen Die Messe gibt auch Gelegenheit, aktuelle Entwicklungen in der Branche zu beobachten: Für Aufsehen sorgt eine Meldung aus Bayern: Knaus Tabbert muss über 6 Millionen Euro Strafe zahlen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelte wegen beschönigter Gewichtsangaben bei Reisemobilen. Der Hersteller hat die Strafe bereits akzeptiert, das Verfahren ist damit eingestellt. Ein teures Thema, das zeigt, wie wichtig ehrliche Angaben zur Zuladung in der Praxis sind.