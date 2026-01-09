Diese spannenden Wohnmobil-Neuheiten gibt es auf der CMT zum Spezialpreis

Die CMT 2026, die weltgrößte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, öffnet in wenigen Wochen ihre Türen – vom 17. bis 25. Januar 2026 in Stuttgart. Camping-Fans und Reisefreudige können sich auf eine Vielfalt an Neuheiten, Technik-Innovationen und spannende Reiseziele freuen. Besonders im Bereich Caravaning bietet die Messe nicht nur eine Plattform für Weltpremieren und die neuesten Fahrzeugmodelle, sondern auch für alles, was das Herz der Outdoor- und Camping-Enthusiasten höherschlagen lässt.

Einstieg ins Caravaning mit kleinen Budgets Ein wichtiger Trend, den die CMT 2026 widerspiegelt, ist die zunehmende Nachfrage nach günstigen Einstiegsmodellen. Die Messe setzt dabei auf eine breitere Auswahl an flexiblen und preiswerten Fahrzeugen. So stellt der Hersteller Bürstner mit dem Campervan-Modell Papillon ein attraktives Einstiegsmodell vor. Auf Basis des Fiat Ducato bietet es eine preiswerte Möglichkeit, ins Campingleben einzutauchen – bereits ab 40.000 Euro in der einfachsten Ausführung.

Ein weiteres Highlight ist der Drive Kids 600 von Clever, ein Familien-Camper, der mit vier festen Schlafplätzen und einer günstigen Preislage unter 50.000 Euro ideal für junge Familien ist.

Allrad-Wohnmobile Der Dethleffs Globebus Performance 4x4 T16 ist ein Allrad-Wohnmobil für den Klasse-B-Führerschein, das offroad-tauglich ist und dennoch kompakte Maße für die Stadt bietet. Ideal für alle, die ein flexibles, leistungsstarkes Fahrzeug suchen.

Ein Stück edler und exklusiver geht es im Rhön Camp The Seeker auf Basis des Mercedes-Benz Sprinter zu. Der Offroad-Camper mit 4x4-Antrieb, kombiniert Lounge-Feeling und Hightech-Bordausstattung. Ideal für digitale Nomaden und Abenteuerlustige.

Editionsmodelle

Frankia Ein letztes Mal Frankia Platin heißt es für die Saison 2026.

Mit der Platin Final Edition verabschiedet sich Frankia von einer ikonischen Baureihe. Das luxuriöse Wohnmobil von Frankia kommt mit exklusivem Autarkie-Paket, einschließlich LiFePO4-Batterie und Solarmodulen, sowie einem modernen und komfortablen Interieur.

Ein gänzlich neues Modell stellt dagegen Forster mit der Vibe Edition vor. Zwei neue Modelle auf Basis des Ford Transit mit einer klassischen Außenbreite von 2,35 Metern werden auf der CMT präsentiert. Die Modelle bestechen durch moderne Ausstattungen und durchdachte Grundrisse, ideal für alle, die auf Komfort und Funktionalität setzen.

Ungewöhnliche Camper Nicht nur Wohnmobil-Begeisterte kommen auf ihre Kosten. Neben klassischen Campern, gibt es auf der CMT auch ungewöhnliche Camping-Anhänger zu sehen, wie den Farfalla Flip Up. Der Farfalla Flip bekommt mit dem Flip Up ein Aufstelldach, das zusätzlichen Raum und ein zweites Doppelbett bietet. Perfekt für alle, die mehr Stehhöhe und Platz benötigen.

Freescape/Rhön Camp Ein erster Entwurf des Freescape The new Ultimate. Das fertige Modell feiert auf der CMT Weltpremiere.

Ein weiteres ungewöhnliches Modell zeigt der brandneue Freescape The new Ultimate. Dabei handelt es sich um einen innovativen Campervan auf Basis des Ford Transit oder VW Transporters mit einem besonders großen Dachzelt, das zusätzliche Schlafplätze und Komfort für Abenteuerreisen bietet.

Individualisierung und Selbstausbau Ein weiterer spannender Trend auf der CMT 2026 ist der starke Fokus auf Individualisierung und Selbstgestaltung. Viele Vanlife-Fans entscheiden sich dafür, ihre Fahrzeuge ganz nach eigenen Bedürfnissen zu gestalten oder auszubauen. Ein beeindruckendes Beispiel dafür sind die Angebote von Kompanja aus Brühl, die den Renault Traffic und den Citroën Jumper als Basismodelle für individuelle Ausbauten nutzen. Wer sich auf die Suche nach einem flexiblen "Do-it-yourself"-Projekt begeben möchte, wird bei Kuckoo Camper fündig. Das Unternehmen stellt mit seinem Modell Max einen Mini-Wohnwagen vor, der in verschiedenen Varianten angeboten wird, darunter eine mit Aufstelldach für bis zu vier Personen.

Rabatte und Direktkauf vor Ort Ein weiteres attraktives Highlight der CMT 2026: Besucher, die bereits wissen, welches Modell sie interessiert, können ihre Wunschfahrzeuge direkt vor Ort erwerben. Zahlreiche Hersteller bieten auf der Messe exklusive Sonderaktionen und Rabatte an, die es so nur während der Messe gibt. Wer also schon mit dem Gedanken spielt, ein Wohnmobil, einen Campingbus oder einen Wohnwagen zu kaufen, sollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Die CMT bietet eine einmalige Chance, ein Fahrzeug zu besichtigen, auszuprobieren und zu einem attraktiven Preis zu erwerben.

In unserem promobil-Themenspecial zur CMT finden Sie alle Fahrzeugneuheiten und Informationen zur Messe. Wir werden Sie auch vor Ort auf dem Laufenden halten.