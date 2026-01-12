CMT-Vorschau & Branchenbeben: Werden Camper jetzt wieder bezahlbar? (Video)

Die CMT in Stuttgart (17.–25. Januar 2026) ist eines der wichtigsten Ereignisse für werdende CamperInnen und alte Camping-Hasen – und in diesem Jahr wieder besonders spannend. Dieser Artikel und insbesondere das begleitende Video zeigen Ihnen die wichtigsten Trends, Premieren und Zubehör-Entwicklungen vorab auf einen Blick. Sie erfahren:
- Welche Fahrzeuge wirklich neu und interessant sind – vom kompakten Einsteiger-Van bis zum luxuriösen Teilintegrierten.
- Welche neuen Technik- und Zubehörlösungen den Alltag erleichtern, vom cleveren Dachzelt bis zum leichten Wohnwagen für E-Autos.
- Welche Entwicklungen die Branche aktuell bewegen, von Herstellernachrichten bis zu Markttrends.
Damit sparen Sie Zeit und müssen sich nicht selbst durch die Messenews wühlen und bekommen alle relevanten Infos für den Messebesuch kompakt präsentiert – sowohl im Artikel als auch im Video-Podcast. So kann die Messe kommen.
Neue Messekonzepte: Mehr Übersicht für BesucherInnen
2026 gibt es einige strukturelle Änderungen auf der Messe: Knaus Tabbert zieht von Halle 10 in Halle 2, während die Halle 10 in eine große Technik- und Zubehörhalle für rund 250–300 AusstellerInnen umgewandelt wurde.
Das "Wohnzimmer der Messe" zieht in Halle 5 und lädt dort zum Verweilen ein. Besonders auffällig: Die Technikbühne in Halle 10 nutzt erstmals Silent-Disco-Kopfhörer, sodass Vorträge und Produktpräsentationen störungsfrei verfolgt werden können.
Kompakte Fahrzeuge für EinsteigerInnen und SelbstausbauerInnen
Nach Jahren der Preissteigerungen scheint der Gipfel erreicht. "Die Fahrzeuge werden günstiger", stellen unsere Experten im Video fest. Viele Hersteller bringen neue Baureihen auf den Markt, die konsequent auf Sparen ausgelegt sind:
- LMC Innoven Pure: Basismodell auf Citroën-Jumper-Chassis, knapp unter 50.000 Euro, minimalistisch ausgestattet.
- Weinsberg Carasuite 650 MEG Spicy: 14.000 Euro günstiger als Standardmodell.
- Forster Living Up Pro: Startet bei 43.690 Euro, besonders geeignet für EinsteigerInnen.
- Bürstner Preis-Hammer: Ein Modell für sensationelle 39.900 Euro – allerdings ohne Kühlschrank und Toilette, dafür mit Induktionskochfeld.
Premieren: Teilintegrierte und Allradmodelle im Fokus
Auf der CMT 2026 werden einige Neuheiten vorgestellt. Von diesen wissen wir bereits:
- Ahorn T640: Teilintegrierter mit wagenbreitem Heckbad und Face-to-Face-Sitzgruppe, Länge 6,49 m, Preis knapp unter 60.000 Euro.
- Dethleffs Globebus Performance T16: Allrad-Teilintegrierter, 3,5 t fahrbereit, Preis knapp über 95.000 Euro.
- Forster Vibe Edition: Teilintegrierte auf Ford-Transit-Basis, 7,45 m lang, hochwertige Ausstattung, ca. 75.000 Euro.
Mehr zu den bereits bekannten Wohnmobil-Neuheiten für die CMT 2026 lesen Sie hier.
Leichte Wohnwagen und E-Mobilität
Auch bei den Wohnwagen zeigt sich ein Trend zu kompakten, leichten Modellen, die sich ideal für E-Zugfahrzeuge eignen sollen. Hersteller wie LMC, Hobby und Next präsentieren Modelle, die auf minimalistische Ausstattung, niedriges Gewicht und flexible Innenräume setzen.
Innovatives Zubehör und smarte Schlaflösungen
Auch beim Zubehör tut sich Spektakuläres. Die Marke Freescape zeigt zusammen mit Rhön Camp ein seitlich öffnendes Aufstelldach, das per Luftdruck entfaltet wird. Parallel dazu präsentiert Stuffbubble ein eigenes Konzept: ein Schlafdach für den Ducato, das komplett ohne Metallbeschläge auskommt und stattdessen auf Luft-Tubes setzt.
Branchennews und aktuelle Entwicklungen
Die Messe gibt auch Gelegenheit, aktuelle Entwicklungen in der Branche zu beobachten: Für Aufsehen sorgt eine Meldung aus Bayern: Knaus Tabbert muss über 6 Millionen Euro Strafe zahlen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelte wegen beschönigter Gewichtsangaben bei Reisemobilen. Der Hersteller hat die Strafe bereits akzeptiert, das Verfahren ist damit eingestellt. Ein teures Thema, das zeigt, wie wichtig ehrliche Angaben zur Zuladung in der Praxis sind.